विशेष : शब्दांपासून आकर्षक आकृतीपर्यंत

सीए प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनरएखादी कल्पना समजावून सांगताना ‘एक चित्र हजार शब्दांइतके प्रभावी असते’ असे म्हटले जाते. शाळा, महाविद्यालय, प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक सादरीकरणे किंवा व्यवसायातील बैठका, सर्वत्र माहिती प्रभावीपणे मांडण्याची गरज असते. आकर्षक चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मॅप्स किंवा इन्फोग्राफिक्स तयार करणे प्रत्येकाला जमत नाही. यासाठी वेळ, कौशल्य आणि डिझाइनचे ज्ञान आवश्यक असते. याच समस्येवर उपाय म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘नॅपकिन-एआय’ (Napkin AI) हे नवे साधन वेगाने लोकप्रिय होत आहे..‘नॅपकिन-एआय’ म्हणजे काय?या माध्यमातून आपण लिहिलेल्या साध्या मजकुराचे आकर्षक दृश्यरूपात रूपांतर होते. काही ओळींमध्ये लिहिलेली माहिती हे साधन फ्लो चार्ट, माइंड मॅप, प्रोसेस डायग्राम, टाइमलाइन किंवा इन्फोग्राफिकमध्ये बदलते.उदाहरणार्थ, आपण लिहिले –‘विद्यार्थी अभ्यास करतो, परीक्षा देतो, निकाल लागतो करिअर निवडतो.’तर ‘नॅपकिन-एआय’ काही सेकंदांत याचे आकर्षक फ्लो चार्टमध्ये रूपांतर करू शकते.पूर्वी यासाठी पॉवर पॉइंट, गुगल स्लाइड किंवा इतर डिझाइन सॉफ्टवेअरमध्ये बराच वेळ खर्च करावा लागायचा. आता हे काम काही क्षणांत पूर्ण होऊ शकते..शिक्षक आणि प्रशिक्षकांसाठी वरदानप्रशिक्षक म्हणून माझा अनुभव असा आहे की, एखादी संकल्पना केवळ शब्दांमध्ये समजावून सांगण्यापेक्षा तिचे दृश्यरूप सादर केल्यास विद्यार्थ्यांना ती अधिक सहज समजते आणि दीर्घकाळ लक्षात राहते. अनेक वर्षांत चार्टर्ड अकाउंटंट्स, ‘एमबीए’ विद्यार्थी, उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिक तसेच विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना मी हे वारंवार अनुभवले आहे. गुंतागुंतीचे विषय फ्लो चार्ट, आकृती किंवा प्रक्रिया नकाशाच्या स्वरूपात दाखविल्यास त्यांचा प्रभाव अधिक वाढतो. ‘नॅपकिन-एआय’ प्रशिक्षकांना आणि शिक्षकांना त्यांच्या कल्पना प्रभावी, आकर्षक आणि सहज समजणाऱ्या पद्धतीने सादर करण्यास मदत करू शकते..विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास अधिक सोपाअनेक विद्यार्थ्यांना मोठे धडे, प्रक्रिया किंवा संकल्पना लक्षात ठेवताना अडचण येते. ‘नॅपकिन-एआय’ नोट्सचे माइंड मॅप्स आणि दृश्यरूपात रूपांतर करते. यामुळेविषय चांगल्या प्रकारे समजतो.पुनरावलोकन सोपे होतेमहत्त्वाचे मुद्दे पटकन लक्षात राहतातपरीक्षेची तयारी अधिक प्रभावीपणे होतेअनेक विद्यार्थी दृश्य शिक्षण पद्धतीचा वापर करत आहेत. त्यासाठी ‘नॅपकिन-एआय’ उपयुक्त साधन ठरू शकते..व्यावसायिकांसाठी मोठी मदतकॉर्पोरेट क्षेत्रात सादरीकरणे हा दैनंदिन कामाचा भाग बनला आहे. प्रोजेक्ट अपडेट्स, व्यवसाय योजना, ग्राहक प्रस्ताव, प्रक्रिया सुधारणा किंवा टीम मीटिंग्ज यामध्ये माहिती आकर्षक स्वरूपात मांडावी लागते. ‘नॅपकिन-एआय’च्या मदतीनेव्यवसाय प्रक्रियाप्रोजेक्ट रोडमॅपधोरणात्मक योजनाग्राहक सादरीकरणेयांचे व्यावसायिक स्वरूपातील दृश्यरूप सहज तयार करता येते..चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि वित्तीय क्षेत्रासाठी उपयुक्त चार्टर्ड अकाउंटंट, करसल्लागार, वित्तीय सल्लागार आणि ऑडिट व्यावसायिक अनेकदा ग्राहकांना गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया समजावून सांगतात.उदाहरणार्थ ः आयकर नियोजन, जीएसटी अनुपालन, कंपनी स्थापनेची प्रक्रिया, कर्ज मंजुरी प्रक्रिया, गुंतवणूक नियोजन अशा विषयांचे फ्लो चार्ट किंवा इन्फोग्राफिकमध्ये रूपांतर करून ग्राहकांशी संवाद अधिक प्रभावी बनवता येतो..‘नॅपकिन-एआय’चे फायदेवापरण्यास अतिशय सोपेकोणत्याही डिझाईन कौशल्याची आवश्यकता नाहीवेळेची बचतव्यावसायिक दर्जाचे व्हिज्युअल्ससादरीकरणे अधिक प्रभावी बनवतेकाही मर्यादा‘नॅपकिन-एआय’ उपयुक्त असले तरी काही मर्यादा आहेत. ‘एआय’ने तयार केलेले व्हिज्युअल्स काही वेळा संपादित करावे लागू शकतात. अत्यंत तांत्रिक किंवा विशिष्ट विषयांसाठी मानवी हस्तक्षेप आवश्यक ठरू शकतो. इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक असते.भविष्याची दिशाकृत्रिम बुद्धिमत्ता आता केवळ लेखन, भाषांतर किंवा चित्रनिर्मितीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती आपल्या विचारांचे, कल्पनांचे आणि माहितीचे प्रभावी दृश्यरूप तयार करण्यास मदत करत आहे. भविष्यात माहितीचे सादरीकरण अधिकाधिक दृश्यात्मक (Visual) होणार आहे. अशा परिस्थितीत Napkin AI सारखी साधने शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील.ज्ञान असणे महत्त्वाचे आहेच; परंतु ते प्रभावीपणे मांडता येणे हे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘नॅपकिन-एआय’ हे या दोन्ही गोष्टींमधील दुवा बनत असून सादरीकरणाच्या जगात एक नवे पर्व सुरू करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.