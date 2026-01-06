JEE Exam Update: हाय कोर्टाचा अजब फतवा, जेईईच्या परिक्षेला बसायच्ं असेल तर वृद्धांची सेवा करा!

High Court’s Order on the JEE Exam: जेईई मेन २०२५ परीक्षेतच्या उत्तरपत्रिकेत फेरफार केल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांवरील प्रत्येकी ३०,००० रुपयांचा दंड मागे घेतला आणि त्यांना सामुदायिक देवा करण्याचे आदेश दिले..मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कठोर शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी हानिकारक ठरू शकते, परंतु त्यांना शिक्षित करणे आवश्यक आहे.विद्यार्थ्यांना एक महिना वृद्धाश्रम आणि बालसंगोपन केंद्रांमध्ये सामुदायिक सेवा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की सामुदायिक सेवा विद्यार्थ्यांना सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देण्यास आणि शिस्त कमी करण्यास मदत करेल..Angaraki Chaturthi 2026: दुर्मीळ योगांचा महासंयोग! पाहा, आज कोणत्या ३ राशींवर राहणार बाप्पाची कृपा?.JEE २०२५ आणि २०२६ च्या परीक्षा देता येणार नाहीसुनावणीदरम्यान, NTCHA च्या वकिलांनी सांगितले की, दोन्ही विद्यार्थ्यांना २०२५ आणि २०२६ मध्ये JEE मुख्य परीक्षेत बसण्यापासून रोखण्यात आले आहे. इतर कोणत्याही परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी कोणताही निकाल लागलेला नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की विद्यार्थी अजूनही तरुण आहेत, त्यामुळे त्यांचे भविष्य उध्वस्त होऊ नये. म्हणून, शिक्षेऐवजी, इशारा आणि सामुदायिक सेवा विहित करण्यात आली आहे..१५ जानेवारीपर्यंत अर्जांमध्ये सुधारणा करण्याची संधीजेईई मेन २०२६ च्या पहिल्या सत्रासाठी बसणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांमध्ये त्रुटी आहेत, त्यांना १५ जानेवारीपर्यंत दुरुस्त्या करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. एनटीएने म्हटले आहे की काही अर्जांमध्ये अपलोड केलेल्या लाईव्ह फोटो आणि ओळखपत्रातील फोटोमध्ये फरक आढळून आला आहे..IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train: शिवभक्तांनो, IRCTC सोबत करा ‘सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन’; पाहा भारत गौरव ट्रेनचे संपूर्ण वेळापत्रक.जेईई मेनच्या पहिल्या सत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर ते २७ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत चालेल. काही विद्यार्थ्यांनी आधार कार्ड व्यतिरिक्त इतर ओळखपत्रांचा वापर करून नोंदणी केली होती. ज्यामुळे फोटो आणि UIDAI रेकॉर्डमध्ये फरक होता. यावरुन NTA ने उमेदवारांची ओळख पडताळण्यासाठी पुन्हा एकदा शेवटची तारीख दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.