CTET फेब्रुवारी 2026 उत्तरपत्रिका लवकरच होणार जाहीर; जाणून घ्या डाउनलोड आणि इन्स्टॉलेशन प्रक्रियेबद्दल संपूर्ण माहिती

CTET February 2026 Answer Key Release Update: CTET परीक्षा 7 आणि 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आली होती. ही परीक्षा देशभरातील शिक्षक होण्याची इच्छा असलेल्या लाखो उमेदवारांनी दिली. आता सर्वांचे लक्ष आपल्या उत्तरांची पडताळणी करून संभाव्य गुणांचा अंदाज लावण्यासाठी प्रोव्हिजनल उत्तरपत्रिकेकडे लागले आहे..केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) लवकरच अधिकृत वेबसाइट ctet.nic.in वर CTET फेब्रुवारी 2026 ची प्रोव्हिजनल उत्तरपत्रिका जाहीर करणार आहे. उत्तरतालिका जाहीर झाल्यानंतर उमेदवार आपली उत्तरे तपासू शकतील. तसेच काही त्रुटी आढळल्यास हरकत (Objection) नोंदवू शकतील. चला तर मग जाणून घेऊया, उत्तरपत्रिका कधी जाहीर होऊ शकते आणि ती कशी डाउनलोड करायची तसेच हरकत कशी नोंदवायची..CTET उत्तरपत्रिका 2026 सोबत काय-काय जाहीर होईल?प्रोव्हिजनल उत्तरपत्रिका जाहीर होताना खालील सुविधा उपलब्ध असतील:पेपर 1 आणि पेपर 2 साठी स्वतंत्र उत्तरतालिकाउमेदवाराची स्कॅन केलेली OMR शीटरिस्पॉन्स शीट (आपण भरलेली उत्तरे)ऑनलाइन हरकत नोंदविण्याचा लिंकया सुविधांमुळे उमेदवारांना आपल्या उत्तरांची अचूक पडताळणी करता येईल..CTET उत्तरपत्रिका कधी जाहीर होईल?CBSE कडून अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. मात्र, परीक्षा संपल्यानंतर काही दिवसांतच साधारणतः प्रोव्हिजनल उत्तरतालिका जाहीर केली जाते. त्यामुळे फेब्रुवारी 2026 च्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात उत्तरतालिका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइट नियमित तपासत राहावे.CTET उत्तरपत्रिका २०२६ कशी डाउनलोड करावी?ctet.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर जावा.होमपेजवरील "CTET फेब्रुवारी २०२६ उत्तरपत्रिका / प्रतिसादपत्रिका" लिंकवर क्लिक करा.तुमचा अर्ज क्रमांक किंवा रोल नंबर आणि जन्मतारीख भरा.लॉगिन केल्यानंतर, उत्तरपत्रिका आणि ओएमआर शीट स्क्रीन दिसेल.पीडीएफ डाउनलोड करा आणि भविष्यातील वापरासाठी सेव्ह करा किंवा प्रिंट करा.OMR शीट आणि रिस्पॉन्स शीट कशी पाहावी?तात्पुरत्या उत्तरपत्रिकांसह, उमेदवार फक्त त्यांच्या स्कॅन केलेल्या OMR शीट्स डाउनलोड करू शकतात. किंवा प्रत्येक प्रश्नासाठी कोणता पर्याय निवडला गेला आहे ते तुम्ही पाहू शकता. अधिकृत उत्तरपत्रिकेशी तुलना करून संभाव्यता गुणांकाचा अंदाज मिळवला जातो..हरकत कशी नोंदवली जाते?जर कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे आढळले तर उमेदवार त्याची चूक ऑनलाइन नोंदवू शकतो:अधिकृत वेबसाइटवर लॉग इन करा."चॅलेंज उत्तर की" लिंकवर क्लिक करा.संबंधित प्रश्न निवडा.पात्र उत्तरांसाठी सहाय्यक कागदपत्रे अपलोड करा.निर्धारित शुल्क भरा.प्रत्येक प्रश्नासाठी शुल्क १००० रुपये असेल आणि ते ऑनलाइन भरावे लागेल. पूर्व अनुभवाशिवाय केलेली कोणतीही कारवाई स्वीकारली जाणार नाही. विषय तज्ञांची समिती सर्व उपक्रमांची तपासणी करेल. जर काही योग्य कारवाई झाली तर ती स्वीकारली जाईल.उत्तरपत्रिका कधी जाहीर केली जाईल?सर्व छाननी पूर्ण झाल्यानंतर, सीबीएसई अंतिम उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध करेल. त्याच आधारावर, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सीटीईटेक परीक्षा जाहीर केली जाईल. साधारणपणे, तात्पुरती उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही आठवड्यांत प्रसिद्ध होते..