CTET फेब्रुवारी 2026 उत्तरपत्रिका लवकरच होणार जाहीर; जाणून घ्या डाउनलोड आणि इन्स्टॉलेशन प्रक्रियेबद्दल संपूर्ण माहिती

CTET February 2026 Answer Key: CTET परीक्षा ही 7 आणि 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आली होती. आता सर्व उमेदवार हे उत्तरपत्रिका कधी जाहीर याची वाट पाहत आहेत. चला तर जाणून घेऊयात याबाबत अधिक सविस्तर माहिती
Monika Shinde
Updated on

CTET February 2026 Answer Key Release Update: CTET परीक्षा 7 आणि 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आली होती. ही परीक्षा देशभरातील शिक्षक होण्याची इच्छा असलेल्या लाखो उमेदवारांनी दिली. आता सर्वांचे लक्ष आपल्या उत्तरांची पडताळणी करून संभाव्य गुणांचा अंदाज लावण्यासाठी प्रोव्हिजनल उत्तरपत्रिकेकडे लागले आहे.

