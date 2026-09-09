भविष्यवेध : पर्याय एक की अनेक?

प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरएका विहिरीत खोलवर खोदायचे की अनेक ठिकाणी थोडे थोडे खोदायचे? करिअरच्या बाबतीतही आज हाच प्रश्न अनेकांसमोर आहे. एकाच क्षेत्राला आयुष्याची अनेक वर्षे देऊन त्यात तज्ज्ञ व्हायचे की एकाच वेळी दोन-तीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करून आपल्या करिअरचा विस्तार करायचा?.एकाच करिअरचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे फोकस. एखादी व्यक्ती अनेक वर्षे एकाच कार्यक्षेत्रात सातत्याने काम करत राहिली, तर त्या क्षेत्रातील ज्ञान, अनुभव आणि कौशल्याची खोली वाढत जाते. त्या क्षेत्रातील बारकावे, बाजारपेठ, बदल, संधी, अडचणी आणि भविष्यातील दिशा यांची उत्तम जाण निर्माण होते. कालांतराने त्या व्यक्तीचे नावच त्या क्षेत्राशी जोडले जाऊ शकते. ‘या विषयातील तज्ज्ञ कोण?’ असा प्रश्न पडल्यावर आपले नाव समोर येणे, ही अनेक वर्षांच्या एकाग्र करिअरची मोठी कमाई असते..एकाच दिशेने वेळ, ऊर्जा आणि बुद्धिमत्ता वापरल्यामुळे कामामध्ये सातत्य आणि गुणवत्ता टिकवता येते. इकडे-तिकडे ऊर्जा खर्च होत नाही. त्यामुळे त्या कार्यक्षेत्रात स्वतःचे भक्कम स्थान निर्माण करण्याची आणि मोठे यश मिळविण्याची शक्यता अधिक असते. विशेषतः डॉक्टर, वकील, संशोधक, कलाकार, खेळाडू किंवा विशिष्ट तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये दीर्घकाळ केलेल्या कामामुळे निर्माण होणारे नैपुण्य महत्त्वाचे ठरते..दुसरीकडे, आज मल्टिपल करिअर्सचाही ट्रेंड वाढतो आहे. एकाच वेळी दोन किंवा अधिक क्षेत्रांमध्ये काम करणे किंवा मुख्य करिअरशी संबंधित वेगवेगळ्या भूमिका पार पाडणे, असे त्याचे स्वरूप असू शकते. काही जण आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवरही करिअर बदलतात. काही वर्षे नोकरी, पुढे व्यवसाय आणि नंतर प्रशिक्षण, लेखन किंवा सल्लागार म्हणून काम करतात..मल्टिपल करिअर्समुळे कामात नावीन्य राहते, विविध क्षेत्रांतील लोकांशी संपर्क वाढतो आणि एका क्षेत्रातील अनुभवाचा दुसऱ्या क्षेत्रात उपयोग होतो. एकाच स्वरूपाचे काम सतत करणे न आवडणाऱ्या व्यक्तींना यात अधिक आनंद आणि समाधान मिळू शकते..म्हणून एकच करिअर की मल्टिपल करिअर्स, याचे एकच उत्तर नाही. आपली क्षमता, स्वभाव, आवड, आर्थिक गरज आणि आयुष्याचे अंतिम ध्येय पाहून हा निर्णय घ्यायला हवा. शेवटी आपण किती कामे करतो यापेक्षा, आपल्या कामामुळे कोणत्या क्षेत्रात आपली ठोस ओळख निर्माण होते, हेच करिअरच्या यशाचे खरे मोजमाप आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.