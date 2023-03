Child Education

By

मुंबई : अनेक मुलांना गणिताचा अभ्यास करायला आवडत नाही आणि त्यांना गणिताचे नाव ऐकताच टेन्शन येते. शाळेत आणि शिकवणीत समजावूनही अनेक वेळा मुलांना प्रश्न सोडवता येत नाहीत.

आज आम्ही तुम्हाला काही टिप्स सांगणार आहोत ज्याद्वारे तुम्ही मुलांना सहज गणित शिकवू शकता आणि या टिप्समुळे तुमच्या मुलाच्या मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतील. (easy tricks to teach maths to your child)

कमतरतांवर काम करा

अनेक वेळा असंही घडतं की, मुलाला जे शिकवलं जातं, ते एक-दोन वेळा त्याला नीट समजत नाही आणि त्याच्या संकल्पनाही स्पष्ट होत नाहीत. अशा परिस्थितीत, आपण मुलाला विचारले पाहिजे की त्याला कोणत्या विषयांमध्ये अधिक समस्या येत आहेत.

मग तुमच्या मुलांच्या उणिवा पाहा आणि त्यांना गणित खेळांच्या मदतीने शिकवा जेणेकरून त्यांना सर्व गोष्टी समजतील. (how to make maths easy)

मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होऊ द्या

गणित शिकवण्यासाठी, आपण मुलाच्या मूलभूत संकल्पना स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. यासाठी उदाहरणांद्वारे स्पष्ट करून सांगितले पाहिजे. जर तुमचे मूल लहान असेल तर तुम्ही त्याला वस्तूंच्या साहाय्याने बेरीज किंवा वजाबाकी शिकवू शकता.

एक-एक घटक समजावून सांगा

गणित शिकवताना अनेक वेळा लोक एकाच वेळी अनेक घटक शिकवण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे मुलाला एकाच वेळी विषय नीट समजणार नाहीत आणि त्याचे मूलभूत संकल्पनाही स्पष्ट होत नाहीत.

याशिवाय जर तुम्ही तुमच्या मुलाला लहानपणापासूनच वस्तूंशी खेळायला शिकवले तर तो खेळताना अनेक गोष्टी शिकू शकतो. तुम्ही अॅबॅकस वापरून मुलाला मोजणी, बेरीज आणि वजाबाकी शिकवू शकता. याशिवाय, व्यावहारिक शिक्षणाद्वारे तुम्ही मुलाला पटकन टेबल शिकवू शकता.