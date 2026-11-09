एज्युकेशन जॉब्स

Research Funding: पुणे-मुंबईसह देशातील संशोधकांना मोठी संधी; युरोपचे ९३.५ अब्ज युरोचे दार उघडणार!

Indian researchers may access EU grants from 2027 Horizon Europe: भारत आणि युरोपीय महासंघातील वाटाघाटी पूर्ण; करारावर स्वाक्षरी आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र भारतीय संस्थांना संयुक्त संशोधनासाठी थेट निधी मिळवता येईल.
Horizon Europe

Horizon Europe

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: परदेशात संशोधन करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय संशोधकांसाठी एक मोठी संधी लवकरच उपलब्ध होणार आहे. भारत सरकार आणि युरोपीय महासंघाने (ईयू) संशोधन क्षेत्रातील एका महत्त्वाच्या करारासाठीच्या वाटाघाटी पूर्ण केल्या आहेत. यामुळे भारतीय संशोधक, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना युरोपच्या ‘होरायझन युरोप’ या संशोधन कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे. आवश्यक करार आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जानेवारी २०२७ पासून ही संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
education
Funding
Research
young researchers in India
advanced bioeconomy research
research opportunities for students