शिक्षण चिंतन : साचेबद्ध शिक्षणपद्धतीवर उपाय

डॉ. मिलिंद नाईक, प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाआजच्या परिस्थितीत शिक्षण समताधिष्ठित करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी काही उपाय आपण मागच्या भागात पाहिले. जिथे तंत्रज्ञान आणि साधने उपलब्ध आहेत अशांसाठी ते उपाय होते. मात्र कमी साधन स्रोतातही अनेक उपाय करता येतात. .एखादा विद्यार्थी गणितात अत्यंत प्रगत असू शकतो, परंतु भाषिक अभिव्यक्तीत त्याला अधिक वेळ, सराव आणि मार्गदर्शनाची गरज असू शकते. दुसरा विद्यार्थी साहित्य, इतिहास किंवा कला यांत उत्कृष्ट असू शकतो, परंतु विज्ञान किंवा गणितात त्याची गती तुलनेने कमी असू शकते. जिथे संगणक उपलब्ध नाहीत तिथे वर्गरचनेत मूलभूत बदल करून अनुकूल योजना काही प्रमाणात वापरता येईल. त्यासाठी वर्गाची विभागणी केवळ वयानुसार न करता प्रत्येक विषयातील निपुणतेच्या स्तरानुसार करणे इष्ट ठरते. एका विद्यार्थ्याचा गणितातील स्तर पाचवा असू शकतो, तर भाषेतील स्तर तिसरा आणि विज्ञानातील स्तर चौथा असू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र निपुणता स्तर निश्चित करून त्या स्तरानुसार अध्यापन करणे शक्य आहे. विद्यार्थी एखाद्या विषयात आवश्यक निपुणता प्राप्त करताच पुढील स्तरावर जाईल. त्यामुळे प्रगती ही वेळे नव्हे तर निपुणतेनुसार होईल. यामुळे प्रतिभावान विद्यार्थ्यांची प्रगती थांबणार नाही आणि त्यांच्या क्षमतेनुसार पुढे जाण्याची संधी मिळेल. दुसरीकडे, ज्यांना एखादी संकल्पना समजून घेण्यासाठी अधिक वेळ हवा आहे, त्यांच्यावर गतीने पुढे जात जाण्याचा अनावश्यक ताण येणार नाही. त्यामुळे अपयशाची भावना कमी होईल, आत्मविश्वास वाढेल आणि प्रत्येक विद्यार्थी स्वतःच्या गतीने, स्वतःच्या क्षमतेनुसार प्रगती करेल. विद्यार्थ्यांची तुलना करण्याऐवजी त्यांच्या वैयक्तिक प्रगतीला महत्त्व दिले जाईल. स्पर्धेपेक्षा प्रगती, गुणांपेक्षा निपुणता आणि क्रमांकापेक्षा क्षमता यांना प्राधान्य मिळेल..जिथे जागा व अन्य साधनांअभावी शाळा स्तरावर ही रचना राबवणे शक्य नसेल तिथे मल्टिलेव्हल मल्टिग्रेड पद्धती वापरता येते. जगातील अनेक प्रगत शिक्षणपद्धतींमध्ये तसेच भारतातील ग्रामीण व लहान शाळांमध्ये सुद्धा ही पद्धत यशस्वीपणे वापरली जात आहे. या पद्धतीत एकाच वर्गात वेगवेगळ्या वयोगटांतील किंवा वेगवेगळ्या निपुणता स्तरांवरील विद्यार्थी एकत्र शिकू शकतात. शिक्षक संपूर्ण वर्गाला एकाच वेळी एकच घटक शिकविण्याऐवजी विविध स्तरांनुसार गट तयार करून प्रत्येक गटाला योग्य त्या प्रकारचे मार्गदर्शन करतो. काही विद्यार्थी स्वतंत्रपणे शिकतात, काही लहान गटांमध्ये काम करतात, तर काही शिक्षकाच्या प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाखाली नवीन संकल्पना आत्मसात करतात. या पद्धतीचा आणखी एक मोठा लाभ म्हणजे सहअध्ययन. मोठे किंवा अधिक प्रगत विद्यार्थी लहान अथवा प्रारंभिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना शिकवतात, त्यांचे प्रश्न सोडवतात आणि त्यांना मार्गदर्शन करतात. शिकविणारा विद्यार्थी स्वतःचे ज्ञान अधिक दृढ करतो, तर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला समवयस्क किंवा जवळच्या वयोगटातील विद्यार्थ्याकडून सहज समजणारे मार्गदर्शन मिळते..प्रत्येक विद्यार्थ्याची काही ना काही विशिष्ट अभिरुची, जिज्ञासा किंवा नैसर्गिक प्रतिभा असते. कोणाला विज्ञानातील प्रयोग आवडतात, कोणाला गणितातील गुंतागुंतीच्या समस्या सोडविण्याची आवड असते, कोणाला साहित्य, भाषा किंवा लेखनात रस असतो, तर कोणाला संगीत, चित्रकला, नाटक, रोबोटिक्स, संगणक प्रोग्रामिंग, शेती, पर्यावरण, उद्योजकता, क्रीडा किंवा सामाजिक कार्य यापैकी कशामध्ये विशेष रुची असते. पारंपरिक अभ्यासक्रम या विविधतेला पुरेसा वाव देत नाही. म्हणून प्रत्येक शाळेत विशेष अभिरुची गट निर्माण केले पाहिजेत. समान अभिरुची असलेले विद्यार्थी एकत्र येऊन दीर्घकालीन प्रकल्प, संशोधन, प्रयोग, स्पर्धा, नवकल्पना, समाजोपयोगी उपक्रम, स्टार्टअप कल्पना, कला सादरीकरणे किंवा तंत्रज्ञानाधारित निर्मिती करू शकतात. या गटांना विषयतज्ज्ञ, उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक किंवा स्वयंसेवक यांचे मार्गदर्शन मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला योग्य दिशा मिळू शकते.भविष्यातील शिक्षणव्यवस्था ही ‘एकच अभ्यासक्रम-एकच वेग-एकच वर्ग’ या संकल्पनेवर नव्हे, तर ‘प्रत्येक विद्यार्थी वेगळा आहे आणि प्रत्येकाला स्वतःच्या क्षमतेनुसार विकसित होण्याचा अधिकार आहे’ या तत्त्वावर उभी राहिली पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.