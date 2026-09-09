एज्युकेशन जॉब्स

भविष्यवेध : पर्याय एक की अनेक?

एकाच करिअरमध्ये सखोल तज्ज्ञता की अनेक क्षेत्रांत विस्तार? क्षमतांनुसार योग्य मार्ग निवडण्याचा भविष्यवेध
One career or many? Choose your path wisely

One career or many? Choose your path wisely

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉर

एका विहिरीत खोलवर खोदायचे की अनेक ठिकाणी थोडे थोडे खोदायचे? करिअरच्या बाबतीतही आज हाच प्रश्न अनेकांसमोर आहे. एकाच क्षेत्राला आयुष्याची अनेक वर्षे देऊन त्यात तज्ज्ञ व्हायचे की एकाच वेळी दोन-तीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करून आपल्या करिअरचा विस्तार करायचा?

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