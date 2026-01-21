Mental Health : भावनिक समतोल साधण्यासाठी मानसिक स्वास्थ्याचे महत्त्व

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञआपल्या भावनांवर ताबा असणं मानसिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे. दिवसभरातील घटनांमुळे आपले मूड्ससारखे बदलत जातात? अनुकूल, प्रतिकूल घटनांचा परिणाम आपल्यावर होतो. तो खोलवर आणि दीर्घकाळ इतका राहतो का की आपली स्वस्थता हरवून जाते? असं होत असल्यास आपला भावनांवर ताबा नाहीय आणि तो मिळवायला हवा. आपल्या भावनांचे, विशेषतः नकारात्मक भावनांचे मालक असावं. हे शक्य आहे का? याचं उत्तर होकारार्थी आहे. भावनिकदृष्ट्या समतोल मिळवणं म्हणजे केवळ ताणतणावांवर मात करणं नव्हे. तर स्वत:चे विचार, भावना आणि वर्तन याविषयी जागरूक असणं होय. म्हणूनच आपण म्हणतो की एखादी व्यक्ती भावनिकदृष्ट्या सशक्त, सक्षम, स्थिर आहे, तेव्हा पुढील गोष्टी करण्याची क्षमता तिच्या मेंटल मेकअपमध्ये असतात.\t.मनात निर्माण झालेली कुठलीही भावना सहन करणेजीवनाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोनभावना समर्थपणे आणि सहजपणे आणि समर्पकपणे व्यक्त करणंजीवनातील बदलांशी जुळवून घेणंताण तणावांवर मात करणंप्रतिकूल परिस्थितीत निर्धाराने उभं राहणंपरिस्थिती पुरेशी अनुकूल नसतानाही आयुष्य आनंदानं जगणं.योग्यवेळी ‘नाही’ म्हणणं.आपण एकटे नाही आहोत, आपल्याबरोबर मित्र असल्याची जाणीव.स्वत:ला आहोत तसं स्वीकारणं आणि उत्तम आत्मप्रतिमा.भावनांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या मार्गावर, प्रयत्नात असल्यास पुढील सर्वं प्रश्नांची उत्तरं ‘हो’ यावीतमाझं व्यक्तिगत, व्यावसायिक, मित्र-मैत्रिणींबरोबरचं आयुष्य आणि माझ्यावरच्या जबाबदाऱ्या यातील समतोल सांभाळू शकतो/शकते का?स्वतःवरील ताणतणाव दूर करण्याचं यंत्रणा निर्माण केली का?कमीत कमी वेळात, सर्व बाजूने विचार करून निर्णय घेऊ शकतो/शकते का?जीवनातील प्राथमिकता ठरवल्या आहेत का?माझ्या भावना मोकळेपणानं व्यक्त करू शकतो/शकते का?वेळेचं व्यवस्थापन नीट जमतंय का?भावनांचं, विचारांचं भान ठेवता येतं का, त्यांचं आकलन होतं का?स्वत:ला, स्वत:च्या स्वदोष विचारपद्धतीला बदलण्याची तयारी आहे का?भावना आपोआप नियंत्रित होत नाहीत. मेंदूतील ‘लिम्बिक सिस्टीम’ भावनांशी निगडित असते..Premium| Positive thinking: सकारात्मक विचारांमुळे घडणारी जादू तुम्हाला माहित आहे का? आयुर्वेद आणि आधुनिक विज्ञानाचा दृष्टिकोन बघा काय सांगतो....आपण काय करू शकतो?भावनांची पडताळणीभावनांवर ताबा मिळवायचा असल्यास सर्वप्रथम त्या न्याहाळता यायला हव्यात. त्यांच्यापासून वेगळं होऊन त्यांना पाहायला हवं. त्यांचा होणारा त्रास, वाटणारी काळजी कितपत वास्तववादी आहे हे तपासायला हवं. त्यासाठी स्वस्थ व्हायला हवं. शांतपणे, त्रयस्थपणे श्वासाकडे पहात राहिल्यास स्वस्थता येऊ लागेल. शांतपणे मनातील नकारात्मक भावनेची साक्षी भावानं तपासणी करावी. खरोखरच काय आणि किती महत्त्वाचं आहे हे लक्षात यायला लागेल. परिस्थितीचं अवलोकन करता येईल. नकारात्मक भावनेची तीव्रता कमी होईल.उद्रेकाबाबत सावधानतानकारात्मक विचार आणि त्या पाठोपाठ नकारात्मक भावना बळाविण्याबाबत सरावाने लक्षात येतं. उदा. कशामुळे आपल्याला राग येतो, भीती वाटते इत्यादी. अशा प्रसंगात सावध रहावं. शक्य झाल्यास दीर्घ श्वास घेऊन तोंडाने सावकाश सोडावा. भावनांच्या उद्रेकाला व्यवस्थित तोंड द्यायचं आहे हे लक्षात ठेवावं..नकारात्मक विचार ओळखणेनकारात्मक विचारांच्या पाठोपाठ तशी भावना जागरूक होते. मूड तयार व्हायला लागतो. जागरूकता हीच खरी ताकद आहे, कारण ती आपल्याला प्रतिक्रियेसाठी सज्ज करते. नकारात्मक विचारांपासून सावध राहून त्यावर नियंत्रण मिळवा.विचार लिहिणेस्वत:साठी वही करावी. रोज काही मिनिटे स्वस्थ बसून घडलेल्या घटना, आपण दिलेला नकारात्मक, सकारात्मक प्रतिसाद त्यात लिहावं. साधारण चार पायऱ्यांमध्ये हे करावे.अ) घडलेली घटना, प्रसंगब) त्यावेळी मनात नकारात्मक विचार कुठले आले.क) गेलेला मूड, जाणवलेली भावनिक, शारीरिक लक्षणंड) सकारात्मक प्रतिसाद कसा द्यावा याचा विचार५. जबाबदारी स्वीकारणेनकारात्मक भावनांची आणि त्यातून निर्माण झालेल्या परिणामांची जबाबदारी घ्यायला हवी. मग लक्षात येईल की स्वत:वर ताबा, भावनात्मक समतोल ठेवल्यास शांत, स्वस्थ राहू शकतो.भावनांवर ताबा असल्यास समोरची व्यक्ती कशीही वागली, बोलली तरी आपली स्वस्थता ढळू शकत नाही. मनाचं सकारात्मक प्रोग्रॅमिंग शक्य आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.