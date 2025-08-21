12th Board Students: १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! आता एनसीईआरटीकडून मिळणार मोफत गणिताचे ‘ट्युशन’

थोडक्यात:एनसीईआरटीने १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणिताचा ऑनलाइन ट्युशन कोर्स सुरू केला आहे.हा कोर्स SWAYAM पोर्टलवर उपलब्ध असून, गणिताच्या महत्त्वाच्या संकल्पनांवर सोप्या पद्धतीने मार्गदर्शन करतो.कोर्स पूर्ण केल्यावर परीक्षाही घेतली जाते ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ज्ञानाची पडताळणी करता येते..NCERT Free Math Tuition for 12th Students: अनेक विद्यार्थ्यांना गणिताचा विचार करायचीच भीती वाटते. गणित हा विषयच त्यांच्या मनात तणाव निर्माण करतो. पण आता काळजी करू नका! तुमचा तो तणाव दूर करण्यासाठी एनसीईआरटी घेऊन आले आहे मोफत ट्युशन क्लासेस. तुम्ही घरच्या घरी किंवा कुठेही बसून या सोप्या आणि समजण्यास सोप्या पद्धतीने अभ्यास करू शकता. चला तर जाणून घेऊया काय आहे ही योजना...सीबीएसईसोबतच इतर राज्य शैक्षणिक मंडळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी आहे. म्हणजे, १२वी बोर्ड परीक्षा देणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. आता गणिताचा त्रास त्यांना होणार नाही. यासाठी नॅशनल कौन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) ने एक खास उपक्रम सुरू केला आहे. थोडक्यात, एनसीईआरटी आता १२वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणिताचे ट्युशन उपलब्ध करून देणार आहे..Kashmir Travel 2025: काश्मीरला फिरायला जात आहत? मग 'खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिव्हल' चा अनुभव नक्की घ्या!.१२वीमध्ये गणिताचं महत्त्व१२वी हा टप्पा विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा पाया ठरतो. १२वीचे गुण आणि विषयांचे सखोल ज्ञान पुढील अभ्यासक्रम आणि करिअर निवडीसाठी अत्यंत आवश्यक असते. गणितात कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अनेक संधी गमवाव्या लागू शकतात, तर गणितात प्रावीण्य असल्यास इंजिनिअरिंग, डेटा सायन्स, संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांत यशस्वी होण्याच्या दालनं उघडतात.एनसीईआरटीचा मोफत गणित कोर्सएनसीईआरटीने १२वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खास गणिताचा मोफत कोर्स तयार केला आहे. हा कोर्स मुख्यत्वे अशा विद्यार्थ्यांसाठी आहे जे कोणत्याही कारणास्तव गणिताची खासगी ट्युशन घेऊ शकत नाहीत. हा कोर्स पूर्णपणे मोफत असून भारत सरकारच्या SWAYAM पोर्टलवर उपलब्ध आहे. या कोर्समध्ये सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीसाठी swayam-sso.swayam2.ac.in या लिंक उपलब्ध आहे..Solapur DJ Ban Protest: सोलापूर शहरात डीजे मुक्तीसाठी ‘सकाळ’ आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा मोर्चा; जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय उत्तर दिलं पाहा.कोर्समध्ये काय आहे?SWAYAM पोर्टलवर उपलब्ध या मोफत कोर्समध्ये १२वीच्या गणिताच्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश आहे. हा कोर्स गणिताच्या संकल्पना सोप्या आणि स्पष्ट पद्धतीने समजावून देण्यावर भर देतो. विद्यार्थ्यांच्या शंका निवारण, सरावासाठी प्रश्न आणि स्व-मूल्यांकनावर खास लक्ष दिले गेले आहे.या अभ्यासक्रमात संबंध व कार्ये, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय कार्ये आणि निर्धारक यांसारखे महत्त्वाचे विषय आहेत. विद्यार्थ्यांना आठवड्यानुसार ई-स्टडी मटेरियल, व्हिडीओ ट्युटोरियल्स आणि सेल्फ-असेसमेंट प्रश्नपत्रिका मिळतात. कोर्स पूर्ण केल्यानंतर एक परीक्षाही घेतली जाईल, ज्यातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ज्ञानाची पडताळणी करता येईल.FAQ1. हा मोफत गणित कोर्स कुठे उपलब्ध आहे? (Where is this free math course available?)हा कोर्स भारत सरकारच्या SWAYAM पोर्टलवर ऑनलाइन मोफत उपलब्ध आहे.2. १२वीच्या कोणत्या विषयांचा समावेश या कोर्समध्ये आहे? (Which 12th grade math topics are covered in this course?)संबंध व फलने, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलने, सारणिक यांसारखे महत्त्वाचे विषय या कोर्समध्ये आहेत.3. या कोर्समध्ये विद्यार्थ्यांना कोणती मदत मिळते? (What kind of support do students get in this course?)विद्यार्थ्यांना व्हिडीओ ट्युटोरियल्स, ई-स्टडी मटेरियल, प्रश्नसंच आणि शंका निवारणासाठी मदत मिळते.4. कोर्स पूर्ण केल्यावर काय होते? (What happens after completing the course?)कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची संधी मिळते ज्यातून त्यांचे ज्ञान तपासले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.