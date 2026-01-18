HAL Apprentice Walk in

HAL Recruitment 2026: HAL अप्रेंटिस भरती 2026 जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि वॉक-इन अर्ज प्रक्रिया

HAL Apprentice Eligibility Criteria: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने HAL अप्रेंटिस भरती 2026 ची अधिसूचना जाहीर केली आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी कसा कर्ज करायचा चला तर जाणून घेऊयात
HAL Apprentice Recruitment 2026: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने HAL अप्रेंटिस भरती 2026 नुकतीच जाहीर केली असून, यामध्ये एकूण ६२ अप्रेंटिस पदे भरली जाणार आहेत. ही भरती अभियांत्रिकी, डिप्लोमा आणि जनरल स्ट्रीममधील शिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांसाठी आहे.

