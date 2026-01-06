एज्युकेशन जॉब्स

राष्ट्रघडणीसाठी मनुष्यघडण

शिक्षण हे केवळ रोजगाराचे साधन नसून राष्ट्र घडवणारा मुख्य आधार आहे. साचेबद्ध चौकटी मोडून नव्या काळाची आव्हाने पेलणारी शिक्षणव्यवस्था कशी असावी, याचा ऊहापोह 'शिक्षण २.०' मध्ये करण्यात आला आहे.
The Conflict Between Traditional Wisdom and Modern Science

The Conflict Between Traditional Wisdom and Modern Science

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. मिलिंद नाईक (प्राचार्य, ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला)

शिक्षण २.०

इतिहास सांगतो की योग्य शिक्षणामुळे महान व्यक्ती घडल्या, समाज संघटित झाले आणि राष्ट्रे उभी राहिली. शिक्षणाने माणसाला केवळ कुशल कामगार बनवले नाही, तर सजग नागरिक, संवेदनशील समाजघटक आणि राष्ट्रासाठी समर्पित व्यक्ती घडविल्या. परंतु शिक्षणाची सद्यःस्थिती काय दर्शवते? शिक्षण हे केवळ उपजीविकेचे साधन मानण्याइतपत आपण आज संकुचित झालो आहोत, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे.

Loading content, please wait...
education
job
Career
Swami Vivekanand
Educational Guidance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com