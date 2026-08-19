शिक्षण चिंतन : एकात्मिक शिक्षण

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशाला‘‘आज गणिताचा तास, त्यानंतर विज्ञान, मग इतिहास आणि दुपारी भूगोल’’... शाळेतील एका नेहमीच्या दिवसाचे हे चित्र. ज्ञानाच्या सोयीसाठी आपण विविध विषय निर्माण केले आणि प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, तासिका आणि परीक्षा तयार केल्या. ही व्यवस्था ज्ञानाचे वर्गीकरण करण्यासाठी उपयुक्त ठरली; परंतु हळूहळू या विषयांच्या भिंती विद्यार्थ्यांच्या विचारांच्या भिंती झाल्या. आजचा विद्यार्थी गणित शिकतो, विज्ञान शिकतो, इतिहास शिकतो, भूगोल शिकतो; परंतु हे सर्व वापरून प्रश्न सोडविणारी कर्ती बुद्धिमत्ता आणि कौशल्ये त्याच्याकडे निर्माण होत नाही. कारण ज्ञान एकमेकांशी कसे जोडलेले आहे, हे त्याला लक्षात आणून देणारी व्यवस्थाच आज शिक्षणात अतिशय कमी आहे. यातूनच एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो, आपण विद्यार्थ्यांना ज्ञान देत आहोत की ज्ञानाचे तुकडे देत आहोत?.निसर्ग विषयांमध्ये विभागलेला नाहीएक उदाहरण घेऊया, पाऊस! पावसाच्या एका घटनेत अनेक विषय एकाच वेळी कार्यरत असतात. पाण्याचे बाष्पीभवन, संघनन, दाब आणि गुरुत्वाकर्षण हे भौतिकशास्त्राशी संबंधित आहेत. पाण्याची रचना आणि वातावरणातील रासायनिक प्रक्रिया रसायनशास्त्राशी संबंधित आहेत. पर्जन्यमान मोजणे आणि त्याची आकडेवारी समजून घेणे हे गणित आहे. मान्सून, नद्या, माती आणि हवामान भूगोलाशी जोडलेले आहेत. पिके, वनस्पती आणि परिसंस्था जीवशास्त्राशी संबंधित आहेत. पावसाचा शेतीवर, अन्नाच्या किमतीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. धरणे, पाणीवाटप आणि जलव्यवस्थापन हे नागरिकशास्त्राशी जोडलेले आहेत. आणि हे सर्वच आपण भाषेच्या माध्यमातून समजून घेत असतो. परंतु पाऊस एकच असतो. ‘‘निसर्ग सकाळी दहा वाजता भौतिकशास्त्र, अकरा वाजता गणित आणि दुपारी भूगोल शिकवत नाही. हे विषयांचे कप्पे आपण निर्माण केले आहेत; परंतु मुलाला अनुभवायला येणारे जग एकात्मिक आहे.’’ एकात्मिक शिक्षणाची संकल्पना याच प्रश्नाचे उत्तर शोधते..ज्ञानाचे विषयांमध्ये विभाजन अगदीच चुकीचे आहे असे नाही. ज्ञानाच्या प्रचंड विस्तारामुळे विशिष्ट विषयांमध्ये सखोल अभ्यास करणे आवश्यक झाले आहे. मानवी शरीर समजून घेण्यासाठी शरीरशास्त्र, मेंदू समजून घेण्यासाठी न्यूरोसायन्स, पदार्थ समजून घेण्यासाठी रसायनशास्त्र, विश्व समजून घेण्यासाठी भौतिकशास्त्र अशा अनेक शाखा निर्माण झाल्या. विच्छेदनामुळे सखोलता मिळते. परंतु समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा आपण भागाचा अभ्यास म्हणजेच संपूर्णाचे आकलन असे मानू लागतो. मानवी शरीरातील हृदय, फुफ्फुसे, मेंदू, मूत्रपिंड, स्नायू आणि हाडे वेगवेगळी काढून त्यांचा अभ्यास केला, तरी त्यांची स्वतंत्र बेरीज म्हणजे ‘माणूस’ होत नाही. त्या अवयवांमधील परस्परसंबंध, त्यांची सतत चालणारी प्रक्रिया आणि त्यातून निर्माण होणारी जीवनशक्ती यामुळे एक जिवंत व्यक्ती निर्माण होते. पूर्णत्व हे केवळ घटकांच्या बेरजेपेक्षा अधिक असते!.आजची शिक्षणव्यवस्था औद्योगिक क्रांतीच्या प्रभावाखाली विकसित झाली. उद्योगांमध्ये वस्तूंची निर्मिती करण्यासाठी प्रमाणिकृत एकसारखा कच्चा माल वापरतात, प्रमाणीकृत एकसारखी प्रक्रिया वापरतात व त्यातून अतिशय तंतोतंत सारखे असे उत्पादन मिळावे या उद्दिष्टाने प्रयत्न करतात. तीच सगळी उद्दिष्टे व प्रक्रिया शिक्षणाला लावल्याने मोठी गडबड झाली आहे. तिचे उद्दिष्ट मोठ्या प्रमाणावर एकसारखे ज्ञान देणे, ज्ञानाचे विषयांनुसार वर्गीकरण करणे, मोठ्या विषयाचे तुकडे तुकडे करून शिकवणे आणि परीक्षांच्या माध्यमातून छोट्या छोट्या भागांचे मूल्यमापन करणे हे होत आहे. परिणामी ज्ञानाचे अनेक स्वतंत्र कप्पे निर्माण झाले; गणित वेगळे, विज्ञान वेगळे, भाषा वेगळी, समाजशास्त्र वेगळे, कला वेगळी. प्रत्येक विषय स्वतंत्र शिकविला जाऊ लागला. प्रत्येक विषयाचे स्वतंत्र पुस्तक, स्वतंत्र शिक्षक आणि स्वतंत्र परीक्षा असते. परिणामी विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे अनेक तुकडे मिळतात; परंतु त्या ज्ञानातील परस्परसंबंध लक्षात येत नाहीत. प्रत्यक्ष जीवनात मात्र समस्या कोणत्याही एका विषयाच्या चौकटीत येत नाहीत. त्या सोडविण्यासाठी अनेक विषयांतील ज्ञान, कौशल्ये आणि मूल्यांचा एकत्रित वापर करावा लागतो. म्हणूनच शिक्षणही एकात्मिक असले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.