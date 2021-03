नीट परीक्षेची बनावट नोटीस सोशल मीडियावर व्हायरल

अकोला: नॅशनल एलिजीबिलीटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट अर्थात नीट 2021 परीक्षेबाबत एक बनावट नोटिस सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सरकारने अशा प्रकारच्या नोटीस पासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. ही नोटीस एनईईटी 2021 च्या परीक्षेच्या पॅटर्नशी संबंधित आहे. प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरोने (पीआयबी) ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. एनईईटी 2021 च्या परीक्षेच्या पॅटर्नशी संबंधित एक नोटीस सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यानुसार नीट युगी 2021 सर्व विषयांमध्ये दोन विभाग असतील. कलम ए मध्ये 40 प्रश्न असतील आणि सेक्शन बी मधील 10 प्रश्न असतील. विभाग बी मधील 10 पैकी कोणत्याही 5 प्रश्नांना जोडावे लागेल. या सूचनेनुसार नीट 2021 मध्ये 720 गुणांसाठी एकूण 160 प्रश्न विचारले जातील. योग्य उत्तरावर चार गुण मिळतील आणि चुकीच्या जागेवर एक गुण वजा केला जाईल. ही नोटीस राष्ट्रीय चाचणी एजन्सीने (एनटीए) तयार केली होती त्याप्रमाणे दिसते. पण हे बनावट आहे. पीआयबीने त्यांच्या पीआयबी फॅक्ट चेक ट्विटर हँडलवर या सूचनेचा फोटो ट्विट करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि इतर भागधारकांना सतर्क केले आहे. असे म्हटले जाते की बर्‍याच सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असा दावा केला जात आहे की एनटीएने ही एनईईटी परीक्षा नमुना जाहीर केला आहे. पण हे बनावट आहे. (संपादन - विवेक मेतकर)

Web Title: Fake notice of proper exam goes viral on social media