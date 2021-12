अभियांत्रिकी पदवी प्रवेशासाठी तीन दिवसाची मुदतवाढ

By

मुंबई : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या (Higher and technical education department) अंतर्गत येणाऱ्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी (Professional course admission) एसटी संप (ST bus strike), ओमायक्रॉनचा धोका (omicron risk) आदींमुळे अडवणीत सापडलेल्या विद्यार्थ्याना प्रवेश घेण्यासाठी पुढील 3 दिवसाची मुदतवाढ (Three days extension) देण्यात आली आहे यासाठीची माहिती आज राज्य सीईटी सेलकडून (CET Cell) देण्यात आली.

सीईटी सेलकडून नुकतीच अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली आहे, त्यानुसार विद्यार्थ्यांना आणखी तीन दिवसाची मुदतवाढ दिली आहे. आता विद्यार्थ्यांना १० डिसेंबरपर्यत प्रवेश घ्यायचा आहे. एसटी संप, ओमायक्रॉनचा धोका आदींमुळे विद्यार्थी आणि पालकांना प्रवेशासाठी निश्‍चित झालेल्या महाविद्यालयांमध्ये पोहोचता येत नसल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांसह संघटनांनी केली होती याला प्रतिसाद देत सीईटी सेलने मुदतवाढ दिली आहे.

राज्य सीईटी सेलमार्फत विविध पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहेत. यात अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना 19 नोव्हेंबर ते १ डिसेंबरदरम्यान अर्ज भरण्यास मुदत देण्यात आली होती. यंदा इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी १ लाख ८ हजार ७१३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, गेल्यावर्षीपेक्षा जास्त आहे. राज्यातील सरकारी आणि खासगी इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांमधील पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना 4 ते 7 डिसेंबर या कालावधीत प्रवेश घेण्याची सूचना देण्यात आली होती.

सध्या राज्यात एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरू असल्याने, एसटी वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्यामुळे प्रवेशासाठी महाविद्यालय मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चितीसाठी महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचता येत नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. या प्रवेशाची आता दुसरी यादीच्या जागांची माहिती १२ डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. त्यानंतर १३ ते १५ पसंतीक्रम भरावयाचा आहे. त्यानंतर १७ डिसेंबरला दुसरी यादी जाहीर होणार असल्याची माहिती सीईटी सेलकडून देण्यात आली.