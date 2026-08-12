एज्युकेशन जॉब्स

भविष्यवेध : अभियांत्रिकीनंतर एमटेक की एमबीए?

अभियांत्रिकीनंतरच्या करिअर निवडीत व्यक्तिमत्त्व, आवड, क्षमता आणि सवयींचा सखोल विचार करून एमटेक की एमबीए हा योग्य पर्याय ठरवण्याचा मार्गदर्शक वेध
Engineering after BTech

Engineering after BTech

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉर

अभियांत्रिकीची पदवी पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध अनेक पर्यायांपैकी नोकरी करणे हा थेट आणि स्वाभाविक पर्याय आहे. परंतु काही विद्यार्थी उच्चशिक्षण घ्यावे असा विचार करतात. तिथेही अनेक पर्याय आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे शिक्षण पर्याय आहेत एमटेक किंवा एमबीए. यापैकी काय करावे? हा महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. दोन्ही अभ्यासक्रम उत्कृष्ट असून त्यातून उत्तम करिअर घडू शकते. मात्र सुयोग्य निर्णय घेण्यासाठी स्वतःची शैक्षणिक वाटचाल, आवड, क्षमता व्यक्तिमत्त्व, स्वभाव, सवयी आणि भविष्यातील करिअरचे ध्येय यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.

Loading content, please wait...
Engineering
ENGINEERING COLLEGE
Engineering Admission Process 2025-26
engineering career options in India
engineering colleges in Maharashtra
engineering college admission struggles
engineering career opportunities in Satara
engineering colleges with modern curriculum
Marathi News Esakal
www.esakal.com