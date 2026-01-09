एज्युकेशन जॉब्स

Education Loan: एज्युकेशन लोन कसा मिळतो? योग्य कॉलेज निवडल्यास मिळू शकतो मोठा आर्थिक फायदा, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Eligibility Criteria for Education Loans: उच्च शिक्षमाची इच्छा असूनही वाढती फी अनेक विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरते. अशा परिस्थितीत एज्युकेशन लोन हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. चला तर मग जाणून घेऊया, याचा फायदा कसा मिळतो आणि शिक्षण कसे सुरळीत पार पडता येते
Monika Shinde
Updated on

उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असूनही वाढती फी अनेक विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरते. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन किंवा परदेशी शिक्षणाचा खर्च मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेर जातो. अशा वेळी एज्युकेशन लोन विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचा आर्थिक आधार ठरतो. योग्य माहिती घेतल्यास शिक्षण कोणत्याही अडचणीशिवाय पूर्ण करता येते.

