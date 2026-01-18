EXIM Bank Recruitment 2026: EXIM बँकेत मॅनेजमेंट ट्रेनी पदांसाठी अर्ज सुरू; जाणून घ्या सर्व महत्त्वाची माहिती

EXIM Bank Management Trainee Recruitment 2026: एक्सपोर्ट- इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया (EXIM बँक)ने २०२६ मध्ये तरुणांसाठी पहिली मोठी भरती जाहीर केली आहे. बँकेने मॅनेजमेंट ट्रेनी (बँकिंग ऑपरेशन्स) पदांसाठी अधिकृत अधिसूचना १७ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर केली असून अर्ज प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. या भरतीद्वारे एकूण ४० पदे भरली जातील. बँकिंग क्षेत्रात काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. .एक्सपोर्ट- इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया बँक हा देशातील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित प्रमुख वित्तीय संस्था आहे. येथे मॅनेजमेंट ट्रेनी पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना बँकिंग ऑपरेशन्सची सखोल माहिती मिळेल आणि मजबूत करिअरची सुरुवात होईल. इच्छुक उमेदवारांनी १ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत EXIM बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात..Mini Sri Lanka Maharashtra: पाहिलीत का महाराष्ट्रातील ‘मिनी श्रीलंका’? एकदा गेलात की परत जाण्याची ओढ लागेल.शैक्षणिक पात्रताकोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून नियमित (Regular) ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेले असावे.किमान ६०% गुण किंवा समतुल्य CGPA आवश्यक.हे सामान्य, OBC आणि EWS श्रेणींसाठी लागू आहे. राखीव श्रेणीसाठी नियमांनुसार खटला लागू होऊ शकतो.एमबीए / पीजीडीबीए / पीजीडीबीएम / एमएमएस उमेदवारआंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, परराष्ट्र व्यापार यासारख्या विषयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रम.६०% किंवा त्याहून अधिक गुण आवश्यक.सीए (चार्टर्ड अकाउंटंट) उमेदवारआयसीएआयचा सदस्य असणे आवश्यक आहे.अंतिम वर्षाचे विद्यार्थीजानेवारी २०२६ मध्ये अंतिम परीक्षेला बसणारे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात.१ जून २०२६ पर्यंत पदवी पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.टीप: दूरस्थ शिक्षण, पत्रव्यवहार किंवा मुक्त शिक्षणाद्वारे घेतलेले अभ्यासक्रम वैध नाहीत. फक्त नियमित पूर्ण-वेळ अभ्यासक्रम स्वीकारले जातात..अर्ज शुल्कसर्वसाधारण आणि इतर मागासवर्गीय: ६००अनुसूचित जाती / जमाती / दिव्यांग / आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत / महिला: १००शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल. जर अर्ज भरला नसेल तर तो अपूर्ण मानला जाईल.निवड प्रक्रियानिवड दोन टप्प्यांमध्ये केली जाईललेखी परीक्षा (Written Exam)व्यक्तिपरक (Subjective) स्वरूपाची.कट-ऑफ किंवा विभागवार मार्क्स नाहीत..HAL Recruitment 2026: HAL अप्रेंटिस भरती 2026 जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि वॉक-इन अर्ज प्रक्रिया.मुलाखतअंतिम गुणवत्ता यादी लेखी परीक्षा (७०% वेटेज) आणि मुलाखत (३०% वेटेज) च्या आधारे तयार करण्यात येणार आहे.परीक्षा आणि मुलाखतीचे ठिकाणलेखी परीक्षा: चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नवी दिल्ली, गुवाहाटी.मुलाखत: मुंबई किंवा नवी दिल्ली.अधिकृत वेबसाइट: इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी आणि अर्जासाठी EXIM Bank Official Website ला भेट द्यावी.मुलाखतीची तारीख आणि वेळ उमेदवारांना ईमेल किंवा वेबसाइटद्वारे पाठवली जाईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.