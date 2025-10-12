एज्युकेशन जॉब्स

Women Entrepreneurship : शिवणकाम ते स्टार्टअप! उद्योजिका जागृतीचा फॅशन डिझायनिंग व्यवसायाचा थक्क करणारा प्रवास

Startup Journey : शिवणकाम व्यवसायातून 'फॅशन डिझायनिंग स्टार्टअप'कडे झेप घेतलेल्या जागृतीचा प्रेरणादायी प्रवास वाचा. तिने सीड फंडिंग मिळवून ई-कॉमर्स आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वितरण साखळी कशी उभी केली.
Business : उद्योगसंवाद - कपडे शिवण्याच्या व्यवसायापासून ते ‘फॅशन डिझायनिंग स्टार्टअप’पर्यंतचा जागृती या उद्योजिका महिलेचा प्रवास थक्क करणारा आहे. जागृतीचा हात शिवणकामात वाकबगार असल्याने प्रथम त्यांच्या घरात चालणारे कपड्यांचे दुकान या त्यांच्या पारंपरिक लघुत्तम उद्योग व्यवसाय चालविण्यासाठी लागणारे ‘भांडवल’ (कॅपिटल) हे स्वतःच जमा केले.

