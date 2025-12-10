एज्युकेशन जॉब्स
अभियांत्रिकीच्या प्रवेश परीक्षा
अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी देशभरातील MHT-CET, JEE, COMEDK आणि विविध खासगी विद्यापीठांच्या परीक्षांची संपूर्ण माहिती येथे दिली आहे. योग्य परीक्षा निवडण्यासाठी निकष व मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना स्पष्ट दिशा देते.
रीना भुतडा (करिअर समुपदेशक)
नवी क्षितिजे
अभियांत्रिकीच्या कोर्समध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी अनेक प्रवेश परीक्षा उपलब्ध आहेत. आयआयटी, एनआयटी, ट्रिपल आयटी, सरकारी व खासगी महाविद्यालय, अभिमत, खासगी विद्यापीठे, ऑटोनॉमस (स्वायत्त) व नॉन ऑटोनॉमस असे अनेक पर्याय अभियांत्रिकी कोर्ससाठी उपलब्ध आहेत. देशात व महाराष्ट्र राज्यात कोणकोणत्या अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात, त्याविषयी आजच्या लेखात पाहूयात.