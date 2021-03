ऑफिसमध्ये घर नको आणि घरात ऑफिस, काम करा जरा हटके

अहमदनगर : आपल्याकडे कामात कसे परफेक्ट बनायचे हे शिकवलं जातं. परंतु तणावात आल्यावर तो कसा दूर करायचं याचं शिक्षण मिळत नाही. त्यातून अनेकजण तणावमुक्ती केंद्रात जातात किंवा विपश्यना करतात. तिथे गेल्यावर आपणास ऊर्जा मिळते. परंतु ऊर्जा कामय टिकवली तरच ठीक, नाही तर पहिले पाढे पंच्चावन्न. प्रत्येकाला करिअर कराचयं आहे, प्रमोशन मिळवायचं आहे. ते टार्गेट साध्य करण्यासाठी मशीनसारखे आपण धावत राहतो. आणि मागे वळून पाहिल्यावर काहीच नसते. सारखे करिअरसाठी धावत राहिल्याने दडपण येत राहते. काहीजण ऑफिसचे काम घरी नेतात. खरे तर ऑफिस घरात आणि घर ऑफिसमध्ये नसू नये. कोणतेही काम एकसारखे करीत राहिल्यास कंटाळा हा येतोच. त्यामुळे कामात विविधता आणा. आनंदी वातावरण तयार करा ऑफिसमध्ये नेहमी समान वृत्ती बाळगू नका. सहकारी कर्मचार्‍यांशी मनापासून चर्चा करा. जर तुम्ही टीम लीडर असाल तर तुम्ही तुमच्या टीमबरोबर मैत्रीपूर्ण दृष्टीकोन देखील स्वीकारला पाहिजे. आपल्या कार्य करण्याच्या क्षमतेवर याचा सकारात्मक परिणाम होईल. यामुळे कार्यालयात सकारात्मक उर्जेची जाहिरात होईल आणि आपली टीमदेखील परिश्रमपूर्वक कार्य करण्यास सक्षम असेल. चलते जाव... दररोज कार्यालयानंतर उर्वरित वेळेत फक्त कामाबद्दल विचार करू नका. कधीकधी आपल्या सभोवतालच्या स्वारस्यपूर्ण ठिकाणांना भेट द्या. यामुळे दिवसभर ताणतणाव काही मिनिटांत कमी होईल आणि दुसर्‍या दिवशी तुम्ही नव्या जोमाने कामावर परत याल. रोमांचक सहलीला जा वर्षातून एक किंवा दोन वेळा रोमांचक सहलीची योजना आखू शकता. यामुळे नवीन उत्साह निर्माण होईल आणि आपले व्यक्तिमत्व सुधारेल. नवीन उर्जेसह अधिक सर्जनशीलतेसह कार्यालयीन कार्य करेल. कला जोपासा चित्रकला, नृत्य यासारख्या आपल्या कोणत्याही छंदाला वेळ द्या. यामुळे आपणास रिफ्रेश होईल. याद्वारे आपण आपले व्यक्तिमत्त्व वाढवू शकाल. स्पर्धांमध्ये भाग घ्या नवीन पदवी किंवा कौशल्य मिळवण्याबरोबरच इतर बाबींकडेही लक्ष द्या. आपल्या आवडीनुसार आपल्या आसपासच्या सर्व स्पर्धांमध्ये भाग घ्या. तुमच्यात असणारी अन्य वैशिष्ट्ये निखारसमोर येतील आणि तुम्हाला तुमच्या कमजोरीही कळतील. संपादन : सुस्मिता वडतिले



Web Title: Do the office work and enjoy the rest