आजच्या काळात होम स्कूलिंग अर्थात घरच्या घरी शिक्षण घेण्याचे प्रमाण वाढताना दिसते आहे. शाळेतील अभ्यासाचा ताण, परीक्षांची स्पर्धा, मुलांच्या आवडी-निवडींना मिळणारा अपुरा वाव, प्रवासात जाणारा वेळ, मूल्य शिक्षणाचा अभाव आणि शाळांच्या गुणवत्तेबद्दलच्या अपेक्षा यांमुळेच बहुधा काही पालक होम स्कूलिंगचा पर्याय निवडतात. याशिवाय अलीकडच्या काळात डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे घरबसल्या उत्तम शैक्षणिक साधनेही उपलब्ध झाल्याने होम स्कूलिंग सोपे झाले आहे..होम स्कूलिंगमध्ये मुलांच्या गतीनुसार शिक्षण देता येते. एखाद्या विषयात अधिक रुची असलेल्या मुलाला त्या विषयाचा सखोल अभ्यास करता येतो, तर त्याला कठीण वाटणाऱ्या विषयासाठी अधिक वेळ देता येतो. अभ्यासाचे वेळापत्रक लवचीक असल्यामुळे खेळ, कला, वाचन, छंद आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांसाठी वेळ मिळू शकतो. मुलांच्या व्यक्तिगत गरजा आणि क्षमतांनुसार शिक्षणाचे नियोजन करता येते. होम स्कूलिंगसाठी नेमलेल्या शिक्षकाचा व पालकांचा मुलांशी अधिक संवाद होतो आणि त्यांच्या प्रगतीकडे वैयक्तिक लक्ष देता येते. योग्य नियोजन, सक्षम मार्गदर्शन आणि विविध सामाजिक अनुभवांची संधी उपलब्ध असेल, तर काही मुलांसाठी होम स्कूलिंग हा उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो..मात्र, या पद्धतीत काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. सर्व पालकांकडे प्रत्येक विषय शिकवण्यासाठी आवश्यक ज्ञान, वेळ आणि कौशल्ये असतीलच असे नाही. काही विषयांचे शिक्षक जरी नेमले तरी प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, क्रीडांगण, विविध शैक्षणिक साधने आणि सर्व प्रकारच्या तज्ज्ञ शिक्षकांची मदत उपलब्ध करून देणे कठीण ठरू शकते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, मुलांना समवयस्क मित्रमैत्रिणींबरोबर नियमितपणे राहून शिकण्याच्या संधी मर्यादित होऊ शकतात. मतभेद स्वीकारणे, संघभावना, सहकार्य, संघर्ष सोडवणे आणि इतरांच्या भावनांचा आदर करणे ही कौशल्ये प्रत्यक्ष सामाजिक व्यवहारातून विकसित होतात. नेतृत्व करणे आणि प्रसंगी दुसऱ्याच्या नेतृत्वाखाली काम करणे असे अनेक जीवनानुभव शाळेत मिळतात. क्रीडा, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सहली, प्रकल्प आणि सामाजिक उपक्रम यांतून मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू विकसित होतात. केवळ पालकांच्या सहवासात या सर्व अनुभवांची समतुल्य भरपाई होईलच असे नाही. शाळा ही समाजाची छोटी प्रतिकृती असते. विविध स्वभावांची, क्षमता असलेली आणि वेगवेगळ्या सामाजिक पार्श्वभूमीतून आलेली मुले येथे एकत्र येतात. त्यांच्याशी संवाद साधताना मुलांना स्वतःच्या विचारांपलीकडे पाहायला शिकावे लागते..होम स्कूलिंगचे आकर्षण वाढण्यामागे शालेय शिक्षणातील काही त्रुटीही जबाबदार आहेत. अभ्यासाचा अवाजवी ताण, पाठांतरावर भर, गुणांची स्पर्धा आणि विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिगत क्षमतांकडे होणारे दुर्लक्ष यांत बदल होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्रुटींवरील उपाय म्हणून शाळेपासून दूर जाण्याऐवजी शाळाच अधिक संवेदनशील, लवचीक आणि विद्यार्थिकेंद्रित करणे आवश्यक आहे. शाळांनी केवळ पाठ्यपुस्तक आणि परीक्षांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या सर्वप्रकारच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानेही अनुभवाधारित, कौशल्याधारित, सर्वांगीण आणि आनंददायी शिक्षणावर भर दिला आहे. शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट केवळ पाठ्यपुस्तकी अभ्यासात हुशार विद्यार्थी घडवणे नसून विचारशील, संवेदनशील, सहकार्य करणारे आणि समाजाप्रती जबाबदारीची जाणीव असलेले नागरिक घडवणे हे आहे. यासाठी घरातील शिक्षणापेक्षा शालेय शिक्षण अधिक उपयोगी ठरते. शिवाय शिक्षणासाठी आवश्यक ठरणारा खर्च संख्येने अधिक विद्यार्थ्यांवर विभागला गेल्याने शालेय शिक्षण आर्थिकदृष्ट्या परवडणारेही आहे. होम स्कूलिंगचा खर्च सर्वच पालकांना परवडेलच असे नाही..खरे तर पालक आणि शाळा यांनी परस्परपूरक भूमिका बजावली पाहिजे. घर मुलाच्या जडणघडणीचा पाया असते; शाळा त्याला व्यापक समाजाशी जोडते. म्हणूनच प्रत्येक मुलाला ज्ञान, कौशल्ये, मूल्ये आणि सामाजिक अनुभव यांचा समतोल साधणारे योग्य शिक्षण कसे मिळेल अशी रचना दोघांनी मिळून केली पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.