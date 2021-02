नोकरीसाठी अर्ज करताय या गोष्टी फॉलो करा, नक्की मिळेल यश

अहमदनगर : प्रत्येक जण सरकारी नोकरीत जाईल की नाही हे सांगता येत नाही. त्यामुळे खासगी संस्थांची वाट धरावी लागते. प्रत्येक संस्थेचे धोरण वेगळे असते. काही संस्था अशा आहेत, ज्यांना अनुभवी उमेदवारांची नेमणूक करणे आवडते, तर काही असे आहेत की ज्यांना नवीन प्रतिभेला संधी द्यायची असते. बर्‍याच संस्था फ्रेशर्स घेण्यास कचरतात. कारण त्यांना क्षेत्रात फारसा अनुभव नसतो, तर काम शिकवण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. तुम्ही फ्रेशर असाल आणि नोकरी शोधत असाल तर कोणत्याही संस्थेत अर्ज करण्यापूर्वी तयारी कशी करावी, याविषयी जाणून घ्या. - फ्रेशर्स सहसा कॉलेज पदवीधर विद्यार्थी असतात. जे उत्साहाने भरलेले आहेत. त्यासह प्रत्येक कार्य शिकण्यास तयार असतात. जेव्हा जेव्हा आपण नवीन संस्थेत फ्रेशरसाठी अर्ज करता तेव्हा त्यापूर्वी संस्थेबद्दल संपूर्ण माहिती मिळवा आणि नंतर अर्ज करा.

- जर फ्रेशर एखाद्या संस्थेत अर्ज करणार असेल तर तो त्याच्या कार्याबद्दल आणि कोणत्याही कामाबद्दल काय विचार करतो त्याचा दृष्टीकोन ठेवा. यामुळे आपल्यात आत्मविश्वासाची कमतरता नसल्याचे संस्थेला कळू शकेल.

हे खरे आहे की कोणत्याही संस्थेत फ्रेशर्स नवीन उर्जा आणतात. नवीन दृष्टीकोन आणि विचार करण्याची प्रक्रिया करतात. यासह जर त्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले गेले तर ते काम लवकर शिकतात. आपण फ्रेशर असल्यास आणि कंपनीमध्ये अर्ज करणार असाल तर त्यांना खात्री द्या की आपण काम शिकण्यास आणि गोष्टी समजून घेण्यासाठी वेळ घेत नाही.

- कोणत्याही कंपनीला अर्ज करण्यापूर्वी फ्रेशरला डिजिटल तंत्रज्ञानाची चांगली समज असावी. प्रत्येक कंपनीला असा एखादा उमेदवार हवा असतो, जो कोणत्याही सॉफ्टवेअरद्वारे संगणकावर वेगवान काम करु शकेल.

आजकाल नोकरीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांना कामाच्या अनुभवासाठी इंटर्नशिप करणे बंधनकारक झाले आहे. अशा परिस्थितीत फ्रेशर्सना असा सल्ला दिला जातो की इंटर्नशिप दरम्यान त्यांनी मजेदार आणि विनोद सोडून इतर कामांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जेणेकरून एखाद्याला इच्छित संस्थेत सहज नोकरी मिळू शकेल.

