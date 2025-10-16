Veterinary Doctor: पशुवैद्यकीय डॉक्टर होण्यासाठी कोणते शिक्षण घ्यावे? जाणून घ्या अभ्यासक्रम अन् किती पगार मिळतो

थोडक्यात:वेटरनरी डॉक्टर होण्यासाठी B.V.Sc. & A.H. हा ५.५ वर्षांचा कोर्स मुख्य आहे, ज्यासाठी NEET आवश्यक असतो.१२वी (PCB) नंतर डिप्लोमा व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचाही पर्याय उपलब्ध आहे.सरकारी नोकऱ्यांपासून ते स्वतःचा क्लिनिक सुरू करण्यापर्यंत करिअरमध्ये भरपूर संधी आणि चांगला पगार मिळतो..Veterinary Science Courses: वेटरनरी डॉक्टर म्हणजे प्राण्यांचा डॉक्टर. माणसांप्रमाणेच प्राणीही आजारी पडतात, जखमी होतात किंवा शस्त्रक्रियांची गरज भासते. अशा वेळी त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना वेतनरी डॉक्टर म्हटलं जातं..जर तुम्हालाही प्राण्यांवर प्रेम असेल आणि डॉक्टर होण्याची इच्छा असेल, तर वेतनरी सायन्स हा कोर्स तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो. चला तर मग, या कोर्ससंदर्भात आवश्यक अभ्यासक्रम, पात्रता आणि करिअर संधी याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया..Diwali Festival 2025: दिवाळीनिमित्ता घ्या प्रभू श्री रामांचे 5 प्रेरणादायी गुण आणि बदला आपलं जीवन.नीट (NEET) परीक्षा द्यावी लागते का?बहुतांश वेटरनरी कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी नीट- यूजी (NEET-UG) आवश्यक असते, मात्र, काही राज्यांमध्ये स्वतःची स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा (State Entrance Exam) घेतली जाते किंवा १२वीचे गुण यांच्या आधारेही प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे नीट शिवायही प्रवेशाची संधी उपलब्ध असते, परंतु ही संधी मर्यादित असतात..कोणते कोर्स करावे लागतात?1. B.V.Sc. & A.H. (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry)या कोर्सचा कालावधी ५.५ वर्षाचा असतो, ज्यामध्ये १ वर्षाची अनिवार्य इंटर्नशिप समाविष्ट असते.हा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर तुम्ही नोंदणीकृत वेटरनरी डॉक्टर बनता.2. Diploma in Veterinary Pharmacy / Livestock Inspectorया कोर्सचा कालावधी २ वर्षाचा असतो. यात फार्मास्युटिकल ज्ञान व प्रॅक्टिकल कौशल्य शिकवली जातात.काही राज्यांमध्ये या डिप्लोमाच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळू शकते.3. M.V.Sc. (Master of Veterinary Science)या कोर्सचा कालावधी २ वर्षांचा आहे.B.V.Sc. नंतर एखाद्या विशिष्ट शाखेत स्पेशलायझेशन करण्यासाठी हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असतो..Land Records Surveyor Recruitment 2025: भूमी अभिलेख विभागात 903 भूकरमापक पदांसाठी भरती जाहीर, जाणून घ्या कसा आणि कुठे करावा.पात्रता काय लागते?१२वी विज्ञान शाखेतून ( पीसीबी - फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.किमान ५०% गुण (इच्छुकांसाठी आरक्षणानुसार सवलत असते).काही राज्यांमध्ये वयाची अट असते (17 ते 25 वर्षे दरम्यान).नोकरीची संधीखाजगी वेटरनरी क्लिनिकपशुसंवर्धन विभाग (सरकारी नोकऱ्या)फार्म हाऊस, डेअरी उद्योगप्राणी प्रेमी NGO आणि संस्थांमध्येस्वतःचा प्रॅक्टिस क्लिनिक सुरू करता येतो.किती पगार मिळतो?सुरुवातीला मासिक पगार: 25,000 45,000अनुभवी वेटरनरी डॉक्टर: 60,000 - 1,00,000 अधिक पगारपाळीव प्राण्यांच्या प्रीमियम सेवांमध्ये वार्षिक 10–12 लाखांपर्यंत कमाई शक्यफायदे काय?प्राण्यांशी नातं टिकवून ठेवण्याचा आनंदसमाजासाठी योगदानवैयक्तिक क्लिनिकची संधीवाढती मागणी आणि करिअर स्थिरता.FAQs1. वेटनरी डॉक्टर होण्यासाठी NEET आवश्यक आहे का? (Is NEET necessary to become a veterinary doctor?)होय, बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये NEET-UG आवश्यक असते, परंतु काही राज्यांमध्ये स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा किंवा १२वीच्या गुणांवर आधारित प्रवेश दिला जातो.2. B.V.Sc. & A.H. कोर्स किती वर्षांचा असतो? (How long is the B.V.Sc. & A.H. course?)हा कोर्स ५.५ वर्षांचा असतो, ज्यामध्ये एक वर्षाची अनिवार्य इंटर्नशिप समाविष्ट असते.3. वेटनरी डॉक्टरचा सुरुवातीचा पगार किती असतो? (What is the starting salary of a veterinary doctor?)सुरुवातीला मासिक पगार साधारणतः 25,000 ते 45,000 दरम्यान असतो.4. वेटनरी डॉक्टर म्हणून कोणत्या क्षेत्रात नोकरी करता येते? (In which fields can a veterinary doctor work?)सरकारी पशुसंवर्धन विभाग, खाजगी क्लिनिक, डेअरी उद्योग, NGO, तसेच स्वतःचा क्लिनिक सुरू करण्याची संधी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.