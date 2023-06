By

मुंबई : हेअरस्टायलिस्ट बनणे म्हणजे केवळ केस कापणे किंवा केशरचना करणे नव्हे तर केसांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार उपचार करणे देखील आहे. जर तुम्ही हेअरस्टायलिस्ट बनण्याचे स्वप्न खूप दिवसांपासून पाहत असाल तर आम्ही तुम्हाला या क्षेत्राविषयी माहिती देणार आहोत.

अभ्यासक्रम निवडा

हेअरस्टायलिस्ट होण्यासाठी, तुम्ही प्रथम कोर्स निवडला पाहिजे. या क्षेत्रात डिप्लोमा इन हेअर इंटेन्सिव्ह, डिप्लोमा इन हेअर डिझायनिंग, पीजी डिप्लोमा इन ब्युटी हेअर अँड मेकअप, सर्टिफिकेट कोर्स इन हेअर ट्रीटमेंट, सायंटिफिक अॅप्रोच टू हेअर डिझायनिंग, अॅडव्हान्स सर्टिफिकेट कोर्स इन हेअर डिझायनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन हेअर डिझायनिंग, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे.

हेअर ट्रीटमेंट कोर्स, हेअर क्रॅश कोर्स, हेअर पार्ट टाईम कोर्स तुमच्या आवडीनुसार कोणताही एक निवडून करता येईल. (how to become hair stylist)

या कॉलेजेसमध्ये तुम्ही प्रवेश घेऊ शकता

भारतात अशी अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठे आहेत जिथे तुम्ही हेअरस्टायलिस्टशी संबंधित अभ्यासक्रम करू शकता. तुम्ही वुमन पॉलिटेक्निक, दिल्ली, स्प्रॅट अॅकॅडमी ऑफ हेअर डिझाईन बेंगलोर, भारती तनेजा आल्प्स ब्युटी अकादमी दिल्ली, व्हीएलसीसी दिल्ली, ज्यूस हेअर अकादमी मुंबई, नलिनी आणि यास्मिन सलून प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई इत्यादींमध्ये प्रवेश घेऊ शकता.

जर तुम्हाला कॉलेजमधून कोर्स करायचा नसेल तर तुम्ही ट्रेनिंग कोर्स देखील करू शकता जो 3 ते 6 महिन्यांचा असतो. इतकेच नाही तर अनेक महाविद्यालये कॉस्मेटोलॉजी आणि बार्बरिंग प्रोग्रामनंतर प्रशिक्षण देखील देतात.

मी करिअर कसे करू शकतो ?

तुमचा अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर, तुम्ही सलूनमध्ये सराव करू शकता. जर तुमच्याकडे चांगले लेखन कौशल्य असेल तर तुम्ही कोणत्याही सौंदर्य/शैली मासिकासाठी देखील लिहू शकता. याशिवाय तुम्ही स्वतःचे सलून उघडून चांगले पैसे कमवू शकता.

जर तुमच्याकडे जास्त गुंतवणूक नसेल तर तुम्ही फिल्म इंडस्ट्रीत किंवा टीव्ही शोमध्येही हेअर स्टायलिस्ट बनू शकता.