विशेष : व्यक्तिमत्त्व विकास

प्रा. सुभाष शहाणेआपण एखाद्या सरकारी-खासगी बॅकेच्या, कॉर्पोरेट ऑफीसमध्ये, एखाद्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या स्वागत कक्षात प्रवेश करतो तेव्हा अग्रभागी एखादी रूबाबदार, गोड आवाजाची, बोलकी, प्रसन्न, विनम्र व्यक्ती कार्यरत दिसते. या व्यक्तीच्या उत्कृष्ट संवाद कौशल्यामुळे व आकर्षक देहबोलीबरोबर चांगले शिष्टाचार यामुळे आपण प्रभावित होतो. त्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व खुलून दिसते व त्यामुळे आपला दृष्टिकोन सकारात्मक होतो. हे सर्व व्यक्तिमत्त्व विकासामुळे शक्य होते. व्यक्तिमत्त्व विकास हा सॉफ्ट स्किलचा महत्त्वाचा घटक आहे. कारण आपल्याकडे केवळ ज्ञान असून चालणार नाही, तर ते आत्मसात करून सादर करण्याची किंवा ते प्रभावीपणे मांडण्याचे कौशल्य गरजेचे आहे. लोकांबरोबर कसे बोलायचे किंवा लोकांशी कसे वागायचे, हे आवश्यक आहे. व्यवसायात, नोकरीत प्रामाणिकपणा, इमानदारी, वेळेला महत्त्व देणे, सचोटी व परिश्रम इत्यादींना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. व्यक्तिमत्त्व विकासातून आपण ते साध्य करू शकतो..व्यक्तिमत्त्व विकास म्हणजे काय?स्वतःला अधिक प्रभावशाली आणि आत्मविश्वासू बनविण्यासाठी जे-जे प्रयत्न करतो त्याला व्यक्तिमत्त्व विकास म्हणतात. व्यक्तीच्या विचारसरणीत, वागणुकीत, बोलण्या-चालण्याच्या पद्धतीत सकारात्मक बदल घडणे म्हणजेच व्यक्तिमत्त्व विकास..व्यक्तिमत्त्व विकासाचे महत्त्वआत्मविश्वास वाढतो.प्रभावशाली संवाद कौशल्य निर्माण होते.नेतृत्व गुण विकसित होतात. त्यामुळे निर्णयक्षमता वाढते जबाबदारीने काम करता येते.करिअरमध्ये यश मिळते. नोकरी मिळवताना मुलाखतीमध्ये उपयोग होतो.सकारात्मक विचारसरणी तयार होते व समस्यांचे निराकरण करणे शक्य होते..व्यक्तिमत्त्व विकासाचा उपयोग कुठेप्लेसमेंट, नोकरभरती प्रकिया, मुलाखत गटचर्चा, स्पर्धा परीक्षा इत्यादीमध्ये व्यक्तिमत्त्व विकासाचा उपयोग होतो, योग्य निवड होण्यास मदत होते.आत्मविश्वास वाढल्याने प्रभावीपणे बोलता येते, वागता येते तसेच सादरीकरण उत्तम होते.कार्यालयीन कामकाजात उपयोग होतो, चांगले नेतृत्व व टीमवर्क, वेळेचे चांगले व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांबरोबर सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित होतात.व्यवसायात उपयोग होतो. उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, नेटवर्किंग करणे सोपे जाते.व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनात उपयोग होतो. लोकांबरोबर सुसंवाद साधणे, आदरभाव, संयम व समजूतदारपणा वाढतो. त्यामुळे जीवनशैलीत सुधारणा होऊन ताणतणाव कमी होतो.व्यक्तिमत्त्व विकासामुळे व्यक्ती प्रभावशाली, आत्मविश्वासू, शिस्तबद्ध आणि यशस्वी होते. सॉफ्टस्किल व्यावसायिक, वर्तणुकीचे कौशल्य आहे. व्यक्तिमत्त्व विकास हा त्याचा घटक आहे.