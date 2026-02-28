Top 5 Engineering Colleges Maharashtra: इंजिनिअरिंगसाठी महाराष्ट्र का आहे पहिली पसंती? जाणून घ्या टॉप 5 कॉलेज

Top 5 Engineering Colleges Maharashtra: इंजिनिअरिंगमध्ये करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थीची संख्या मोठी आहे. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी जेईई परीक्षेची तयारी करतात. १२ वी पूर्ण झाल्यानंतर कोणते महाविद्यालय निवडायचे, हा त्यांच्या करिअरमधील सर्वात महत्वाचा टप्पा ठरतो. योग्य कॉलेजची निवड भविष्यातील यशाची दिशा ठरवू शकते. चला तर जाणून घेऊया दर्जेदार अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी महाराष्ट्रातील हे महाविद्यालये देशभरात प्रसिद्ध आहेत. .आयआयटीसह अनेक नामांकित संस्था उत्कृष्ट शिक्षणपद्धती, अनुभवी प्राध्यापकवर्ग आणि आकर्षक प्लेसमेंटसाठी ओळखल्या जातात. तुम्ही JEE परीक्षेची तयारी करत असाल किंवा निकालानंतर सर्वोत्तम पर्याय शोधत असाल, तर NIRF रँकिंग २०२५ नुसार महाराष्ट्रातील टॉप ५ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांविषयी अधिक माहिती आजच्या खास लेखात आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत..Aquarius Mercury Retrograde: कुंभ राशीत बुध वक्री; 26 फेब्रुवारीपासून मेषसह 4 राशींनी आर्थिक बाबतीत सावध राहावे.केमिकल टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट, मुंबईआयसीटी मुंबई हे राज्यातील आघाडीच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी एक आहे. NIRF २०२५ मध्ये याचिकाकर्त्याचा रँक ४१ आहे. येथे, केमिकल इंजिनिअरिंग आणि फूड इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी सारख्या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश MHT-CET किंवा JEE मुख्य परीक्षेतील गुणांच्या आधारे केला जातो.इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बेआयआयटी बॉम्बे महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. एनआयआरएफ २०२५ च्या अभियांत्रिकी श्रेणीमध्ये याचीचा संपूर्ण भारतात तिसरा क्रमांक आहे. जोएसएएच्या मते, विविध बी.टेक अभ्यासक्रमांसाठी अंदाजे १,३६० जागा उपलब्ध आहेत. प्रवेश जेईई मेन आणि जेईई अॅडव्हान्स्ड परीक्षांमधील गुणांवर तसेच जोएसएए असाइनमेंट प्रक्रियेवर आधारित आहे..COEP तंत्रज्ञान विद्यापीठCOEP तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे हे एक सरकारी अभियांत्रिकी विद्यापीठ आहे. NIRF २०२५ मध्ये याचिकाकर्त्याचा रँक ९० आहे. येथे, सिव्हिल, संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल अभियांत्रिकी सारख्या विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश MHT-CET आणि JEE मुख्य परीक्षेतील गुणांच्या आधारे केला जातो.विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था नागपूरNIRF २०२५ मध्ये VNIT नागपूरची ४४ व्या क्रमांकावर आहे. JoSAA नुसार, विविध बी.टेक अभ्यासक्रमांसाठी सुमारे ९३३ जागा उपलब्ध आहेत. प्रवेश प्रामुख्याने JEE मुख्य परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे केला जातो आणि नंतर JoSAA असाइनमेंटद्वारे जागा वाटप केल्या जातात..Holi Thandai Recipe: होळीला पाहुण्यांची मनं जिंकायची आहेत? मिनिटांत तयार करा 'थंडाई' पिताच सगळे म्हणतील ‘अरे वा!’, जाणून घ्या रेसिपी.संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्थाDIAT पुणे ही संवर्धन तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील एक विशेष संस्था आहे. अर्जदाराला NIRF २०२५ च्या अभियांत्रिकी श्रेणीमध्ये ९२ वा क्रमांक मिळाला आहे. यूजी, पीजी आणि पीएचडी स्तरावरील अभ्यासक्रम येथे उपलब्ध आहेत. बी.टेकसाठी प्रवेश जेईई मेन स्कोअरवर आधारित आहे आणि एम.टेकसाठी प्रवेश गेट परीक्षेच्या स्कोअरवर आधारित आहे. गुणवत्तेनुसार केळी वाटण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.