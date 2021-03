हे कोर्सेस केले तर फुल्ल पैसे छापू शकता

अहमदनगर ः आपण पारंपरिक शिक्षणालाच जास्त महत्त्व देतो, काय व्हायचं तर डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, शिक्षक, फार तर फार एखाद्या कलेत पारंगत व्हायचं.. अलिकडे ही परिस्थिती बदलली आहे म्हणा. तसे केले तरच तुम्ही करिअर करू शकता. आणि गलेलठ्ठ पगाराची नोकरीही करू शकता. या कोर्सला आपण अॉफ बीट म्हणूया. वेगळे करियर करण्यात स्वारस्य असेल तर आपण काही बीट कोर्समध्ये प्रवेश घेऊ शकता. ऑफबीट कोर्सेसमध्ये असे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत की त्या पाहता तुम्ही सहजपणे तुमचा इच्छित विषय निवडू शकता. करिअर समुपदेशकांसोबत बोललो आणि त्यांनी आम्हाला काही चांगले प्रमाणपत्र / डिप्लोमा अभ्यासक्रम आणि त्यामधील रोजगाराच्या संधींबद्दल सांगितले. व्यवसाय अभ्यासक्रम पदविका

बिझिनेस जर्नलिझम आणि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनॅशनल मार्केटींग, ग्लोबल बिझिनेस ऑपरेशन्स या अभ्यासक्रमांद्वारे भारत आणि परदेशात चालू असलेल्या व्यवसायातील गतिविधी आणि त्यामधील नवीन बदलांची माहिती दिली जाते. आपण व्यवसायात पारंगत होऊ शकता किंवा व्यवसाय पत्रकारितेमध्ये आपणास करियर सापडेल. उद्योजकता, निर्यात-आयात, व्यवसाय धोरण इत्यादींशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण कामे या अंतर्गत येतात. हे अभ्यासक्रम भारतातील व्यवसायाचे वातावरण, देशाची आर्थिक व्यवस्था, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, माहिती तंत्रज्ञान, सायबर पत्रकारिता, पीआर आणि कॉर्पोरेट संप्रेषण, जाहिरात, विपणन, जागतिक माहिती या विषयाची माहिती प्रदान करतात. परदेशी भाषेत उत्कृष्ट कारकीर्द

डीयूमध्ये पंजाबी संस्कृत सारख्या भाषिक भाषेत डिप्लोमा करू शकतात. परदेशी भाषांमध्ये बरेच डिप्लोमा पर्याय उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, क्रोएशियन, फ्रेंच, हंगेरियन, अरबी, पोलिश, सर्बियन, स्पॅनिश, झेक, बल्गेरियन, पर्शियन, इटालियन, रशियन, जर्मन अशा परदेशी भाषांमध्ये डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. जागतिकीकरणाच्या या युगात कंपन्या परदेशात व्यवसाय वाढवत आहेत. कठोर स्पर्धेच्या टप्प्यात पात्रता वाढविणे ही एक शहाणपणाचे आहे. आणि त्याची उपयोगितादेखील आहे. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनाची व्याप्ती वाढविणे

करिअर असो किंवा संबंध असोत, जीवनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर आपण कौटुंबिक, सामाजिक किंवा भावनिक अडचणीतून पार पडतो. बर्‍याच वेळा या अडचणी इतक्या वाढतात की त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सल्लागाराची आवश्यकता असते. कौटुंबिक समस्या, घरगुती हिंसाचार, नैराश्य, अंमली पदार्थांचे व्यसन, तणाव यासारख्या समस्या दूर करण्यात सल्लागार महत्वाची भूमिका बजावतात. समुपदेशन आणि मार्गदर्शन पदविका केल्यानंतर, आपण विवाह सल्लागार एजन्सी, वृद्धाश्रम, कल्याण विभाग, समुपदेशन केंद्रे, शाळा, महाविद्यालये इत्यादींमध्ये शक्यता शोधू शकता किंवा स्वतंत्रपणे आपले काम सुरू करू शकता. प्रवास आणि पर्यटनामध्ये बर्‍याच शक्यता आहेत

