एज्युकेशन जॉब्स

शिक्षण चिंतन : साचेबद्ध शिक्षणपद्धतीवर उपाय

प्रत्येक विषयातील निपुणतेनुसार स्तर ठरवून मल्टिलेव्हल-मल्टिग्रेड पद्धतीचा वापर; स्पर्धेपेक्षा प्रगती, गुणांपेक्षा क्षमता आणि विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक गतीला मान्यता देणारी समताधिष्ठित शिक्षणरचना
Experts suggest replacing rigid classroom structures with flexible learning models that nurture every student's unique abilities.

Experts suggest replacing rigid classroom structures with flexible learning models that nurture every student's unique abilities.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. मिलिंद नाईक, प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशाला

आजच्या परिस्थितीत शिक्षण समताधिष्ठित करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी काही उपाय आपण मागच्या भागात पाहिले. जिथे तंत्रज्ञान आणि साधने उपलब्ध आहेत अशांसाठी ते उपाय होते. मात्र कमी साधन स्रोतातही अनेक उपाय करता येतात.

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