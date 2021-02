कामाच्या ठिकाणी आनंदाचं झाड तुम्हालाही लावता येईल, फक्त हे करा

अहमदनगर ः हल्ली ड्युटी १२ तासांची असली ती २४ अंगाला चिकटलेली असते. त्यामुळे आपले आरोग्यही बिघडू शकते. दोन्हीमध्ये संतुलन साधणे फार कठीण काम असते. परंतु ते अशक्य बिलकुल नसते. ईमेल उघडे आहेत, कागदपत्रे विखुरलेली आहेत, करण्याच्या यादी इतक्या लांब आहेत. काहीही करून काम पिच्छा सोडत नाही. या सगळ्यांची आपल्याला भीती वाटत असेल तर आपल्याकडे काही प्रभावी पद्धती आहेत ज्या आपण ते अवलंबुन आयुष्याला प्राधान्य देऊ शकता. वारंवार ब्रेक घेऊ नका

हे खरे आहे की कार्यक्षम होण्यासाठी विश्रांती घेणे आवश्यक आहे. परंतु आपल्याला खरोखर किती ब्रेक आवश्यक आहेत? लंच ब्रेक, स्नॅक ब्रेक, नेटवर्किंग ब्रेक हे सर्व आवश्यक आहे का? या ब्रेकमुळे आपल्या कामकाजाचे दिवस वाढत नाहीत? कारण आपल्याला जितके काम करावे लागेल तितकेच तेच राहील. प्रोमोडोरो मेथड प्रोमोडोरो मेथड वापरा, 80 च्या दशकाच्या शेवटच्या वर्षांत विकसित केलेले तंत्र. या कार्यास 25 मिनिटांच्या तुकड्यांमध्ये विभाजित करुन आणि त्या दरम्यान पाच मिनिटांचा ब्रेक घेऊन. किंवा क्लिअर फोकस अ‍ॅप वापरा. सुट्टीची योजना आखू नका

कुठेतरी चालणे हा ताण कमी करण्याचा उत्तम मार्ग आहे. पण आपल्यातील बहुतेकजण सुट्टीच्या नियोजनात घालवतात. जर कोणतीही सुट्टी अगोदरच आखली गेली असेल तर आपल्याला सुट्टीच्या काळातही तेच करावे लागेल. सुट्टीचा आनंद घ्या.

चेकलिस्ट आपला खरा मित्र असल्याचे सिद्ध होईल. अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगदेखील आपला खर्च कमी करण्यात मदत होते. कार्यालयात काम सोडा

जेव्हा आपण ऑफिसमधून बाहेर पडता तेव्हा आपले काम तिथेच सोडा. संगीत ऐका किंवा प्राणायाम करा. कामाची चिंता करू नका. गाणे निवडा एखादे गाणे निवडा जे आपल्या जोडीदाराची किंवा घराची आठवण करुन देईल. ऑफिसमधून बाहेर पडताच ऐका. किंवा फुले किंवा कँडी खरेदी करण्याचा नियम बनवा. आनंदी विचारांवर लक्ष केंद्रित करा. नाचायला जा तुला नाचायला आवडतं का म्हणून नृत्य वर्गात जा. प्रेमळ मित्रांना भेटा. तुला फ्रेंच बोलायला आवडते का? रीफ्रेशर कोर्स घ्या. तुला वाइन आवडते का? वाइन प्यायसाठी जा. ज्या ठिकाणी लोकांना आपली आवड नसते अशा ठिकाणी भेट देऊन काही फायदा होणार नाही.

Web Title: Happiness can be found in the workplace