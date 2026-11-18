सुभाष शहाणेसध्या सर्व काही डिजिटलमय झाले आहे. इंटरनेटचा वापर वाढला आहे. डिजिटल मार्केटिंगचा प्रचार व प्रसार वाढला आहे. मात्र त्याबरोबर सायबर सुरक्षिततेचे आव्हान निर्माण झाले आहे. हॅकर व सायबर गुन्हेगारांकडून कंपन्यांची व ग्राहकांची फसवणूक किंवा नुकसान होऊ नये व कंपनीची सायबर सुरक्षा करण्यासाठी सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांची गरज निर्माण झाली आहे. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ व कन्सल्टंट डाटा सिक्युरिटीचे काम करतात..सायबर सिक्युरिटी म्हणजे काय?सायबर सिक्युरिटी म्हणजे कॉम्प्युटर, इंटरनेट, नेटवर्क, सिस्टीममध्ये येणारे धोके ओळखणे व त्यांना थांबविणे, सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली माहिती म्हणजे ओटीपी, पासवर्ड, बॅंक डिटेल्स इत्यादी माहिती सुरक्षित ठेवणे म्हणजेच सायबर सिक्युरिटी होय.सध्या सायबर सुरक्षिततेमध्ये करिअरसाठी मागणी आहे. पुढीलप्रमाणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत.सायबर सिक्युरिटी ॲनालिस्ट, इथिकल हॅकर, पेनेस्ट्रेशन टेस्टर, सिक्युरिटी कन्सलटंट, डिजिटल फॉरेन्सिक एक्सपर्ट, नेटवर्क सिक्युरिटी कन्सलटंट, सिक्युरिटी डिजिटल फॉरेन्सिक एक्सपर्ट, नेटवर्क सिक्युरिटी इंजिनिअर आदी..सायबर सुरक्षिततेमधील शिक्षण व कोर्सेससायबर सुरक्षिततेमध्ये करियर करण्यासाठी पुढील विषयांचा अभ्यास करावा लागेल. नेटवर्किंग, प्रोग्रॅमिंग, ऑपरेटिंग सिस्टिम, सायबर लॉ व सिक्युरिटी टुल्स.सध्या सायबर काईम वाढत चालला आहे. त्यामुळे सायबर सिक्युरिटी क्षेत्रात संधी उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बॅका, विमा कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, आयटी कंपन्या, केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालये इत्यादीमध्ये योग्य करिअरची आहे..शैक्षणिक पात्रताबारावी सायन्स (गणित व सायन्स विषयासह) उत्तीर्ण विद्यार्थी बीबीए., बीसीएस., बीएस्सी तसेच एमबीए इन सायबर सुरक्षिततेचे शिक्षण घेऊ शकतात.थोडक्यात, आज सायबर सुरक्षिततेचे ज्ञान मिळवणे ही एक महत्त्वाची व बदलत्या काळाची गरज बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.