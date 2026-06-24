मानसवेध : गाइडेड इमॅजरी तंत्र

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञआपण गेल्या आठवड्यात अभ्यासातील एकाग्रता कशी आणायची याबाबत माहिती घेतली. गाइडेड इमॅजरी तंत्राचा वापर केल्यास ती साधणे अधिक सोपे जाते. परीक्षेच्या मानसिक तयारीसाठी या तंत्राचा चांगला उपयोग करता येतो. मनाच्या कल्पनाशक्तीच्या ताकदीचा योग्य पद्धतीने उपयोग करणे आवश्यक आहे. यामध्ये आपण कल्पनेत नसून खरोखरचे वास्तव अनुभवत आहोत असा प्रत्यय यावयास हवा. तरच त्याचा उपयोग होतो. म्हणूनच तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हे तंत्र शिकल्यास उत्तम. रोज त्याचा दोन तीनदा उपयोग केल्यास परीक्षेचा अनावश्यक ताण कमी होऊन फायदा झाल्याचा अनुभव आहे. .गाइडेड इमॅजरी तंत्राची पद्धतीप्रथम शांत जागी बसून एक एक अवयव स्वस्थ होण्याच्या स्वयंसूचना द्याव्यात. शांत व्हावे. त्यानंतर प्रत्यक्ष परीक्षेचा दिवस असल्याची कल्पना मनात करायची आहे. हा दिवस अतिशय सकारात्मक, प्रचंड ऊर्जायुक्त, आत्मविश्वासाने परिपूर्ण, विनाअडथळा पार पडतोय, तो दिवस उजाडल्यापासून पेपर संपेपर्यंतचा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घडणारी घटना आपण अतिशय आत्मविश्वासपूर्वक, तणावरहित अवस्थेत अनुभवतो आहोत. आपल्याला हव्या तशा गोष्टी घडत आहेत, प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रावर आपण तणावरहित अवस्थेत गेलो आहोत. तेथील वातावरणातील ताणाचा आपल्यावर अजिबात परिणाम होत नाहीय. आत्मविश्वासपूर्ण स्मितहास्य चेहऱ्यावर आहे, कारण आपला आपल्या क्षमतांवर पूर्ण विश्वास आहे. प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिका हातात पडल्यावर उत्तम एकाग्रता साधली जातेय. आजूबाजूच्या घटनांचा, आवाजांचा आपल्यावर कुठलाही परिणाम होत नाहीये. शांतपणे उत्तरे लिहितो आहोत. मेंदूच्या स्मृतिकेंद्रांमधून झरझर अशी तर्कशुद्ध माहिती आपल्याला उपलब्ध होत आहे. एखाद्या ठिकाणी आपण अडलोच तर नाउमेद न होता, वेळ न दवडता पुढचा प्रश्न सोडवायला घेत आहोत. वेळ संपण्यापूर्वी, दरम्यानच्या काळात मेंदूच्या ‘बॅक ऑफिस’ने मघाशी अडलेले उत्तर, मुद्दा जे असेल ते शोधून काढले आहे आणि आपण ते लिहिले आहे. संपूर्ण पेपर आपण वेळेत पूर्ण केला आहे. संपूर्ण समाधानाने आपण तो देऊन आपण बाहेर पडत आहोत. वर्गाबाहेर आल्यावर आपण होऊन गेलेल्या पेपरवर अजिबात चर्चा न करता पुढील पेपरसाठी मनाने तयार होत आहोत..हे संपूर्ण कल्पनाचित्र एखादा चित्रपट पाहत असल्यासारखे वारंवार डोळ्यांसमोर आणायचे आहे. या चित्रपटाचे लेखक, दिग्दर्शक, कलाकार व प्रेक्षक आपणच असणार आहोत. या कल्पनाचित्रात फक्त आणि फक्त सकारात्मकताच असायला हवी. अर्थात या तंत्राच्या जोडीला परीक्षेचा जोमाने व नेटाने केलेला खराखुरा अभ्यास हवाच..अशाप्रकारे सातत्याने सराव केलेल्या गाइडेड इमॅजरी किंवा ‘क्रिएटिव्ह इमॅजनरी’ या तंत्राचा मानसिकदृष्ट्या चांगला उपयोग होऊ शकतो. हे तंत्र अंतिम परीक्षेबरोबरच मधल्या परीक्षा, प्रॅक्टिकल्स, टेस्ट्स इत्यादीसाठीही उपयुक्त ठरते..परीक्षा म्हणजे जीवन मरणाचा प्रश्न नसून, मेंदूसाठी, आपल्यासाठी, ठरावीक वेळेत अभ्यास करून स्वत:ला सिद्ध करण्याची, ती एक संधी आहे हे लक्षात ठेवावे. विद्यार्थ्यामध्ये नवीन दृष्टिकोन तयार होण्याची, विश्लेषणाची, समजून घेऊ शकण्याची, लक्षात ठेवण्याची आणि चांगल्या रीतीने सादरीकरणाची, या क्षमता निर्माण होण्याची ती एक संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.