Veterinary Doctor: पशुवैद्यकीय डॉक्टर होण्यासाठी कोणते शिक्षण घ्यावे? जाणून घ्या अभ्यासक्रम अन् किती पगार मिळतो

Eligibility Criteria for Veterinary Science Course: वेटरनरी डॉक्टर म्हणजे प्राण्यांचा डॉक्टर. जर तुम्हालाही प्राण्यांवर प्रेम असेल आणि डॉक्टर होण्याची इच्छा असेल, तर वेतनरी सायन्स हा कोर्स तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो. चला, या कोर्ससंदर्भात आवश्यक अभ्यासक्रम आणि अधिक माहिती जाणून घेऊया
  1. वेटरनरी डॉक्टर होण्यासाठी B.V.Sc. & A.H. हा ५.५ वर्षांचा कोर्स मुख्य आहे, ज्यासाठी NEET आवश्यक असतो.

  2. १२वी (PCB) नंतर डिप्लोमा व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचाही पर्याय उपलब्ध आहे.

  3. सरकारी नोकऱ्यांपासून ते स्वतःचा क्लिनिक सुरू करण्यापर्यंत करिअरमध्ये भरपूर संधी आणि चांगला पगार मिळतो.

