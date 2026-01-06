एज्युकेशन जॉब्स

JEE Exam Update: हाय कोर्टाचा अजब फतवा, जेईईच्या परिक्षेला बसायच्ं असेल तर वृद्धांची सेवा करा!

Social Service Was Linked to JEE Eligibility: दिल्ली उच्च न्यायलयाने जेईई मेन २०२५-२६ परीक्षा देणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांच्या याचिकेला नाकारले. न्यायालयाने त्यांना परीक्षाला बसू न देता एक महिना वृद्धांची सेवा आणि सामुदायिक सेवा करण्याचे आदेश दिले आहे
High Court’s Order on the JEE Exam: जेईई मेन २०२५ परीक्षेतच्या उत्तरपत्रिकेत फेरफार केल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांवरील प्रत्येकी ३०,००० रुपयांचा दंड मागे घेतला आणि त्यांना सामुदायिक देवा करण्याचे आदेश दिले.

