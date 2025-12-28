DRDO Recruitment 2025: मोठी बातमी! DRDO मध्ये 764 पदांसाठी भरती सुरू; अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?

DRDO Job Vacancy 2025: संरक्षण क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या DRDO (Defence Research and Development Organisation) मध्ये मेगा भरती जाहीर करण्यात आली आहे. .यात भरती अंतर्गत एकूण ७६४ रिक्त पदे भरली जाणार असून, यामध्ये वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक – B (STA-B)पदासाठी ५६१ जागा आणि तंत्रज्ञ – A (TECH-A)पदासाठी २०३ जागा उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी DRDO च्या अधिकृत वेबसाइट drdo.gov.in ला भेट देऊ शकतात.या भारतीसाठीची अर्ज प्रक्रिया ९ डिसेंबर २०२५ पासून सुरु झाली असून, इच्छूक आणि पात्र उमेदवारांनी लवकरात लवकर ऑनलाईन अर्ज करावा. चला, या भरतीविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..New Year Party Dress: न्यू इयर पार्टीत सर्वांपेक्षा वेगळं दिसायचंय? ट्राय करा हे स्टायलिश बॉडीकॉन ड्रेस!.वयोमर्यादा किती?किमान वय: १८ वर्षेकमाल वय: २८ वर्षेआरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार वयामध्ये सवलत दिली जाईल.अर्ज कसा करायचा?अर्ज करण्यासाठी या पायऱ्या फॉलो करा:DRDO च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या - drdo.gov.in“भरती/CEPTAM-11” किंवा विभागात जाCEPTAM 11 भरतीसाठी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून नोंदणी करा.लॉगिन करा आणि संपूर्ण अर्ज भरा.वैयक्तिक माहितीशैक्षणिक पात्रतासंबंधित व्यापार / पद निवडआवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करा आणि अपलोड कराUPI, डेबिट/क्रेडिट कार्डद्वारे भरलेले अर्ज शुल्कअर्ज सबमिट करा आणि प्रिंटआउट ठेवा.अर्ज शुल्क किती आहे?सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस उमेदवार: १००एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उमेदवार: शुल्क नाही..Solo Travel For Women: महिलांनो, नवीन वर्षात सोलो ट्रिप प्लॅन करताय? ही आहेत भारतातील ७ सुरक्षित आणि निसर्गरम्य ठिकाणे.डीआरडीओ बद्दल थोडक्यात माहितीसंवर्धन संशोधन आणि विकास संघटना (डीआरडीओ) ही भारत सरकारच्या संवर्धन मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी मुख्य संशोधन संस्था आहे.१९५८ मध्ये स्थापन झालेले डीआरडीओचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.डीआरडीओ अंतर्गत अनेक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत आणि त्या खालील क्षेत्रांमध्ये संशोधन करतात:क्षेपणास्त्र प्रणालीविमान आणि नौदल तंत्रज्ञानइलेक्ट्रॉनिक्स आणि शस्त्र प्रणालीजीवन विज्ञान आणि साहित्यिक विज्ञानपृथ्वी अभियांत्रिकीभारतीय सशस्त्र दलांसाठी आधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करण्यात डीआरडीओने मोठे योगदान दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.