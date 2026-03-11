ई-कॉमर्स आणि डिजिटल पेमेंट्सचा वापर

- अद्वैत कुर्लेकर, स्टार्टअप मेन्टॉरआजच्या काळात तुमचं दुकान फक्त रस्त्यावर नसतं, ते इंटरनेटवरही असतं. विद्यार्थी उद्योजकतेत सुरुवातीला मोठं भांडवल किंवा मोठं दुकान असणं शक्य नसतं. परंतु ई-कॉमर्स आणि डिजिटल पेमेंट्समुळे ही अडचण दूर झाली आहे..इंटरनेटवर दुकान उघडणं आता सोपं झालं आहे आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचणं अधिक जलद आणि स्वस्त झालं आहे. तुम्ही ॲमेझॉनची टीव्हीवरील ‘अपनी दुकान’ ही जाहिरात बघितली असेलच!.ई-कॉमर्स म्हणजे काय?ई-कॉमर्स म्हणजे इंटरनेटवरून वस्तू किंवा सेवा विकणे. यात वेबसाइट, मोबाइल ॲप किंवा सोशल मीडिया पेज वापरून ग्राहकांना उत्पादन दाखवता येतं आणि ऑर्डर घेता येते..ई-कॉमर्सचे फायदेमोठी बाजारपेठ : इंटरनेटमुळे तुमचं उत्पादन स्थानिक पातळीवरच नाही तर देशभरात पोहोचू शकतं. अर्थात देशभरात किंवा जगभरात व्यवसाय करायची तुमची तयारी आणि कुवत सुद्धा असावी.कमी खर्च : दुकान भाड्याने घेण्याची गरज नाही.२४x७ उपलब्धता : ग्राहक कधीही ऑर्डर देऊ शकतो. परंतु आपण २४ x ७ कार्यरत नसतो, याचेही भान ठेवायला पाहिजे आणि त्याच्या परिणामाचा विचार करून ठेवावा.डेटा आणि विश्लेषण : ग्राहकांच्या आवडी-निवडी समजून घेता येतात. खूप माहिती मिळू शकते, त्याचे विश्लेषण करणे जरुरी आहे, अन्यथा त्या माहितीचा काहीच फायदा होणार नाही..डिजिटल पेमेंट्स का महत्त्वाचे?ग्राहकांना सोईस्कर पेमेंटची सुविधा दिल्यास त्यांचा विश्वास वाढतो. युपीआय, नेटबँकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, वॉलेट्स या सगळ्या पद्धतींमुळे व्यवहार जलद आणि सुरक्षित होतात.सुरक्षितता : डिजिटल पेमेंट्समुळे रोकड हाताळण्याची गरज कमी होते.सोय : ग्राहकांना त्वरित पेमेंट करता येतं.विश्वास : पारदर्शक व्यवहारामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढतो..उदाहरणएका विद्यार्थ्याने हस्तकला वस्तू तयार करून ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकायला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्याने फक्त स्थानिक ग्राहकांना विक्री केली. परंतु डिजिटल पेमेंट्सची सोय दिल्यामुळे दूरच्या ग्राहकांनीही ऑर्डर दिली. काही महिन्यांतच त्याचा छोटा उपक्रम देशभर पोहोचला..मानसिकताई-कॉमर्स आणि डिजिटल पेमेंट्स ही फक्त तांत्रिक साधनं नाहीत, तर उद्योजकतेची नवी दृष्टी आहेत. विद्यार्थी उद्योजकांनी या साधनांचा वापर करून आपली कल्पना मोठ्या बाजारपेठेत पोहोचवावी.कॉल टू ॲक्शन - आजच तुमच्या उत्पादनासाठी एक साधं ई-कॉमर्स पेज तयार करा आणि डिजिटल पेमेंटची सोय सुरू करा. हीच तुमच्या व्यवसायाची पुढची मोठी पायरी ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.