IGNOU Job Fair 2026: नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दिल्लीमध्ये ‘या’ दिवशी मेगा भरती मेळावा; पाहा कोणत्या क्षेत्रात संधी

Delhi Mega Job Fair 2026: नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्र्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) यांच्या वतीने २५ फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. विविध क्षेत्रांतील नामांकित कंपन्या या भरती प्रक्रियेत सहभागी होणार असून पात्र उमेदवारांना थेट मुलाखतीद्वारे संधी दिली जाणार आहे..इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी सकाळी ११ वाजेपर्यंत बी. आर. आंबेडकर कन्व्हेन्शन सेंटर, मैदान गढी येथे उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. या मेळाव्यात ट्रॅव्हल, पर्यटन, विमानवाहतूक, आयटी, फिनटेक, बीपीओ, बँकिंग, विमा, हेल्थकेअर, हॉस्पिटॅलिटी आणि एड-टेक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भरती होणार आहे..RBI Assistant Job 2026: RBI असिस्टंट पदासाठी किती मिळतो इन-हँड पगार? जाणून घ्या फायदे आणि निवड प्रक्रिया.कोणत्या क्षेत्रात कोणत्या संधी?ट्रॅव्हल आणि पर्यटन / हॉस्पिटॅलिटीकोणत्याही शाखेतील पदवीधर, पदव्युत्तर किंवा अंतिम वर्षाचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. पर्यटनाशी संबंधित शिक्षण घेतलेल्यांना प्राधान्य दिले जाईल.विमानवाहतूक क्षेत्रकस्टमर सर्व्हिस एजंट आणि कस्टमर सर्व्हिस होस्ट पदांसाठी भरती होणार आहे.एजंट पदासाठी पदवी आणि किमान एक वर्षाचा अनुभव अपेक्षित आहे.होस्ट पदासाठी १२वी उत्तीर्ण उमेदवार पात्र आहेत..एड-टेक व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन संस्थाअकॅडमिक काउन्सेलर, असोसिएट मॅनेजर आणि सेल्स मॅनेजर पदांसाठी संधी उपलब्ध आहे. संगणकाचे ज्ञान, संवाद कौशल्य आणि UPSC परीक्षेची माहिती असणे फायदेशीर ठरेल.आयटी, फिनटेक, बँकिंग व बीपीओबीकॉम, बीबीए, एम.कॉम, बीएससी, डिप्लोमा तसेच इतर पदवीधारक उमेदवार सहभागी होऊ शकतात. फ्रेशर आणि अनुभवी दोघांनाही समान संधी आहे.हेल्थकेअर क्षेत्रहोम बेस्ड हेल्थ केअर सर्टिफिकेट पूर्ण केलेले किंवा प्रशिक्षण घेत असलेले उमेदवार हेल्थकेअर प्रोफेशनल पदासाठी अर्ज करू शकतात..Supreme Court Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्टामध्ये विविध पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पगारपासून ते अर्ज करण्याची संपूर्ण माहिती.हा रोजगार मेळावा विद्यापीठाच्या प्लेसमेंट सेलच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आला असून विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर तत्काळ रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत उपस्थित राहावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.