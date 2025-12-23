Pan - Aadhaar Linking : फ्रीमध्ये घरबसल्या आधारला पॅनकार्ड कसे लिंक करायचे? हे लगेच पाहा एका क्लिकवर, शेवटची तारीख 31 डिसेंबर

Aadhaar pan linking Latest marathi news : तुमचे पॅन कार्ड (PAN) आधार कार्डशी (Aadhaar) लिंक करण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ आहे. जर तुम्ही या तारखेपर्यंत लिंक केले नाही, तर १ जानेवारी २०२६ पासून तुमचे पॅन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) होईल ज्यामुळे अनेक महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार थांबू शकतातचला तर मग जाणून घ्या पॅन-आधार लिंक का करावे आणि ते घरबसल्या कसे करावे याची सविस्तर माहिती.पॅन-आधार लिंक करणे का आवश्यक आहे?निष्क्रिय पॅन: लिंक न केल्यास पॅन कार्ड अवैध ठरेल आणि तुम्ही ते कुठेही वापरू शकणार नाही आयकर परतावा (ITR): तुम्ही प्राप्तिकर परतावा भरू शकणार नाही आणि तुमचे प्रलंबित रिफंड थांबवले जातीलहाय टॅक्स (TDS/TCS): पॅन निष्क्रिय असल्यास अधिक दराने (Higher Rate) टॅक्स कापला जाईल बँकिंग व्यवहार: नवीन बँक खाते उघडणे, ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार करणे किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणे कठीण होईल .Pune Scam : पुणेकरांनो अलर्ट! मोबाईलवर RTO कडून आलाय ई-चलनचा मेसेज? आता बँक अकाऊंट होईल रिकामं..नेमका फ्रॉड काय पाहा.घरबसल्या आधार-पॅन लिंक करण्याची पद्धत (ऑनलाइन)१. अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर (https://www.incometax.gov.in) जा२. 'Link Aadhaar' पर्याय निवडा: होमपेजवर 'Quick Links' विभागात 'Link Aadhaar' वर क्लिक करा३. पॅन आणि आधार माहिती भरा: तुमचा पॅन नंबर आणि १२ अंकी आधार नंबर प्रविष्ट करून 'Validate' वर क्लिक करा४. दंड शुल्क भरा: जर तुमचे कार्ड आधीच लिंक नसेल, तर तुम्हाला १००० रुपये दंड (Penalty) भरावा लागेल. हे पेमेंट 'e-Pay Tax' द्वारे करा५. OTP पडताळणी: पेमेंट यशस्वी झाल्यानंतर, आधारनुसार तुमचे नाव आणि मोबाईल नंबर भरा. तुमच्या मोबाईलवर आलेला OTP टाकून 'Validate' करा६. रिक्वेस्ट सबमिट करा: शेवटी 'Link Aadhaar' बटणावर क्लिक करा. पुढील काही दिवसांत तुमचे स्टेटस अपडेट होईल.DMart : डीमार्टमध्ये कपड्यांचा सेल! विंटर डिस्काउंटमध्ये 299 पासून स्वेटर अन् थंडीतल्या वस्तु 92 रुपयांत, 'या' तारखेपासून ऑफर सुरू.महत्त्वाची माहितीकोणाला सवलत आहे? ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, अनिवासी भारतीय (NRI), आणि आसाम, मेघालय, जम्मू-काश्मीरमधील रहिवाशांना सध्या यातून सवलत आहेतुमचे पॅन आधीच लिंक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी वेबसाइटवरील 'Link Aadhaar Status' हा पर्याय वापरामुदत: ३१ डिसेंबर २०२५ ही शेवटची संधी आहे, त्यामुळे तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.