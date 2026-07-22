एज्युकेशन जॉब्स

शिक्षण चिंतन : विचारकौशल्यांचे विकसन

उच्चस्तरीय विचारकौशल्यांसाठी वर्गातील अध्यापन, अनुभवाधारित व प्रकल्पाधारित शिक्षण, मुक्त प्रश्न आणि बदललेली मूल्यमापन पद्धती यांची सांगड
Educationist Dr Milind Naik says higher-order thinking skills can be developed only by transforming classroom teaching and assessment methods.

Educationist Dr Milind Naik says higher-order thinking skills can be developed only by transforming classroom teaching and assessment methods.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशाला

उच्चस्तरीय विचारकौशल्ये विकसित करायची असल्यास सर्वप्रथम वर्गातील अध्यापन पद्धतीत बदल करावा लागेल. शिक्षक हा केवळ माहिती सांगणारा नसून विद्यार्थ्यांच्या विचार प्रक्रियेला चालना देणारा मार्गदर्शक असला पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाने सांगितलेले उत्तर स्वीकारण्यापेक्षा स्वतः प्रश्न विचारणे, विविध शक्यता तपासणे, पुरावे शोधणे आणि स्वतः निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे हे करावे.

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