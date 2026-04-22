भविष्यवेध : स्टेट बोर्ड, सीबीएसई की आयसीएसई ?

प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरदहावीनंतर सायन्स शाखा निवडताना विद्यार्थ्यांसमोर महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो; कोणते बोर्ड निवडावे? 'स्टेट', 'सीबीएसई आणि 'आयसीएसई' या तिन्ही बोर्डांचे स्वरूप वेगळे असून प्रत्येकाचे काही फायदे आणि मर्यादा आहेत. योग्य निवड ही विद्यार्थ्याच्या पुढील ध्येयावर अवलंबून असते..स्टेट बोर्डस्टेट बोर्डचा अभ्यासक्रम तुलनेने सोपा आणि समजण्यास सोयीचा असतो. 'एमएचटी-सीईटी'सारख्या राज्यस्तरीय परीक्षांसाठी हा बोर्ड उपयुक्त ठरतो. कमी वेळेत चांगले गुण मिळवणे शक्य असल्यामुळे बोर्ड परीक्षेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा योग्य पर्याय आहे. साधारणतः थिअरी आधारित प्रश्नांमुळे फिजिक्स आणि केमिस्ट्री तुलनेने सोपे वाटतात. स्टेट बोर्डचा अभ्यास प्रामाणिकपणे करणारे कुठेही मागे राहणार नाहीत. अभ्यास सोपा वाटला तरीही या अभ्यासाची धाटणी उपयुक्त नक्कीच आहे..सीबीएसई बोर्ड'सीबीएसई'बोर्डचा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय पातळीवरील 'जेईई', 'नीट' तसेच 'युपीएससी'सारख्या स्पर्धापरीक्षांशी अधिक सुसंगत असतो. संकल्पना स्पष्ट करण्यावर भर असल्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची भक्कम पायाभरणी होते. विशेषतः 'एनसीईआरटी'आधारित अभ्यासामुळे मूलभूत संकल्पना पक्क्या होतात. फिजिक्स आणि मॅथेमॅटिक्स हे विषय संकल्पनात्मक असल्यामुळे थोडे कठीण वाटू शकतात, परंतु दीर्घकालीन तयारीसाठी उपयुक्त ठरतात. अभ्यास अवघड वाटल्याने काही विद्यार्थ्यांना अभ्यासाबद्दल जवळीक न वाटण्याची शक्यता इथे असते..आयसीएसई बोर्ड'आयसीएसई' बोर्डचा अभ्यासक्रम अधिक सखोल आणि इंग्रजीवर आधारित असतो. विश्लेषणात्मक विचार, भाषा कौशल्य आणि सर्वांगीण विकासावर भर दिला जातो. प्रत्येक विषयात तपशीलवार अभ्यास आवश्यक असतो. व्यक्तिमत्त्व विकसन, संभाषण कौशल्य, व्यावहारिक ज्ञान आणि टीम वर्क या कौशल्यांचा विकास होण्यासाठी हा बोर्ड अधिक सयुक्तिक वाटतो. म्हणजेच उद्योजकता, परदेशी शिक्षण, 'कॅट'सारख्या आव्हानात्मक परीक्षा आणि भविष्यात लागणारी कॉर्पोरेट कार्यकौशल्ये यासाठी इथे चांगली पायाभरणी होऊ शकेल..सायन्समधील संशोधनासाठी कोणते बोर्ड?'सीबीएसई'मधील 'एनसीईआरटी'आधारित अभ्यास भविष्यातील उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी मजबूत पाया तयार करतो. 'आयसीएसई'बोर्डमध्येदेखील संकल्पनात्मक समज, विश्लेषणात्मक विचार आणि सखोल अभ्यासावर भर दिला जातो. स्टेट बोर्डमध्ये संकल्पना सोप्या भाषेत असल्याने मूलभूत ज्ञान पक्के होण्याचा फायदा होतो. स्टेट बोर्डमधील विद्यार्थीही पुढील स्तरावर योग्य मार्गदर्शन आणि मेहनतीच्या जोरावर संशोधन क्षेत्रात यश नक्कीच मिळवू शकतात..उद्योजकतेसाठी कोणते बोर्ड?'सीबीएसई' आणि 'आयसीएसई' बोर्डमुळे इंग्रजी, कम्युनिकेशन आणि प्रेझेंटेशन स्किल्स अधिक विकसित होतात. स्टेट बोर्डमधील विद्यार्थीही व्यवसायासाठीची सुयोग्य कौशल्ये विकसित करून यशस्वी उद्योजक झालेले आहेत.कोणासाठी कोणते बोर्ड योग्य?इंजिनिअरिंग, फार्मसी, ॲग्रीकल्चरसाठी 'एमएचटी-सीईटी'सारख्या राज्यस्तरीय परीक्षांवर लक्ष केंद्रित करायचे असल्यास स्टेट बोर्ड उत्तम. आर्किटेक्चर, प्रॉडक्ट डिझाईन, फॅशन डिझाईन, ॲग्रीकल्चर, बीसीएस, बीएस्सी, बीसीए, हॉटेल मॅनेजमेंट, नर्सिंग आदी अन्य कोर्सेससाठी स्टेट बोर्ड घेण्यास काहीच हरकत नाही. आपले लक्ष्य 'जेईई', 'नीट', 'एनडीए' किंवा 'युपीएससी'सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा असल्यास 'सीबीएसई' चालेल. कौशल्य विकसन, इंग्रजी आणि विश्लेषणात्मक अभ्यास अपेक्षित असल्यास 'आयसीएसई' विचारात घ्यावा..कोणताही बोर्ड सर्वोत्तम असा नसतो. तो आपल्या ध्येयाशी सुसंगत असावा. योग्य मार्गदर्शन, सातत्य आणि मेहनत असल्यास कोणत्याही बोर्डमधून कोणत्याही परीक्षांमध्ये यश मिळवता येते. कारण परीक्षेचा अभ्यास उत्तम केल्यास बोर्ड कोणते होता हा मुद्दा गौण ठरतो.