Buying vs Renting a Scooter: डिलिव्हरी पार्टनरने स्वतःची दुचाकी वापरावी की भाड्याने घ्यावी? पाहा फायद्या-तोट्याचे संपूर्ण गणित

Swiggy & Zepto Delivery Partners: मेट्रो शहरांमध्ये सध्या अर्धवेळ किंवा तात्काळ रोजगारासाठी अनेक तरुण ' डिलिव्हरी पार्टनर' किंवा 'बाईक टॅक्सी' चालक म्हणून काम करण्यास पसंती देत आहेत. पण, या कामात उतरताना स्वतःची दुचाकी वापरावी की भाड्याने किंवा लीजवर वाहन घ्यावे, असा प्रश्न नव्याने काम सुरू करणाऱ्यांसमोर उभा राहतो. दोन्ही पर्यायांचे आर्थिक गणित समजून घेऊन निर्णय घेतल्यास कमाईवर सकारात्मक परिणाम होतो..स्वतःचे वाहन वापरण्याचे फायदे आणि खर्चजर तुमच्याकडे आधीपासूनच बाईक, स्कूटर किंवा सायकल उपलब्ध असेल, तर कामाच्या सुरुवातीला कोणताही अतिरिक्त भाड्याचा खर्च करावा लागत नाही.दीर्घकालीन बचत: दररोज किंवा दर आठवड्याला भाडे देण्याचा ताण नसल्यामुळे दीर्घकाळात हा पर्याय अधिक फायदेशीर ठरतो.आवश्यक कागदपत्रे: स्वतःचे वाहन असल्यास आरसी (RC), ड्रायव्हिंग लायसन्स, विमा (Insurance) आणि पीयूसी (PUC) ही वैध कागदपत्रे असणे अनिवार्य आहे.इंधन अन् सर्व्हिसिंग: या पर्यायामध्ये पेट्रोलचा रोजचा खर्च, वाहनाची सर्व्हिसिंग आणि देखभाल स्वतःच्या खिशातून करावी लागते..Zepto Delivery Charges: ग्राहकांना धक्का! 149 चा गेम ओव्हर; Free Delivery साठी आता मोठी ऑर्डर करावी लागणार.भाड्याची किंवा ई-स्कूटी घेण्याचे गणितवाहनाची उपलब्धता नसल्यास स्विगी, झेप्टो, रॅपिडो आणि उबर सारख्या कंपन्यांशी जोडलेल्या वेंडर्सकडून (उदा. बाउन्स डेली किंवा झिप इलेक्ट्रिक) ई-बाईक किंवा स्कूटी भाड्याने घेता येते.कमी भांडवलात सुरुवात: दिल्ली-एनसीआरसारख्या शहरांत दररोज सुमारे २५० रुपयांच्या सुरुवातीच्या भाड्यावर इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध होते.मेंटेनन्स अन् इंधनाची बचत: ई-स्कूटीमुळे पेट्रोलचा खर्च वाचतो. तसेच बॅटरी स्वॅपिंग आणि वाहनाची देखभाल रेंटल कंपनीच करते.तोटा काय?: दर आठवड्याला मिळणाऱ्या कमाईतून ठरलेले भाडे वजा होते, ज्यामुळे हातातील निव्वळ नफा (Net Profit) कमी होतो..आवश्यक कागदपत्रे आणि ऑनबोर्डिंग फीकाम सुरू करण्यासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स, ओळखपत्र (पॅन कार्ड किंवा मतदार कार्ड) आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक असते. स्विगीसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सुमारे १५०० रुपये ऑनबोर्डिंग फी घेतली जाते, जी नंतर कामाच्या कमाईतून टप्प्याटप्प्याने कापली जाते. कंपन्या आठवड्याच्या आधारावर थेट बँक खात्यात पैसे जमा करतात..नक्की कोणता पर्याय निवडावा?जर स्वतःचे वाहन असेल तर त्यानेच काम सुरू करणे सर्वात जास्त फायदेशीर ठरते. पण, सुरुवातीला भांडवल किंवा स्वतःचे वाहन नसल्यास भाड्याच्या ई-स्कूटीने काम सुरू करून, नंतर त्या कमाईतून स्वतःची दुचाकी खरेदी करणे ही उत्तम रणनीती मानली जाते..Flipkart वरून फूड डिलिव्हरी कधी सुरु होणार? Zomato-Swiggy ला टक्कर देण्यासाठी कंपनीची खास रणनीती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.