HSC Hall Ticket 2026: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! आजपासून बारावीचे हॉल तिकीट उपलब्ध; असे करा डाउनलोड

Maharashtra HSC Board Exam 2026: तुम्ही बारावीला असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. आज, १२ जानेवारी २०२६ पासून HSC च्या अधिकृत वेबसाईटवर बारावी परीक्षेचे प्रवेशपत्र उपलब्ध करण्यात येणार आहे
Monika Shinde
Maharashtra HSC Board Exam 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. फेब्रुवारी- मार्च २०२६मध्ये होणाऱ्या बारावीच्या लेखी परीक्षांपुर्वी विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीट आज, १२ जानेवारीपासून उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे.

