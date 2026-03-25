Learn AI Online: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI, हे कौशल्याचं क्षेत्र आजकाल सगळीकडे महत्वाचं ठरत आहे. फक्त टेक कंपन्यांमध्ये नाही, तर हेल्थकेअर, बँकिंग, फायनान्स आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्येही AI ची माहिती असलेला व्यक्ती हायर करण्यात प्राधान्य मिळते. चांगली गोष्ट म्हणजे आता काही मोठ्या टेक कंपन्या AI शिकण्यासाठी फ्री कोर्सेस देत आहेत. चला तर मग, पाहूया या टॉप ५ कंपन्या कोणत्या आहेत आणि त्यांच्या कोर्सेससाठी कुठे आणि कसा अर्ज करता येईल..गूगलगूगलचा Grow with Google प्रोग्राम AI शिकण्यासाठी खूपच फायदेशीर आहे. या प्लॅटफॉर्मवर स्टुडंट्सना 'जेनरेटिव AI' आणि 'कामात AI कसा वापरायचा' यासारखी माहिती सहज शिकायला मिळते. AI चं प्राथमिक ज्ञान घेणाऱ्यांसाठीही हा प्लॅटफॉर्म खूप चांगला आहे.प्लॅटफॉर्म लिंक: grow.google/ai.अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS)AWS चा स्किल बिल्डर AI आणि मशीन लर्निंगसंबंधित कोर्सेस विनामूल्य उपलब्ध करून देतो. यात क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरणात AI साधने कशी तयार करायची ते शिकण्याची संधी मिळते.प्लॅटफॉर्म लिंक: skillbuilder.awsओपनएआय (OpenAI)ओपनएआयचा Academy पेज AI सिस्टिम्स कशी काम करतात आणि डेव्हलपर्स कसे AI वापरून अॅप्लिकेशन्स बनवू शकतात हे शिकण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. या प्लॅटफॉर्मवर बेसिक पासून अॅडव्हान्स्ड लेव्हलपरपर्यंत सर्व माहिती मिळते.प्लॅटफॉर्म लिंक: academy.openai.com.एनविडिया (NVIDIA)एनविडियाचे ट्रेनिंग प्रोग्राम AI सिस्टिमच्या तांत्रिक पैलूंवर लक्ष केंद्रित करतात. AI चे डीप टेक्निकल ज्ञान घेण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मवर अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध आहेत.प्लॅटफॉर्म लिंक: developer.nvidia.com/training.मायक्रोसॉफ्टमायक्रोसॉफ्टचा स्वतःचा लर्निंग प्लॅटफॉर्म AI, मशीन लर्निंग, AI डेव्हलपमेंट आणि क्लाउड-बेस्ड AI शिकवतो. टेक क्षेत्रात काम करायची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा प्लॅटफॉर्म खूप उपयुक्त आहे.प्लॅटफॉर्म लिंक: learn.microsoft.com/training.