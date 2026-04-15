विशेष : मानवी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता : शिक्षणातील नवे सहजीवन

डॉ. सुनीता भागवत, शिक्षणतज्ज्ञतंत्रज्ञानाबद्दलचे गैरसमज हे आपल्या समाजाच्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहेत. रेडिओ आला तेव्हा लोकांना वाटले की आता पुस्तके वाचली जाणार नाहीत. दूरदर्शन आले तेव्हा पालकांना भीती वाटली की मुलांचे अभ्यासावरचे लक्ष उडून जाईल. संगणक शाळांमध्ये दाखल झाले तेव्हा अनेक शिक्षकांना वाटले की आता शिक्षकांची गरजच उरणार नाही. इंटरनेट सर्वत्र पोहोचले तेव्हा काहींना वाटले की विद्यार्थी स्वतः विचार करणे विसरतील. आणि आज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) शिक्षणाच्या दारात उभी आहे तेव्हा पुन्हा एकदा तेच प्रश्न, तेच गैरसमज, आणि तेच भय मनात डोकावू लागले आहेत. तंत्रज्ञान शिक्षकांना बदलत नाही; ते अधिक सक्षम बनवते. 'एआय'ही त्याला अपवाद नाही. योग्य वापर केला तर 'एआय' शिक्षण अधिक सखोल, अधिक सहकार्यपूर्ण आणि अधिक अर्थपूर्ण बनवू शकतो..अनेक शाळांमध्ये शिक्षक वर्कशीट, प्रश्नपत्रिका आणि धड्यांचे सारांश तयार करण्यासाठी 'एआय'चा वापर करत आहेत, तर विद्यार्थी गृहपाठ सोडवण्यासाठी त्याचा आधार घेत आहेत. या बदलामुळे शिक्षण अधिक सुलभ झाले असले, तरी त्याचबरोबर काही नवे प्रश्नही पुढे आले आहेत. 'एआय'चा वापर किती आणि कसा करावा, विद्यार्थ्यांनी 'एआय'वर अवलंबून राहून स्वतः विचार करणे विसरू नये यासाठी काय करावे आणि शिक्षकांची भूमिका या नव्या युगात कशी बदलणार हे प्रश्न आता अधिक गंभीरपणे विचारात घ्यावे लागणार आहेत. 'एआय'मुळे विद्यार्थ्यांमध्ये 'कॉपी-पेस्ट संस्कृती वाढली आहे. 'एआय'ने दिलेली उत्तरे जसाच्या तशी गृहपाठात लिहून देणे, प्रोजेक्ट्स तयार करणे किंवा निबंध लिहिला जातो. अनुभवाधारित, निरीक्षणाधारित आणि स्थानिक संदर्भातील प्रश्न विचारल्यास 'एआय'चा वापर आपोआप मर्यादित होतो. मुलांना प्रत्यक्ष हाताळण्यासारखी कामे, घरच्या घरी निरीक्षण करून निष्कर्ष काढण्यासारखे प्रोजेक्ट्स, स्थानिक समस्यांवर आधारित अभ्यास, या सर्व गोष्टी 'एआय'ला करता येत नाहीत..शिक्षकांना मिळणारा आनंद हा मुलांच्या डोळ्यातून, देहबोलीतून दिसतो. एखादी संकल्पना मुलांना समजली आहे की नाही हे ते न बोलताही शिक्षकांना कळते. ही संवेदनशीलता, ही मानवी जाण 'एआय' कधीच घेऊ शकत नाही. 'एआय' उत्तम चित्र काढू शकतो, परंतु त्या चित्रात चित्रकाराचा अनुभव, भावना, चुका, दुरुस्त्या आणि त्या प्रक्रियेतून मिळणारा आनंद नसतो. एखादा प्रोजेक्ट पूर्ण केल्यानंतर त्यातील चुका ओळखून, त्या दुरुस्त करून, पुन्हा विचार करून मिळणारा आनंद ही प्रक्रिया 'एआय' कधीच देऊ शकत नाही..शिक्षणात 'एआय'ची नवी लाटअनेक शाळांमध्ये 'एआय'चा वापर आता दैनंदिन वास्तव बनला आहे. शिक्षक वर्कशीट, प्रश्नपत्रिका आणि धड्यांचे सारांश तयार करण्यासाठी 'एआय'चा आधार घेतात. विद्यार्थी गृहपाठ सोडवण्यासाठी त्याचा वापर करतात. काही शाळांमध्ये तर सकाळच्या प्रार्थनेनंतर 'आजचा एआय तथ्य' असे छोटे सत्रही घेतले जाते. 'एआय'चा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे शिक्षकांचा वेळ वाचतो. एखाद्या शिक्षकाला पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गणिताची वर्कशीट तयार करायची असेल तर एआय काही सेकंदांत दहा प्रश्न तयार करून देतो. तथापि, एआयने शिकवू नये. तो फक्त शिक्षकांना मदत करतो.विद्यार्थ्यांसाठी एआय : शिकण्याचा साथीदार, शॉर्टकट नव्हेविद्यार्थ्यांनी 'एआय'चा वापर गृहपाठ कॉपी करण्यासाठी नव्हे, तर समजून घेण्यासाठी करावा. 'एआय' गणितातील अवघड उदाहरणे टप्प्प्यांनुसार समजावून सांगू शकतो. विज्ञानातील संकल्पना सोप्या भाषेत स्पष्ट करू शकतो. इंग्रजी निबंधासाठी कल्पना देऊ शकतो. तथापि 'एआय'ने दिलेले उत्तर जसाच्या तशी वहीत लिहिणे हे शिकणे नाही. ते फक्त नक्कल करणे आहे..समूहकार्यात 'एआय'ची भूमिकासमूहकार्य म्हणजे मतभेदांचे व्यवस्थापन, संवाद आणि निर्णयक्षमता विकसित करण्याची प्रक्रिया. 'एआय' कल्पना देतो, भाषिक अडथळे दूर करतो आणि संशोधन सुलभ करतो. परंतु अंतिम निर्णय विद्यार्थ्यांनीच घ्यायचा असतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना भाषेची अडचण असते. 'एआय' इंग्रजी मजकूर मराठीत भाषांतर करू शकतो, अवघड शब्दांचे सोपे अर्थ देऊ शकतो आणि मजकूर मोठ्याने वाचून दाखवू शकतो.