विशेष : तुमच्या आवाजात बोलणारे ‘इलेव्हनलॅब्स’

सीए प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनरकल्पना करा, तुम्ही काही ओळी लिहिल्या आणि संगणकाने त्या अगदी मानवासारख्या आवाजात वाचून दाखवल्या. इतकेच नव्हे तर तो आवाज तुमच्यासारखाही असू शकतो! काही वर्षांपूर्वी ही गोष्ट विज्ञानकथेतील कल्पना वाटली असती. मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील झपाट्याने होत असलेल्या प्रगतीमुळे आज हे वास्तव झाले आहे. या क्षेत्रात जगभरात विशेष चर्चेत असलेले नाव म्हणजे इलेव्हनलॅब्स. हे साधन मजकुराचे नैसर्गिक आवाजात रूपांतर करते, विविध भाषांमध्ये बोलू शकते आणि अगदी एखाद्या व्यक्तीचा आवाजही तयार करू शकते. त्यामुळे ऑडिओ निर्मितीच्या जगात एक नवे पर्व सुरू झाले आहे..इलेव्हनलॅब्स म्हणजे काय?कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘व्हाइस एआय’ प्लॅटफॉर्म आहे. याच्या मदतीने आपण लिहिलेला मजकूर काही सेकंदांत मानवासारख्या नैसर्गिक आवाजात ऐकू शकतो. आजपर्यंत ‘टेक्ट टू स्पीच’ तंत्रज्ञान उपलब्ध होते; परंतु त्यामध्ये मशीनसारखा कृत्रिम आवाज जाणवत असे. इलेव्हनलॅब्स मात्र आवाजातील भावना, थांबे, चढ-उतार आणि बोलण्याची शैली यांचा विचार करून अत्यंत वास्तववादी आवाज तयार करते. अनेक वेळा हा आवाज खऱ्या व्यक्तीचा आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार केलेला आहे हे ओळखणेही कठीण होते..आवाज क्लोनिंग म्हणजे काय?यामध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या आवाजाचा छोटासा नमुना कृत्रिम बुद्धिमत्तेला दिला जातो. त्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्या आवाजाची वैशिष्ट्ये समजून घेते आणि त्याच प्रकारे नवीन मजकूर बोलू शकते.उदाहरणार्थ ःशिक्षक आपले व्याख्यान रेकॉर्ड करू शकतातपॉडकास्टर आपला आवाज वापरू शकतातयुट्यूब निर्माते विविध भाषांमध्ये व्हिडिओ तयार करू शकतातलेखक आपल्या पुस्तकाचे ऑडिओबुक स्वतःच्या आवाजात प्रकाशित करू शकतात.प्रशिक्षण आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी उपयुक्तप्रत्येक विद्यार्थ्याची शिकण्याची पद्धत वेगळी असते. काही विद्यार्थी वाचनातून शिकतात, तर काही जण ऐकून अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतात. ‘इलेव्हनलॅब्स’च्या मदतीने अभ्यास साहित्य, नोट्स, लेख, सादरीकरणे किंवा प्रशिक्षण सामग्री ऑडिओ स्वरूपात उपलब्ध करून देता येते.उदाहरणार्थ ःविद्यार्थ्यांना ऑडिओ नोट्स देता येतातस्पर्धा परीक्षांसाठी सामग्री ऐकता येतेप्रवासात अभ्यास करता येतोदृष्टिदोष असलेल्या व्यक्तींना माहिती सहज उपलब्ध होतेशिक्षण अधिक सर्वसमावेशक आणि प्रभावी बनू शकते..फायदेमानवासारखा नैसर्गिक आवाजअनेक भाषांची उपलब्धतावेळेची मोठी बचतऑडिओबुक निर्मितीसाठी उपयुक्तशिक्षण क्षेत्रासाठी फायदेशीरकंटेंट निर्मात्यांसाठी प्रभावी साधनव्यवसायासाठी खर्चात बचत.काही धोके आणि जबाबदारीप्रत्येक तंत्रज्ञानाप्रमाणे यालाही काही आव्हाने आहेत. आवाज क्लोनिंगचा गैरवापर होऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीचा आवाज वापरून चुकीची माहिती पसरविणे किंवा फसवणूक करणे शक्य आहे. म्हणूनच अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करताना नैतिकता, परवानगी आणि जबाबदारी यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान जितके शक्तिशाली, तितकी त्याच्या वापरकर्त्यांची जबाबदारी अधिक असते.भविष्याची दिशाआपण ज्या पद्धतीने मजकूर वाचतो, त्याचप्रमाणे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर माहिती ऐकली जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता केवळ प्रश्नांची उत्तरे देत नाही, तर ती आपल्या आवाजात बोलूही लागली आहे. ‘इलेव्हनलॅब्स’ हे त्या बदलाचे अत्यंत प्रभावी उदाहरण आहे. शिक्षण, व्यवसाय, मनोरंजन आणि संवाद यांची पद्धत बदलण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानामध्ये आहे. येणाऱ्या काळात आवाजाच्या दुनियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका अधिक महत्त्वाची होत जाणार आहे आणि ‘इलेव्हनलॅब्स’ त्यातील अग्रगण्य खेळाडू म्हणून ओळखले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.