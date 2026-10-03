Success Story : शाळा सोडून वेद शिकला, आता थेट इस्रोमध्ये शास्त्रज्ञ म्हणून निवड; गोविंदकृष्णनचा थक्क करणारा अनोखा प्रवास

Govind Krishnan journey : केरळमधील गोविंद कृष्णन एम यांचा शैक्षणिक प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. वयाच्या अवघ्या १०व्या वर्षी शाळा सोडल्यानंतर त्यांनी गुरुकुलात वेदांचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर पुन्हा आधुनिक शिक्षणाकडे वळत त्यांनी JEE परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रोमध्ये वैज्ञानिक म्हणून स्थान मिळवले..चौथीनंतर घेतला वेगळा मार्गगोविंद कृष्णन यांनी २०११ मध्ये केंद्रीय विद्यालय, पय्यानूर येथून चौथीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी शालेय शिक्षणाऐवजी त्रिशूर येथील ब्रह्मस्वम मठाच्या गुरुकुलात प्रवेश घेतला. तिथे त्यांनी यजुर्वेदाचा अभ्यास केला. मंत्रांचे पठण, त्यांचे उच्चारण आणि पाठांतर यावर त्यांच्या शिक्षणात विशेष भर होता..पहाटे पाच वाजता सुरू व्हायचा दिवसगुरुकुलातील त्यांचा दिनक्रम शिस्तबद्ध होता. सकाळी पाच वाजता उठून ते वेदांचा नियमित सराव करत असत. वृत्तानुसार, पाच वर्षांचा वैदिक अभ्यासक्रम त्यांनी चार वर्षांत पूर्ण केला. या काळात त्यांना भारतीय पारंपरिक ज्ञानपरंपरेचा जवळून अभ्यास करता आला..पुन्हा आधुनिक शिक्षणाकडे वळलेवेदांचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर गोविंद यांनी मुख्य प्रवाहातील शिक्षण सुरू केले. त्यांनी नाडक्कावू येथील विवेकादयम बॉईज हायर सेकंडरी स्कूलमध्ये आठवी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले. त्यानंतर कर्नाटकातील मूडबिद्री येथील अल्वा कॉलेजमधून बारावी पूर्ण केली..JEE उत्तीर्ण होऊन इस्रोमध्ये निवडगोविंद यांनी JEE मेन आणि JEE अॅडव्हान्स्ड या अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. २०२१ मध्ये त्यांना तिरुवनंतपुरम येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (IIST) येथे प्रवेश मिळाला. तिथे त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगमध्ये बीटेक पूर्ण केले..यानंतर इस्रोच्या भरती प्रक्रियेत यश मिळवून त्यांची तिरुवनंतपुरम येथील विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरमध्ये वैज्ञानिक पदासाठी निवड झाली.गोविंद यांचा प्रवास पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान यांचा सुंदर संगम दाखवतो. जिज्ञासा, सातत्य आणि मेहनतीच्या जोरावर शिक्षणाचे वेगवेगळे मार्ग स्वीकारूनही ध्येय गाठता येते, हे त्यांच्या प्रवासातून दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.