वाढती पर्यटन बाजारपेठ पाहता या क्षेत्रात रोजगाराची चांगली संधी आहे. हा कोर्स केल्यावर तुम्हाला हॉलिडे प्रतिनिधी, मार्केटींग एक्झिक्युटिव्ह, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर मॅनेजर, टूर मॅनेजर, ट्रॅव्हल एजन्सी मॅनेजर, कस्टमर सर्व्हिस मॅनेजर, टुरिझम ऑफिसर, इव्हेंट ऑर्गनायझरची नोकरी मिळू शकेल. या कोर्समध्ये, टूर ऑपरेटर, एअरलाइन्स, हॉटेल्स, टुरिस्ट बोर्ड इत्यादी पर्यटन उद्योग आणि त्यावरील परिघ विषयी माहिती दिली आहे. प्रवास आणि पर्यटनाचा कोर्स घेतल्यानंतर हॉटेल व्यवस्थापनाचा एक खास कोर्सदेखील केला जाऊ शकतो. गुणवत्ता नियंत्रण आणि अन्न सुरक्षा विज्ञान

हा कोर्स केल्याने फूड टेक्नॉलॉजी सायंटिस्ट किंवा फूड सेफ्टी व क्वालिटी मॅनेजरच्या नोकरीच्या संधींचा शोध घेतला जाऊ शकतो. जवळजवळ सर्व मोठ्या हॉटेल्समध्ये अन्न आणि गुणवत्ता व्यवस्थापकांची भरती केली जाते. ताज आणि ओबेरॉयसारख्या हॉटेल्समध्ये दिवसाचे उरलेले अन्न विल्हेवाट लावण्याचे कामही गुणवत्ता व्यवस्थापकांच्या देखरेखीखाली केले जाते. महिला विकास अभ्यास

महिलांच्या भूमिकेची रूपरेषा दर्शविणार्‍या या कोर्समध्ये नाव नोंदवून आपल्याकडे रोजगाराचे बरेच पर्याय आहेत. या माध्यमातून आपण सरकारी कल्याण विभाग, मानवाधिकार आयोग, स्वयंसेवी संस्था, लोक प्रशासन, आरोग्य सेवा, कार्यस्थळाची परिस्थिती, वैयक्तिक संबंध, जनसंपर्क इत्यादी क्षेत्रात जाऊ शकता. या व्यतिरिक्त आपण धोरण विश्लेषक किंवा सल्लागार बनू शकता, संशोधन करू शकता किंवा अध्यापन क्षेत्रात जाऊ शकता. मानसशास्त्र किंवा सामाजिक कार्यामध्ये पदवी घेत असलेल्या महिला हा कोर्स करून सरकारी संस्था, कल्याण विभाग, शाळा, महाविद्यालये इत्यादींमध्ये चिकित्सक म्हणून काम करू शकतात. आरोग्य आणि सामाजिक तंतुशास्त्र

म्हातारपणात सर्व प्रकारच्या अडचणी वाढतात. हा कोर्स या समस्या आणि त्यांच्याशी संबंधित निदानांबद्दल शिकवते. आरोग्य आणि सामाजिक जिरंटोलॉजीचा अभ्यासक्रम घेतल्यानंतर संशोधन कार्य केले जाऊ शकते. आपल्या देशांपेक्षा पाश्चात्य देशांमधील वृद्धांची काळजी घेण्याची एक चांगली प्रणाली आहे. हे लक्षात घेता ज्या समाजशास्त्र, मानसशास्त्र या विषयांमध्ये पदवी प्राप्त केलेल्या महिलादेखील हा कोर्स करून परदेशात नोकरी मिळवू शकतात.

