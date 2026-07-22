शिक्षण चिंतन : विचारकौशल्यांचे विकसन

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाउच्चस्तरीय विचारकौशल्ये विकसित करायची असल्यास सर्वप्रथम वर्गातील अध्यापन पद्धतीत बदल करावा लागेल. शिक्षक हा केवळ माहिती सांगणारा नसून विद्यार्थ्यांच्या विचार प्रक्रियेला चालना देणारा मार्गदर्शक असला पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाने सांगितलेले उत्तर स्वीकारण्यापेक्षा स्वतः प्रश्न विचारणे, विविध शक्यता तपासणे, पुरावे शोधणे आणि स्वतः निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे हे करावे..समस्या-उपाय आधारित शिक्षण ही एक प्रभावी पद्धत आहे. विद्यार्थ्यांसमोर वास्तविक जीवनातील एखादी समस्या ठेवून तिचे निराकरण करण्यास सांगितल्यास ते विविध स्रोतांमधून माहिती गोळा करतात, तिचे विश्लेषण करतात, पर्यायांचा विचार करतात आणि योग्य उपाय सुचवतात..प्रकल्पाधारित शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या विचारक्षमतेला चालना देते. एखाद्या विषयावर सर्वेक्षण करणे, प्रयोग करणे, माहितीचे विश्लेषण करणे, निष्कर्ष मांडणे आणि त्याचे सादरीकरण करणे या संपूर्ण प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना नियोजन, सहकार्य, निर्णयक्षमता आणि सर्जनशीलता यांचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे केवळ विषयाचे ज्ञानच वाढत नाही तर अनेक जीवनकौशल्येही विकसित होतात..अनुभवाधारित शिक्षण हा उच्चस्तरीय विचार विकसित करण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. प्रयोग, शैक्षणिक सहली, क्षेत्रभेटी, भूमिकानाट्य, प्रत्यक्ष निरीक्षण आणि स्थानिक समाजाशी संवाद यांमधून विद्यार्थी स्वतः अनुभव घेतात. अनुभवावर चिंतन करून ते नवीन संकल्पना समजून घेतात आणि त्या इतर परिस्थितींमध्ये वापरण्याची क्षमता विकसित करतात.वर्गात मुक्त प्रश्न विचारण्याची सवय लावली पाहिजे. ‘याचे कारण काय असू शकते?’, ‘तुम्ही असता तर काय केले असते?’, ‘यासाठी आणखी कोणता पर्याय असू शकतो?’, ‘या निर्णयाचे फायदे-तोटे कोणते?’ अशा प्रकारचे प्रश्न विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक विचार विकसित करण्यास मदत करतात..गटचर्चा, वादविवाद, केस स्टडी आणि सहकार्यात्मक शिक्षण यांचाही मोठा उपयोग होतो. विविध विद्यार्थ्यांचे विचार ऐकताना स्वतःच्या मताचे परीक्षण करण्याची आणि इतरांच्या मतांचा आदर करण्याची सवय लागते. विचारांमधील भिन्नता समजून घेताना चिकित्सक आणि तर्कशुद्ध विचार विकसित होतो.याबरोबरच मूल्यमापन पद्धतीतही बदल करणे गरजेचे आहे. केवळ वस्तुनिष्ठ प्रश्न किंवा पाठांतरावर आधारित परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या विचारक्षमतेचे योग्य मूल्यमापन करू शकत नाहीत. त्याऐवजी विश्लेषणात्मक प्रश्न, प्रकल्प, सादरीकरणे, पोर्टफोलिओ, प्रयोग अहवाल, केस स्टडी, चिंतन लेखन आणि प्रत्यक्ष जीवनातील समस्यांवर आधारित प्रश्नांचा समावेश परीक्षेत असावा. अशा मूल्यमापनातून विद्यार्थ्यांच्या विचार प्रक्रियेचे अधिक अचूक चित्र समोर येते.विद्यार्थ्यांमध्ये उच्चस्तरीय विचारकौशल्ये विकसित करायची असल्यास शिक्षकांनी परीक्षांमधील प्रश्नांचे स्वरूप बदलणे आवश्यक आहे. ‘कोण?’, ‘कधी?’, ‘कोठे?’ किंवा ‘काय?’ अशा प्रश्नांमधून प्रामुख्याने माहिती आठवण्याची क्षमता तपासली जाते. परंतु ‘का?’, ‘कशाच्या आधारावर?’, ‘तुमचे मत काय आहे?’, ‘असे झाले नसते तर काय झाले असते?’, ‘यासाठी दुसरा पर्याय कोणता असू शकतो?’, ‘याचे परिणाम काय होतील?’, ‘तुम्ही हा निर्णय का घ्याल?’ अशा प्रश्न ज्यात विद्यार्थ्यांना विचार करावा लागतो, तर्क मांडावा लागतो, पुरावे शोधावे लागतात आणि स्वतःचे निष्कर्ष काढावे लागतात असे प्रश्न विचारले पाहिजेत.शेवटी, उच्चस्तरीय विचारकौशल्ये ही केवळ परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी नसून आयुष्यभर उपयोगी पडणारी कौशल्ये आहेत. भविष्यातील जगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञान अनेक नियमित कामे करणार आहे. अशा परिस्थितीत मानवाचे वेगळेपण त्याच्या चिकित्सक विचारात, सर्जनशीलतेत, नैतिक निर्णयक्षमतेत असेल. त्यामुळे शाळांनी माहिती देणारे विद्यार्थी नव्हे तर विचार करणारे, प्रश्न विचारणारे, समस्यांचे निराकरण करणारे आणि समाजाला नवीन दिशा देणारे नागरिक घडविण्यावर भर दिला पाहिजे. हाच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आत्मा आणि भविष्यातील शिक्षणाची खरी दिशा देखील आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.