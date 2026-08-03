Engineering CAP Result: इंजिनिअरिंग प्रवेशाची पहिली यादी जाहीर; १६ हजार विद्यार्थ्यांना पहिल्याच पसंतीचे कॉलेज! जाणून घ्या महत्त्वाच्या पायऱ्या

Engineering CAP Round 1 Result: राज्यातील अभियांत्रिकी (Engineering) प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या केंद्रीय प्रवेश फेरीची (CAP Round 1) allotment यादी रविवारी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (CET Cell) जाहीर करण्यात आली आहे. पसंतीक्रम भरलेल्या २ लाख १९ हजार ४१७ विद्यार्थ्यांपैकी १ लाख ५७ हजार १०३ विद्यार्थ्यांना पहिल्या फेरीत महाविद्यालयांचे वाटप झाले आहे.विशेष म्हणजे, १६ हजार ६१५ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पहिल्या पसंतीचे (First Preference) महाविद्यालय मिळाल्याने त्यांचा प्रवेश ‘ऑटो फ्रिज’ झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या महाविद्यालयात ३ ते ५ ऑगस्टदरम्यान प्रत्यक्ष उपस्थित राहून प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे. हा प्रवेश नाकारल्यास त्यांना पुढील तीन कॅप फेऱ्यांमध्ये सहभागी होता येणार नाही. खालील लिंक वर जाऊन तुम्ही तुमचा निकाल पाहू शकता- https://fe2026.mahacet.org/StaticPages/frmCheckAllotmentStatusCAPRound1.MHT CET Final Merit List 2026 आज जाहीर! CAP Round 1 Choice Filling सुरू; मेरिट लिस्ट कशी पाहाल? संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या.अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेची महत्त्वाची आकडेवारीगुणवत्ता यादीतील पात्र विद्यार्थी: २,४४,०९७पसंतीक्रम भरलेले विद्यार्थी: २,१९,४१७पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी: १,५७,१०३प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी (मुले): ९८,०२४प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थिनी (मुली): ५९,०७९पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय (ऑटो फ्रिज): १६,६१५एकूण उपलब्ध जागा (३८० महाविद्यालये): २,०१,०१३ (१११ अभ्यासक्रम)संगणक अभियांत्रिकी (Computer Engg.) जागा: ३०,९९३ (सर्वाधिक मागणी).प्रवेश निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाच्या टिप्स व नियम -कॉलेजमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थिती: प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी ३ ते ५ ऑगस्ट या कालावधीत वाटप झालेल्या महाविद्यालयात स्वतः उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.कागदपत्रांची पडताळणी व शुल्क: महाविद्यालयात मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करून आणि निश्चित शुल्क भरून आपला प्रवेश पक्का करावा..'ऑटो फ्रिज' विद्यार्थ्यांसाठी अट: ज्यांना पहिल्या पसंतीचे कॉलेज मिळाले आहे, त्यांचा प्रवेश ऑटो फ्रिज झाला असून त्यांना तेथे प्रवेश घेणे बंधनकारक आहे. प्रवेश न घेतल्यास त्यांना केवळ संस्थास्तरावरील (Institute Level) फेऱ्यांमध्येच संधी मिळेल.दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक: पहिल्या फेरीनंतर रिक्त राहणाऱ्या जागांची तात्पुरती यादी ६ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केली जाईल..अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमात बदल! पसंतीचे महाविद्यालय मिळूनही प्रवेश न घेतल्यास विद्यार्थ्यास १०००, २००० व ३००० रुपये भरावे लागणार, ४ प्रवेश फेऱ्यांच्या तारखा अशा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.