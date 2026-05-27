प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग : डॉ. होमी भाभा बालवैज्ञानिक स्पर्धा परीक्षा

जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक'असे का?' याचे उत्तर माहीत नसेल, तर त्या गोष्टीला समस्या म्हणतात. समस्येचे उत्तर जाणून घेणे किंवा समस्येवर उपाय सुचवणे आणि जाणून घेतलेल्या उपायांची अंमलबजावणी करणे. गरजेचे असते. प्रश्न विचारणे, प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आणि ज्ञानाला कोणत्याही कक्षेत संकुचित न ठेवता त्याला विकसित करण्याच्या चिकित्सक वृत्तीची भावना जागृत ठेवणे या बाबींमुळे विज्ञाननिष्ठ समाज घडतो. सभोवताली घडणाऱ्या घटनांचे निरीक्षण करून समाजोपयोगी संशोधन होणे, ही काळाची गरज आहे. शालेय स्तरावरील विद्यार्थ्यांचा असा दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी 'डॉ. होमी भाभा बालवैद्यानिक स्पर्धा परीक्षा' १९८१ पासून बृहन्मुंबई विज्ञान अध्यापक मंडळामार्फत आयोजित केली जाते. दरवर्षी ३००० पेक्षा अधिक शाळा यात सहभागी होतात. इयत्ता सहावी आणि नववीतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्रपणे परीक्षा घेतली जाते..परीक्षेचे माध्यम : सेमी-इंग्रजी विभागातील विद्यार्थी त्यांच्या सोयीनुसार इंग्रजी किंवा मराठी माध्यमाचा पर्याय निवडू शकतात. निवडलेले माध्यम स्पर्धेच्या पुढील सर्व टप्प्यांसाठी सारखेच असते..पात्रता :१. विद्यार्थी इ. सहावी किंवा नववीमध्ये शिकत असावा.२. विद्यार्थी शासनमान्य शासकीय/अनुदानित/विनाअनुदानित/कायम विना अनुदानित/स्वंयअर्थसहाय्यित कोणत्याही शाळेत शिकत असावा.३. राज्य बोर्ड (एस.एस.सी.), केंद्रीय बोर्ड (सी.बी.एस.सी.), आंतरराष्ट्रीय बोर्ड (आय.सी.एस.सी.), आय. बी. आणि इतर राज्य बोर्ड यांपैकी कोणत्याही बोर्डाचा अभ्यासक्रम शिकत असलेला विद्यार्थी/विद्यार्थिनी या परीक्षेस बसण्यास पात्र असतो.४. विद्यार्थी हा भारतातील रहिवासी असावा..उद्देश :तरुण शास्त्रज्ञांमध्ये उत्सुकता जागृत करणे.समस्या सोडवण्याची वृत्ती निर्माण करणे.निरीक्षण आणि मोटर कौशल्यांमध्ये अचूकता विकसित करणे.विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या वातावरणाबद्दल संवेदनशील बनवणे.गरज पडल्यास तर्कसंगत पुढाकार घेण्याचे धाडस करणे..परीक्षेचा अभ्यासक्रम :महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या (एस.एस.सी) इ. सहावी/नववी पर्यंतचा विज्ञान विषयाचा अभ्यासक्रम आणि त्यासंदर्भाने 'आय.सी.एस.ई.', 'आयबी' आणि 'सी.बी.एस.ई.' विषयाशी संबंधित घटक.स्पर्धेचे टप्पे :सिद्धांत स्पर्धाव्यावहारिक स्पर्धासामान्य मुलाखतकृती संशोधन प्रकल्पाचे मूल्यांकन आणि मुलाखत.बक्षीस (स्वरूप) ः वैयक्तिक-विद्यार्थीया परीक्षेचे चारही टप्पे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण, रौप्य, कांस्य पदक आणि शिष्यवृत्ती व सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात येते.अन्य बक्षिसे (प्रत्येक प्रदेशासाठी खालील श्रेणींमध्ये स्वतंत्र ट्रॉफी) ः शाळाडॉ. विक्रम साराभाई करंडक (लक्षवेधी गुणवत्ता पुरस्कार)उल्लेखनीय कामगिरीसाठी ज्याने जास्तीत जास्त पदके मिळवली.विज्ञान जथ्था करंडक (कमाल सहभाग पुरस्कार) ः जास्तीत जास्त सहभागासाठी.परीक्षेसाठी नोंदणी प्रक्रिया :ऑनलाइन नोंदणीशाळेद्वारे किंवा विद्यार्थी स्पर्धेसाठी वैयक्तिकरीत्या नोंदणी करू शकतो.