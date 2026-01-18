एज्युकेशन जॉब्स

EXIM Bank Recruitment 2026: EXIM बँकेत मॅनेजमेंट ट्रेनी पदांसाठी अर्ज सुरू; जाणून घ्या सर्व महत्त्वाची माहिती

Eligibility Criteria for EXIM Bank Management Trainee Posts: एक्सिम बँकेने मॅनेजमेंट ट्रेनी (बँकिंग ऑपरेशन्स) च्या ४० पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरतीसाठी कोण अर्ज करू शकतात चला तर जाणून घेऊया याबाबत अधिक सविस्तर माहिती
Eligibility Criteria for EXIM Bank Management Trainee Posts

Eligibility Criteria for EXIM Bank Management Trainee Posts

esakal

Monika Shinde
Updated on

EXIM Bank Management Trainee Recruitment 2026: एक्सपोर्ट- इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया (EXIM बँक)ने २०२६ मध्ये तरुणांसाठी पहिली मोठी भरती जाहीर केली आहे. बँकेने मॅनेजमेंट ट्रेनी (बँकिंग ऑपरेशन्स) पदांसाठी अधिकृत अधिसूचना १७ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर केली असून अर्ज प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. या भरतीद्वारे एकूण ४० पदे भरली जातील. बँकिंग क्षेत्रात काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Banking
jobs
job
Job Opportunity
Banking Sector
Government Jobs
Online Banking
Job Portal
Goverment Job
Job News
New Job
Integrity in Government Jobs
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.