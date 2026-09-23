छंद : करिअर की विरंगुळा?

- प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरमैदानावर क्रिकेट खेळणारा प्रत्येक मुलगा क्रिकेटपटू होत नाही, तसेच गुणगुणणारा प्रत्येकजण गायक होत नाही. मात्र याच छंदातून अनेकांची यशस्वी कारकीर्द घडते. म्हणून महत्त्वाचा प्रश्न, छंदाला करिअर बनवायचे की विरंगुळा म्हणून जपायचे? प्रत्येक व्यक्तीला कोणता ना कोणता छंद असतो.गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, लेखन, वक्तृत्व , फोटोग्राफी, प्रवास, खेळ, स्वयंपाक अशा असंख्य गोष्टींपैकी एखादी आपली आवड असू शकते. या आवडीचे व्यावसायिक कौशल्यात रूपांतर करता आले, तर त्यातून उत्तम करिअर घडू शकते..छंदाचे करिअर होण्याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे आपल्याला आवडणारे काम हेच आपले रोजचे बनते. त्यामुळे काम ओझे न वाटता त्यातून आनंद मिळतो. आपण अधिक उत्साहाने, सातत्याने आणि कल्पकतेने काम करतो. साहजिकच कामाची गुणवत्ता वाढते. त्यातून आर्थिक उत्पन्नासोबत प्रसिद्धी, प्रतिष्ठा, समाधान आणि समाज मान्यताही मिळू शकते. क्रिकेटचा छंद उत्तम खेळाडू घडवू शकतो. गायनाची आवड संगीत क्षेत्रातील व्यावसायिक करिअर घडवू शकते..चित्रकलेची आवड कमर्शिअल आर्ट, फॅशन किंवा प्रॉडक्ट डिझाइनकडे घेऊन जाऊ शकते. स्वयंपाकाची आवड असल्यास हॉटेल मॅनेजमेंट, रेस्टॉरंट, क्लाऊड किचन, केटरिंग किंवा फूड चॅनेल असे अनेक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांमुळे फोटोग्राफी, लेखन, फिटनेस, प्रवास, हस्तकला अशा अनेक छंदांमधूनही उत्पन्न आणि स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचे नवे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत..मात्र, महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे; छंद असणे आणि त्यामध्ये व्यावसायिक गुणवत्ता असणे यात फरक आहे. केवळ एखादी गोष्ट आवडते म्हणून तिचे करिअर करणे योग्य ठरेलच असे नाही. त्या क्षेत्रातील आपले कौशल्य, सातत्य, प्रशिक्षण, स्पर्धा, बाजारपेठ आणि उत्पन्नाच्या संधी यांचाही विचार करावा लागतो. म्हणून छंदाचे थेट पूर्णवेळ करिअर करण्यापूर्वी त्याची छोटी चाचणीही घेता येईल.उदाहरणार्थ, आपल्या चित्रांची विक्री होते का, आपले गायन इतरांना आवडते का, आपल्या खाद्यपदार्थांची चव लोकांना भावते का, किंवा आपल्या डिजिटल कंटेंटला सातत्याने प्रेक्षक मिळतात का, हे पाहावे. गुणवत्ता, कौशल्य, सातत्य आणि बाजारातील मागणी यांचा योग्य मेळ बसला, तर छंदाचे करिअरमध्ये रूपांतर अधिक वास्तववादी ठरते..छंद अद्याप व्यावसायिक दर्जाचा नसेल तर तो सोडण्याचीही गरज नाही. आपण दुसरे स्थिर करिअर करून संध्याकाळचा वेळ किंवा शनिवार-रविवार आपल्या छंदासाठी देऊ शकतो. एखादा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर उत्तम चित्रे काढू शकतो किंवा डॉक्टर गाणे शिकू शकतो. अशा वेळी छंद पैसा देणार नाही; परंतु तो मनाला आनंद, ऊर्जा आणि विरंगुळा नक्कीच देईल. अनेकदा असा छंद मुख्य करिअरमधील ताण कमी करून व्यक्तीला मानसिकदृष्ट्या ताजेतवानेही ठेवतो..पारंपरिक अन्य करिअर करताना आपला छंद नियमितपणे जोपासला आणि वृद्धिंगत केल्यास कदाचित तो भविष्यात कालांतराने करिअर होऊ शकेल या दर्जाचा होतो. त्यावेळी आपण छंदाचे रूपांतर व्यवसायात करू शकतो. अनिल कुंबळे इंजिनिअर होऊन क्रिकेटमध्ये मोठे करिअर करू शकले. म्हणून छंद जोपासला पाहिजे. छंद करिअर बनला तर यश देतो; विरंगुळा राहिला तर आनंद देतो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.