स्वतःची ओळख

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञमानसवेधआपल्या करिअरच्या यशस्वितेसाठी आणि त्याला योग्य दिशा देण्यासाठी व्यक्तिमत्त्व विकास हा महत्त्वाचा भाग आहे. मागील भागात आपण व्यक्तिमत्त्व विकास करण्यासाठी कोणती तंत्रे महत्त्वाची आहेत, याचा विचार केला. परंतु, ही तंत्रे समजून घेण्यासाठी, विकसित करण्यासाठी कसा विचार करायचा याची आपण आज माहिती घेणार आहोत..दोन्ही दिशांनी करायाच्या प्रयत्नांमध्ये काय येतं? अपेक्षित साध्ये आत रुजवणे, स्वस्थतेची तंत्रे, साक्षीभाव ठेवण्याची तंत्रे, सकारात्मक विचारसरणी स्वभावाचा भाग बनवण्यासाठीचे मनाचे व्यायाम, भावनांचे सबलीकरण, बुद्धिमत्तेचा, कल्पनाशक्तीचा सृजनात्मक वापर, आत्मविश्वास, धैर्य, नेतृत्वगुण, संवादकौशल्य, टाइम मॅनेजमेंट वगैरे गुणांबरोबरच दडपणाखाली काम करण्याची क्षमता विकसित करण्याची तंत्रे, मित्र-मैत्रिणी सहकाऱ्यांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याची क्षमता विकसित करणे, नकारात्मक वातावरणातही काम करण्याची क्षमता आणि मुख्य म्हणजे वैयक्तिक आयुष्य व शैक्षणिक आयुष्य वेगवेगळे ठेवण्याची कला यासाठीची तंत्रे शिकून घेणे..विकसित व्यक्तिमत्त्वाची मुले आयुष्यात काय करू शकतात ?१. आयुष्यातल्या कुठल्याही प्रसंगाला सकारात्मक पद्धतीने सामोरे जाऊ शकतात.२. ताणतणाव चांगल्या रीतीने हाताळू शकतात.३. कठीण प्रसंगात न डगमगता योग्य निर्णय घेऊ शकतात.४. यश डोक्यात जाऊ देत नाहीत वा अपयश आल्यास खचून जात नाहीत.५. नवीन कौशल्ये खूप लवकर आत्मसात करतात६. संवादकौशल्ये, आत्मविश्वास व सकारात्मकतेने छाप पाडू शकतात.७. आपल्या क्षमता शंभर टक्के वापरण्याचा प्रयत्न करणे व त्या प्रक्रियेचा आनंद घेणे त्यांना जमू शकते.८. केवळ स्वतःपुरता विचार न करता इतर व्यक्तींच्या दृष्टिकोनातून विचार करू शकतात.९. स्वत: च्या विकासाबरोबरच कुटुंब, समाज ह्यांच्या सृजनाचे भान त्यांना असते..व्यवस्थापकीय कौशल्येवेळेचे व्यवस्थापनअसाईमेंट, सबमिशन परीक्षेचा अभ्यास पूर्ण करण्यापासून ते व्यायाम, खेळ, झोप, आहाराच्या वेळा, घरची कामे, वैयक्तिक आणि सामाजिक कर्तव्ये सगळ्याचे काटेकोर नियोजन करावे. दैनंदिन, आठवड्याचे, महिन्याचे टाईमटेबल करावे. त्यासाठी आधी प्राथमिकता ठरवाव्या..आर्थिक नियोजनपरीक्षेच्या फी पासून मोबाईलच्या खर्चापर्यंत काटेकोर नियोजन. प्रत्येक पैसा आवश्यक तेवढा आणि तिथेच खर्च होतोय हे पाहणे महत्त्वाचे. आनंदही लुटावा परंतु बंधन असावे.भावनांचे व्यवस्थापनकुठलीही परिस्थिती व्यवस्थित हाताळण्याचे प्रशिक्षण महत्त्वाचे. मग ते वैयक्तिक मानसिक स्वास्थ्य, भावनिक समतोल, मैत्री, प्रेमसंबंध ते मित्रांच्या गटाचे निर्णय, योग्य वर्तनाचे सामाजिक भान, सगळ्यालाच हे लागू आहे. वाटचालीचा, वर्तनाचा मागोवाआपण ठरवलेल्या ध्येयाच्या दिशेने प्रत्येक कृती होते आहे की नाही, प्रत्येक गोष्टीचे ठरवल्याप्रमाणे व्यवस्थापन घडते आहे की नाही याचा ठराविक काळाने मागोवा घेत राहायला हवा. होत असेल तर स्वत:ला शाबासकी द्यायला हवी. होत नसेल तर आवश्यक त्या दुरुस्त्या स्वत:मध्ये करायला हव्यात..आनंद व मनःशांतीएकूण काय, विचारात, वागणुकीत तारतम्य बाळगलं, स्वयंशिस्त आखली, बेभानपणातील आनंद आणि मर्यादा ओळखल्या तर तारुण्यातला उत्साह, आनंद, भरभरून उपभोगण्याचा हा काळ आहे. भरपूर काही आत्मसात करण्याचा, स्वत:ला ओळखण्याचा हा काळ आहे. या काळातलं आनंदाचं संचित पूर्ण आयुष्यभर पुरतं. मग खऱ्या अर्थाने, निवडलेली व्यावसायिक करिअर यशस्वी होते. स्वप्न पूर्ण व्हायला मदत होते. मुख्य म्हणजे आनंद आणि मन:शांती मिळायला मदत होते, ज्यासाठी सर्व मनुष्य धडपडत असतात..