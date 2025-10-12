Women Entrepreneurship : शिवणकाम ते स्टार्टअप! उद्योजिका जागृतीचा फॅशन डिझायनिंग व्यवसायाचा थक्क करणारा प्रवास

Business : उद्योगसंवाद - कपडे शिवण्याच्या व्यवसायापासून ते ‘फॅशन डिझायनिंग स्टार्टअप’पर्यंतचा जागृती या उद्योजिका महिलेचा प्रवास थक्क करणारा आहे. जागृतीचा हात शिवणकामात वाकबगार असल्याने प्रथम त्यांच्या घरात चालणारे कपड्यांचे दुकान या त्यांच्या पारंपरिक लघुत्तम उद्योग व्यवसाय चालविण्यासाठी लागणारे ‘भांडवल’ (कॅपिटल) हे स्वतःच जमा केले. .आणि प्रारंभीच्या काळात ‘बाजार’ (मार्केट) त्यांच्या परिसरापुरता मर्यादित होता. त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट रोजचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे हा असल्याने यात विस्तारक्षमता जवळजवळ कमी होती, तरीसुद्धा हा सुरक्षित आणि पारंपरिक मार्ग अनेकांसाठी आहे. यानंतरच्या काळात जागृतीने याच कपड्यांच्या विक्रीसाठी नवीन ‘दृष्टिकोन’ (व्हिजन) घेऊन ही उत्पादने ‘ई-कॉमर्स’ प्लॅटफॉर्मवर स्वतः डिझाइन केलेले कपडे विकायला सुरुवात करून स्टार्टअपमध्ये रूपांतरित केले. .या स्टार्टअपचा पायाच हा नवप्रवर्तन (इनोव्हेशन) आणि जलद ‘वाढीवर’ (ग्रोथ) आधारित असल्याने जागृतीने लगेचच मोठे गुंतवणूकदार पाहण्याची सुरुवात केली आणि बीज भांडवल (सीड फंडिंग) मिळवले. निमशहरी भागात व्यवसाय चालवणाऱ्या जागृतीच्या दृष्टीने ‘व्हेंचर कॅपिटल’, सीड फंडिंग, इन्व्हेस्टर्स हा सगळा प्रकार तिला अतिशय नवीन असूनही वेगवेगळ्या प्रशिक्षणांद्वारे तिने त्यावरही प्रभुत्व मिळवले. .Career Growth : करिअरमध्ये यशस्वी व्हायचंय? योग्य पूरक अभ्यासक्रम निवडण्यासाठी या टिप्स वापरा!.आता तिचा उद्देश केवळ कपडे विकणे नसून, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संपूर्ण देशात आपली ‘वितरण साखळी’ (सप्लाय चेन) उभी करणे हा ठेवून, तिने व्यवसायाला नवस्वरूप दिले. पारंपरिक सूक्ष्म-उद्यम दैनंदिन स्थिरता देतो, तर स्टार्टअप ‘जोखीम’ घेऊन मोठे बदल घडवण्याची आणि प्रचंड आर्थिक यश मिळवण्याची क्षमता ठेवतो हे जागृतीने ओळखून नव्या युगानुसार स्टार्टअपमध्ये रूपांतरित करण्याची जोखीम स्वीकारली. .प्रत्येक मोठ्या प्रवासाची सुरुवात अशाच बदलाच्या एका छोट्या पावलाने होते. लघुत्तम उद्योगाला स्टार्टअपमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी जागृतीने जुनी पद्धत सोडून नवीन ‘व्यवसाय मॉडेल’ (बिझनेस मॉडेल) स्वीकारण्याची गरज होती आणि ही पद्धत तिने स्वीकारली. आपल्या उद्योगाचा सुंदर ब्रँड तयार करून तो ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आणला; तसेच स्टार्टअपसाठी असणाऱ्या नवीन नोंदण्या आणि स्टार्टअप इंडियाच्या अनेक योजनांची माहिती घेऊन आपला उद्योग जागृतीने आज यशस्वी केला आहे. .Career Tips : करिअरमध्ये यशस्वी व्हायचंय? आत्मविश्वास कमी होतोय? महिलांनी कामाच्या ठिकाणी करा या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी! .जागृतीच्या या लघुत्तम उद्योगातून स्टार्टअपचा प्रवास हा ‘चिकाटी’ आणि योग्य ‘नियोजनाचा’ संगम पाहायला मिळतो. जागृतीसारख्या अनेक महिला, केवळ उत्कृष्ट उत्पादनांमुळे नव्हे, तर दूरदृष्टी आणि बदलांना स्वीकारण्याच्या वृत्तीमुळेच अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊन यशस्वी उद्योजिका होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.