जीवनाशी जोडलेले शिक्षण

विनोबा भावे त्यांच्या बालपणातील एक प्रसंग सांगतात. लहानपणी त्यांनी वैदिक संध्या अवघ्या आठ दिवसांत पाठ केली होती. त्यांच्या आईला त्याचे खूप कौतुक वाटत असे. परंतु विनोबांनी शांतपणे आईला सांगितले की, 'मी ती आठ दिवसांत शिकलो खरा; पण त्याहीपेक्षा कमी दिवसांत विसरलोदेखील.' आजच्या शिक्षण व्यवस्थेचे हे अत्यंत नेमके चित्र आहे..विद्यार्थी परीक्षेपर्यंत माहिती लक्षात ठेवतात आणि परीक्षा संपताच ती विसरून जातात. अनेकदा तर या माहितीचे वजा अभ्यासाचे करायचे काय हे न कळल्यामुळे मुद्दाम 'अभ्यास विसरण्याचा' प्रयत्न करतात. याचा अर्थ असा की शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या मनात खोलवर रुजत नाही, कारण ते जीवनाशी जोडलेले नसते. परिणामी विद्यार्थ्यांवर परीक्षेचा उगाचच प्रचंड मानसिक ताण निर्माण होतो..आजची शिक्षणपद्धती जीवनातल्या काळाचे दोन वेगळे तुकडे करते. पहिली पंधरा-वीस वर्षे केवळ शिक्षण घ्यायचे आणि नंतर अचानक शिक्षण बाजूला ठेवून पूर्णपणे वेगळ्याच क्षमतांची अपेक्षा करणाऱ्या जगण्याच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारायच्या. ही रचना नैसर्गिक वाढीच्या विरोधात आहे. शिक्षण घेत असताना त्याचा प्रत्यक्ष जीवनाशी संबंध जोडला गेला नाही तर विद्यार्थ्यांना 'हे शिकायचे तरी कशासाठी?' हा प्रश्न पडतो..प्रत्यक्ष जीवनात पुस्तकातील ज्ञान जसाच्या तसे वापरता येत नाही; परिस्थितीनुसार त्याचे रूपांतर करावे लागते. प्रत्यक्ष जीवनात केवळ बुद्धिमत्ता पुरेशी नसून चिकाटी, जबाबदारी, संवादकौशल्य, सहकार्य, नियोजन यांसारख्या गुणांचीही आवश्यकता असते. परंतु पारंपरिक शिक्षणात या गुणांचा विकास होत नाही. त्यामुळे शिक्षण कंटाळवाणे तर होतेच आणि पुढे जीवनात त्याचा उपयोगही कमी होतो.विनोबांचे मत होते की, शिक्षण हे प्रत्यक्ष जीवन जगताना घडले पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी भगवद्गीतेचे उदाहरण दिले आहे. भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला गीता कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर सांगितली; आधी वर्ग घेऊन नंतर युद्धात ढकलले नाही. प्रत्यक्ष कर्तव्य करताना अर्जुनास प्रश्न पडले आणि त्यातून ज्ञान निर्माण झाले. खरे शिक्षण हे असेच असते. आधी काम आणि मग काम करता करता शिक्षण!.आजच्या काळात विद्यार्थ्यांना शेतात काम करू द्यावे, यंत्रांवर प्रयोग करू द्यावेत, लोकांबरोबर सेवाकार्य करू द्यावे. त्या प्रक्रियेत जे प्रश्न निर्माण होतील त्यांची उत्तरे म्हणून जीवशास्त्र, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन किंवा इतर विषय शिकवावेत. विद्यार्थी परसबाग तयार करताना जीवशास्त्र शिकतील, मधमाशी पालनातून पर्यावरण आणि उत्पादनशास्त्र समजून घेतील, स्वयंपाक करताना रसायनशास्त्र व पाककला शिकतील. अशा प्रकारे 'जीवन जगता जगता शिक्षण' घडेल. आणि यातूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात व्यवसाय शिक्षणाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात केलं गेला..व्यवसाय शिक्षणात कामाचे तीन महत्त्वाचे प्रकार सांगितले आहेत - जीवनप्रकारांशी संबंधित काम, यंत्रे व साहित्याशी संबंधित काम आणि मानवी सेवांशी संबंधित काम. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये निरीक्षण, तांत्रिक कौशल्ये, संवाद, नेतृत्व, सहकार्य, समस्या सोडविणे, सर्जनशीलता आणि जबाबदारी यांसारखी जीवनोपयोगी कौशल्ये विकसित होतील.व्यवसाय शिक्षण देणारे नियुक्त शिक्षक म्हणूनच ते काम स्वत: करू शकणारे तर हवेतच, शिवाय त्या त्या संदर्भात पारंगतही हवेत! विनोबांनी सांगितलेला एका पदवीधर तरुणाचा प्रसंगही विचार करायला लावणारा आहे. विनोबाजी म्हणतात, 'तो तरुण शिक्षणाचे काम करू शकत होता, मात्र त्याला कातणे, विणणे, शिवणकाम, सुतारकाम, स्वयंपाक किंवा गोठा सांभाळणे यांपैकी काहीच येत नव्हते. त्याला फक्त मराठी, इंग्रजी आणि भूगोल शिकवता येत होते.'.यावरून शिक्षण आणि जीवन यातील दरी लक्षात येते. म्हणूनच जीवनोपयोगी परिश्रमाला शिक्षणात स्थान मिळणे आवश्यक आहे. शिक्षण आणि जीवन वेगळे नाहीत, ही गांधीजीच्या 'नई तालीम'ची भूमिका आज अधिक महत्त्वाची ठरते. पाबळ येथील विज्ञान आश्रमासारखे प्रयोग या दिशेने आशादायी आहेत.