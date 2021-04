सध्या बीबीए आहे टॉप कोर्स, सर्वात जास्त डिमांड 

अहमदनगर ः बीबीए पदवीधरांसाठी नोकरीचे बरेच पर्याय आहेत. बीबीए पदवीधरांना व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी म्हणून कंपन्यांच्या विक्री आणि विपणन विभागात नोकरी मिळू शकेल. सुरुवातीला बीबीएनंतर पगार 15 ते 20 हजारांपर्यंत मिळू शकतो. पदवी व्यतिरिक्त, प्रतिभा आणि कौशल्यावर अवलंबून पगार देखील वाढू शकतो. बीबीए पदवी घेतल्यानंतर उद्योजकता, वित्त व लेखा व्यवस्थापन, एचआर व्यवस्थापन, विपणन व्यवस्थापन, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, पर्यटन व्यवस्थापन या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. बीबीए केल्यावर करिअरची योजना कशी करावी?

बीबीए केल्यानंतर आपली करिअर अधिक चांगली होण्यासाठी काही शॉर्ट टर्म कोर्सदेखील करणे महत्वाचे आहे. बीबीए केल्यावर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आणि एमएस ऑफिससारखे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आपला रेझ्युमे सुधारतील. याबरोबरच या अभ्यासक्रमांमुळे तुमची कौशल्ये व नोकरी मिळण्यास मदत होईल. याशिवाय बीबीएचे पदवीधर मास कम्युनिकेशन, इव्हेंट मॅनेजमेंट, अ‍ॅनिमेशन आणि इंग्लिश स्पीकिंगमध्ये अल्प-मुदतीचा डिप्लोमा कोर्स घेऊ शकतात. बीबीएनंतर खासगी क्षेत्राच्या नोकर्‍या

बीबीए केल्यानंतर सरकारपेक्षा खाजगी क्षेत्रात नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध आहेत. या कंपन्या व्यवस्थापन व्यावसायिकांना खूप चांगले वेतन पॅकेज देतात. परंतु खाजगी क्षेत्रात बरीच स्पर्धा आहे. आपल्याला आपल्या त्वरीत समस्येचे निराकरण करणे आणि योग्य निर्णय घेण्याचे कौशल्य वाढविणे आवश्यक आहे. बीबीएनंतर व्यवस्थापन, वित्त, विमा, आयटी, उत्पादन, हॉस्पिटॅलिटी ,डव्हर्टायझिंग, एव्हिएशन, बँकिंग, कन्सल्टन्सी, डिजिटल मार्केटींग आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमध्ये नोकर्‍या मिळू शकतात. बीबीएनंतर सरकारी क्षेत्रात नोकरी

व्यवस्थापन व्यावसायिकांसाठी, इतर सर्व सरकारी क्षेत्रांपेक्षा बँकिंग क्षेत्रात काम करण्याची व्याप्ती जास्त आहे. खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारी क्षेत्रातील व्यवस्थापन व्यावसायिकांचे पगाराचे पॅकेज फारसे चांगले नसले तरी सरकारी क्षेत्रातील कामाचा दबाव खूपच कमी आहे आणि नोकरीची सुरक्षा आणि स्थिरता खूप जास्त आहे. सर्व सरकारी अकाउंटन्सी आणि वित्तीय संस्थांमध्ये बीबीए पदवीधरांसाठी नोकरीचे पर्याय आहेत. बीबीएनंतर मास्टर पदवी अभ्यासक्रम

जर तुम्हाला बीबीएनंतर नोकरी मिळवायची नसेल किंवा काही वर्षानंतर पुढील शिक्षण घ्यायचे नसेल तर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी अनेक पर्याय आहेत. आपण आपल्या आवडीनुसार, कौशल्यानुसार आणि आवश्यकतेनुसार 2-3 कोर्स निवडू शकता. तसे, बीबीएनंतर एमबीए हा सर्वात ट्रेंड आहे परंतु त्याच वेळी पीजीडीएम पर्यायदेखील खुला आहे. एमबीए (मास्टर ऑफ बिझिनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन)

बीबीए केल्यानंतर एमबीए हा विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय कोर्स आहे. या पदवीनंतर आपल्याला सन्माननीय व्यवस्थापनासह आकर्षक पगार मिळेल. एमबीए हा दोन वर्षाचा कोर्स आहे. उच्च एमबीए महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी कॅट (सामान्य प्रवेश परीक्षा), एक्सएटी, एसएनएपी आणि महाएचईटी यासारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण व्हाव्या लागतात. एमबीए ही पदव्युत्तर पदवी आहे, ज्यामध्ये आपण वित्त, विपणन, एचआर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसायात तज्ञता आणू शकता. एमबीए केल्यानंतर आपण व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवा, उत्पादन, सरकारी संस्था इतर सर्व खासगी कंपन्यांमध्ये चांगली नोकरी करू शकाल. नोकरीचे प्लेसमेंट सुरुवातीला आपण कोणत्या संस्थेकडून एमबीए पदवी घेतली यावर अवलंबून असते, परंतु नंतर आपली वाढ अनुभवाच्या आणि प्रतिभेच्या आधारे होते.

