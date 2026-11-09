Research Funding: पुणे-मुंबईसह देशातील संशोधकांना मोठी संधी; युरोपचे ९३.५ अब्ज युरोचे दार उघडणार!

New Delhi: परदेशात संशोधन करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय संशोधकांसाठी एक मोठी संधी लवकरच उपलब्ध होणार आहे. भारत सरकार आणि युरोपीय महासंघाने (ईयू) संशोधन क्षेत्रातील एका महत्त्वाच्या करारासाठीच्या वाटाघाटी पूर्ण केल्या आहेत. यामुळे भारतीय संशोधक, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना युरोपच्या ‘होरायझन युरोप’ या संशोधन कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे. आवश्यक करार आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जानेवारी २०२७ पासून ही संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..‘होरायझन युरोप’ हा युरोपीय महासंघाचा संशोधन आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारा जगप्रसिद्ध असलेला मोठा कार्यक्रम आहे. २०२१ ते २०२७ या सात वर्षांच्या कालावधीसाठी त्याचे एकूण बजेट ९३.५ अब्ज युरो आहे. जगभरातील संशोधक आणि संस्थांना एकत्र आणून नवे शोध, तंत्रज्ञान आणि उपाय विकसित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Gokul Dairy Chairman Election High Court Ruling : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत सर्वात मोठा ट्विस्ट; मतदानापूर्वी कोर्टाचा निकाल, बदलले सत्तेचे गणित!.भारताचा सहभाग प्रामुख्याने या कार्यक्रमातील ‘पिलर दोन’मध्ये असेल. यामध्ये आरोग्य, डिजिटल तंत्रज्ञान, उद्योग, अवकाश, हवामान बदल, ऊर्जा, शेती आणि जैवअर्थव्यवस्था अशा क्षेत्रांतील संशोधनाला मदत केली जाते..Gokul Politics : "गोकुळचं दार मी उघडलं म्हणून..."; महायुतीच्या दोन बड्या मंत्र्यांवर सतेज पाटलांचा थेट प्रहार!.भारतीय संशोधकांना काय होणार फायदा?सध्या भारतीय संशोधक युरोपमधील संस्थांसोबत काही संशोधन प्रकल्पांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. मात्र, अशा प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी मिळवणे हे मोठे आव्हान असते. नव्या करारामुळे पात्र भारतीय संस्थांना युरोपीय महासंघाकडून थेट संशोधन निधीसाठी अर्ज करता येईल. .भारतीय संशोधकांना युरोपमधील विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांसोबत मिळून प्रकल्प राबवता येतील. एवढेच नाही, तर काही संयुक्त प्रकल्पांचे नेतृत्व करण्याची संधीही मिळू शकते. त्यामुळे पुणे, मुंबई, नागपूरसह देशातील विद्यापीठे, संशोधन केंद्रे आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संस्थांसाठी नवे पर्याय निर्माण होतील..Horizon Europe म्हणजे नेमके काय?‘होरायझन युरोप’ हा युरोपियन युनियनचा संशोधन आणि नवोन्मेषासाठीचा प्रमुख निधी कार्यक्रम आहे. २०२१ ते २०२७ या कालावधीसाठी या कार्यक्रमाचे सुधारित एकूण बजेट ९३.५ अब्ज युरो आहे. हवामान बदल, आरोग्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, औद्योगिक विकास आणि जागतिक आव्हानांवर संशोधनाला प्रोत्साहन देणे हा त्याचा उद्देश आहे..भारतीय संशोधकांना काय फायदा होणार?करार लागू झाल्यानंतर पात्र भारतीय संशोधक, विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि उद्योगांना ‘होरायझन युरोप’च्या निधी योजनांमध्ये थेट सहभागी होता येईल. युरोपियन संस्थांसोबत संयुक्त संशोधन प्रकल्प राबवणे, प्रकल्पांचे नेतृत्व करणे, अत्याधुनिक संशोधन सुविधांचा वापर आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन सहकार्य वाढवणे शक्य होईल..कोणत्या संशोधन क्षेत्रांना थेट निधी मिळणार?प्रामुख्याने ‘होरायझन युरोप’च्या Pillar II अंतर्गत पुढील क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध होणार आहेत.आरोग्य आणि वैद्यकीय संशोधनडिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)उद्योग आणि अवकाश तंत्रज्ञानहवामान बदल आणि पर्यावरणऊर्जा आणि वाहतूकअन्न, शेती आणि जैव-अर्थव्यवस्थाया क्षेत्रांमध्ये भारत आणि युरोपमधील संशोधन संस्थांना संयुक्त प्रकल्प राबवता येतील..निधीसाठी अर्ज कसा करायचा?विद्यापीठे, संशोधन संस्था, उद्योग आणि पात्र संशोधन संघटना यांना या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी असेल. मात्र, प्रत्येक संशोधन प्रकल्पासाठी संबंधित विभागातील पात्रता निकष पूर्ण करावे लागतील. बहुतांश प्रस्तावांसाठी किमान तीन वेगवेगळ्या ईयू किंवा संलग्न देशांतील तीन संस्थांचा समूह आवश्यक असतो. त्यापैकी किमान एक संस्था ईयू देशातील असणे आवश्यक आहे. अर्ज आणि निधीविषयक प्रक्रिया युरोपियन कमिशनच्या फडिंग अँड टेंडर पोर्टल वरून करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.