मंदीच्या काळातही 3 गोष्टी वाढवू शकतात तुमचा पगार! कसं ते वाचा

कोरोना साथीच्या आजारामुळे केवळ नोकरीवर अवलंबून राहणे फार कठीण आहे. लोकांच्या ज्या वेगाने नोकऱ्या जात आहेत. त्याचा विचार करता पगार वाढवण्याची साधी कल्पनाही आता निरर्थक वाटते. परंतु आपल्याला जाणवत असेल की आपल्या क्षमतेनुसार आपल्याला पगार मिळत नाही, तर येथे दिलेल्या केलेल्या काही कार्य पद्धतींचा अवलंब करून या मंदीच्या वातावरणातही आपला पगार वाढवू शकता. जरी आपण या पध्दतींचा अवलंब करून त्वरित पगारामध्ये वाढ केली नाही, विशेषत: आर्थिक मंदी लक्षात घेता, अर्थव्यवस्था सुधारत आहे, तरीही आपला पगार निश्चितच लक्षणीय वाढेल. या टिप्स वाचा... तुम्हाला अधिक पगार मिळेल का ? जेव्हा एखादा मालक एखाद्याला कामावर ठेवतो, तेव्हा त्याच्या मनात भावी कर्मचार्‍यात कोणते गुण आणि कौशल्ये असाव्यात याविषयी एक विचार सुरू असतो. सहसा, बहुतेक लोकांमध्ये समान कौशल्ये असतात, म्हणून त्यापैकी केवळ एकालाच निवडावे लागते. ही एक पारंपारिक पद्धत आहे, जी आतापर्यंत प्रचलित आहे. जेव्हा आपण देखील बर्‍याच लोकांपैकी एक असाल, जर तुम्हाला ती नोकरी मिळाली असेल तर मग तुम्हाला अधिक पगार मिळेल का ? पात्रता दाखवा अर्थात, आपण नियोक्ताच्या अटींवर नियुक्त केले गेले असाल. परंतु आपल्याकडे असे काही खास असेल जे इतर उमेदवारांमध्ये नसेल तर आपल्याला याचा अतिरिक्त फायदा होईल. आपल्याला आवश्यक असलेल्या मूलभूत पात्रतेसाठी एखादा कोर्स किंवा पदवी आहे. किंवा आपण कामाच्या अनुभवाच्या बाबतीत इतरांपेक्षा हुशार आहात किंवा आपण मागील कंपनीत आपली क्षमता सिद्ध केली असेल तर आपल्या क्षेत्रात काहीतरी साध्य केले असेल तर आपण करा, मग नक्कीच आपल्याला इतरांपेक्षा बरेच पैसे मिळतील. सीव्ही मध्ये त्या गोष्टी हायलाइट करा तुम्ही म्हणाल की या खूप कठीण गोष्टी आहेत. नक्कीच नाही. आपण आपल्या सध्याच्या कामातील वेगळ्या गोष्टी आणि संधी शोधल्या पाहिजेत. जे आपल्याला इतरांपेक्षा चांगले दर्शवतील. आपल्या सीव्ही मध्ये त्या गोष्टी हायलाइट करा. नक्कीच तुम्ही कंपनीच्या जॉबसाठी प्रभाव पाडल्याशिवाय राहणार नाही. मल्टी-टास्कर असल्याचे सिद्ध करा

इतना पैसा मे इतनाही मिलेगा... बहुतेक नोकरी व्यवसायांमध्ये लोकांचा हा आवडता डायलॉग आहे. तर तुम्हाला कदाचित तितकेच पैसे मिळतील. जर आपल्याला जास्त पगाराची अपेक्षा असेल तर आपण आपल्या नियोक्ताला हे सिद्ध करावे लागेल की आवश्यक असल्यास आपल्या मुख्य जबाबदारी व्यतिरिक्त आपण इतर कामेही हाताळू शकता. आपले शंभर टक्के प्रयत्न

सद्याच्या परिस्थितीत एकापेक्षा अधिक जबाबदाऱ्या घेण्यास सक्षम असलेल्या अशा कर्मचार्‍यांची मागणी अशा परिस्थितीत वाढली आहे. इतर जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला सर्व मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील. आपण आपले बेस्ट देऊन, आपल्या कौशल्याव्यतिरिक्त इतर कामांमध्ये निपुण आहात हे प्रत्येक बाबतीत सिद्ध करणे होय. कामासोबतट इतर जबाबदाऱ्यात आपले शंभर टक्के प्रयत्न असले पाहिजे. स्वत: ला सिद्ध केल्यानंतर, वेळ येईल तेव्हा आपण पगार वाढविण्यासाठी योग्य बोलू शकता. कंपनीला हेही आश्वासन द्यावे लागेल की कठीण काळात आपण कंपनीला त्याच्या पूर्ण सामर्थ्याने समर्थन दिले. अशा परिस्थितीत पगार न वाढवण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. नाहीतर पर्वा नाही, आपले संपर्क वापरुन पुढे जा

वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही गोष्टी त्या परिस्थितीसाठी आहेत. जेव्हा पात्रता आपल्या कंपनीतील प्रगतीचा सर्वात मोठा उपाय आहे. परंतु प्रत्येक कंपनी योग्य पद्धतीने जगू शकत नाही. जर आपल्याला असे वाटत असेल की सर्व प्रयत्न करूनही कंपनी आपल्याला प्रोत्साहन देत नाही किंवा योग्य वेतन देत नाही, तर आपण पुढे जाण्याचा विचार केला पाहिजे. तसे, अहंकार हा कामापासून दूर ठेवले पाहिजे. परंतु सतत आपली क्षमता सिद्ध करूनही, जर आपणास नाव, पैसा, स्थान आणि ओळख मिळत नसेल तर समजून घ्या की कंपनी आपले कौतुक करीत नाही. आपला झोपलेला अहंकार जागृत करा आणि बाहेर नोकरी शोधण्याचा प्रयत्न करा. आपले संपर्क आणि मित्र एक्सप्लोर करा. आशा आहे की लवकरच तुम्हाला तुमचे पात्रता काम, नाव आणि पैसा मिळेल. पण असे करत असताना विद्यमान मालकाशी असलेले आपले संबंध खराब करू नका. या कंपनीला चांगल्या पद्धतीने निरोप घ्या. हे शक्य आहे की आपले निघून जाण्याचे ऐकून त्यांना आपल्या महत्त्वाच्या कामाची कल्पना येईल. परंतु जेव्हा आपण एकदा जाण्याचे ठरविले आहे, तेव्हा एक चांगली संधी घ्या आणि निघून जा.

