Drip and Sprinkler Irrigation: कमी पाण्यात भरघोस पीक अन् ९०% पर्यंत सरकारी अनुदान; शेतकऱ्यांसाठी ठिबक सिंचनाचे मोठे फायदे!

बदलते हवामान, अनियमित पाऊस आणि वाढती पाणीटंचाई यामुळे शेतीसमोर सिंचनाचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धती शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. पिकांच्या गरजेनुसार पाणी देण्यासोबतच खतांचा कार्यक्षम वापर, तणांचे नियंत्रण आणि मजुरीच्या खर्चात बचत असे अनेक फायदे या सूक्ष्म सिंचन पद्धतींमुळे मिळतात.याशिवाय, सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी झारखंड शासनाकडून ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे..थेट मुळांशी पाणी, जमिनीत ओलावा कायमपारंपरिक पद्धतीत शेतात मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडले जाते. मात्र ठिबक सिंचनामध्ये पाणी पाइप आणि तोट्यांच्या माध्यमातून थेट पिकांच्या मुळांजवळ नियंत्रित प्रमाणात पोहोचवले जाते.यामुळे पाण्याचा अनावश्यक अपव्यय कमी होतो आणि पिकांच्या मुळांच्या परिसरात आवश्यक तेवढा ओलावा टिकवून ठेवता येतो. पाण्याचे नियोजन अधिक अचूकपणे करता येत असल्याने पाणीटंचाईच्या काळात ही पद्धत विशेष उपयुक्त ठरते..तणांचे प्रमाण आणि मजुरीचा खर्चही कमीपारंपरिक पद्धतीने संपूर्ण शेतात पाणी पसरल्यामुळे पिकांसोबत तणांनाही वाढीसाठी अनुकूल परिस्थिती मिळते. ठिबक सिंचनात मात्र पाणी प्रामुख्याने पिकांच्या मुळांजवळच दिले जाते.त्यामुळे पिकांच्या ओळींमधील अनावश्यक तणांची वाढ कमी होण्यास मदत होते. परिणामी निंदणीसाठी लागणारा वेळ आणि मजुरीचा खर्चही कमी होऊ शकतो.फर्टिगेशनमुळे खतांचा योग्य वापरठिबक सिंचनाची आणखी एक महत्त्वाची सुविधा म्हणजे फर्टिगेशन. या पद्धतीत पाण्यात विरघळणारी खते सिंचनाच्या पाण्यासोबत थेट पिकांच्या मुळांपर्यंत पोहोचवता येतात.यामुळे पिकाला आवश्यक असलेली पोषक द्रव्ये योग्य ठिकाणी आणि नियंत्रित प्रमाणात देणे शक्य होते. खतांचा अनावश्यक वापर कमी करण्यास मदत मिळते. विशेषतः फळबागा, भाजीपाला आणि इतर बागायती पिकांसाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते..मोकाट पाण्यामुळे पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यताशेतात गरजेपेक्षा जास्त पाणी सोडल्यास त्याचा पिकांवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. जास्त ओलाव्यामुळे काही पिकांच्या मुळांना नुकसान होण्याची शक्यता असते. तसेच काही परिस्थितीत जमिनीत क्षार साचण्याची समस्याही निर्माण होऊ शकते.त्यामुळे पिकाची गरज, जमिनीचा प्रकार आणि उपलब्ध पाणी यांचा विचार करून सिंचनाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचनामुळे पिकाच्या गरजेनुसार पाणी देणे अधिक सोपे होते..शेतकऱ्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदानसूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी झारखंड शासनाच्या विविध योजनांमधून ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी पात्र शेतकऱ्यांना नियमांनुसार ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. मात्र अनुदानाचे प्रमाण शेतकऱ्याची श्रेणी, क्षेत्रफळ, पिकाचा प्रकार आणि संबंधित योजनेच्या निकषांनुसार बदलू शकते.इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपल्या भागातील कृषी विभाग किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधून सध्याची पात्रता, अनुदानाचे प्रमाण, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जाची प्रक्रिया याबाबत माहिती घ्यावी.पाणी बचतीसोबत उत्पादनाचा दर्जा सुधारण्याची संधीपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन ही भविष्यातील शेतीची महत्त्वाची गरज आहे. उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, खतांची बचत, तणांचे नियंत्रण आणि पिकांच्या मुळांपर्यंत आवश्यक प्रमाणात पाणी पोहोचवणे या दृष्टीने ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धती शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त पर्याय ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.